Selim, Melih Bey'in geldiğini görünce derin bir sohbete dalan ekibe müjdeyi verdi:

- Evet, Melih Bey geldi nihayet. Yüksek Adalet Divanı'nın İsrail'le ilgili kararını ve Murat Kurum'un İstanbul'da yaptığı toplantıyı ondan dinlemeliyiz… Selam verip oturan Melih Bey, Selim'e:

- Yüksek Adalet Divanı'nın kararını konuşalım. Ancak sen İstanbul'daki toplantıda konuşulanları aktarmışsındır zaten… Selim, gülümsedi:

- Bir şeyler anlattım tabii. Ama sanırım senin aktaracaklarını dinlemek daha faydalı olacaktır… İhsan'ın getirdiği çayı alan Melih Bey:

- Lahey'deki BM Adalet Divanı'nın İsrail'le aldığı kararlar, son derece güzel. Divanın kararlarını uygulatma şansı zayıf olsa da, konunun önce BM Güvenlik Konseyi'nde ve ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşülme aşamaları var. Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin ne yapacağı belirsiz. Çekimser kalırsa, İsrail iyice zora düşer. Karşı çıkar ve konu genel kurula giderse, önceki oylamalarda olduğu gibi 150'den fazla ülke İsrail aleyhine alınan karara evet der… Dayanamayan selim, lafa girdi:

- Güzel bir karar olduğu tartışmasız. Ancak pratik olarak ne gibi neticeleri olur. Gazze'ye yönelik saldırılar durur ya da yavaşlar mı?..

- Yüksek Adalet Divanı kararının pratik bir neticesi olması, çok iyi olurdu. Ancak böyle bir imkan yok. Yine de bekleyecek ve göreceğiz. İsrail'in yargılanacak olması bile başlı başına bir olay. Tabii saldırılarını durdurması yönünde alınan tedbir kararı da. Mahkeme, gelişmeleri izleyeceğini de açıkladı. Bir yanda soykırım davası sürerken saldırılarını sürdürmesi, İsrail açısından daha sıkıntılı bir durum doğurabilir. İşin özeti, 7 Ekim'de ummadığı bir harekatla karşılaşan ve sonrasında bütün dünyanın gözleri önünde kudurmuş bir hayvan gibi Gazze'ye saldıran İsrail açısından bundan sonrasının eskisi kadar rahat olmayacağı… Mehmet:

- Dua etmeye devam ederek, bekleyecek ve göreceğiz yani. Hayrolur inşallah… İhsan:

- Acelen var gibi gözüküyor, Melih Bey. Murat Kurum'un İstanbul'daki toplantısından biraz bahset bari.

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un projelerini açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' toplantısının oldukça başarılı olduğunu söyleyerek söze başlayalım. Bir İstanbullu olarak hakikaten heyecanlandım çünkü… İhsan, takıldı:

- Heyecanlandığına göre, Murat Kurum'un muhteşem projeleri var demektir…

- AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ve Murat Kurum'un projelerinden bahsediyoruz. AK Parti'nin, vaatlerini mutlaka yaptığını ve yapamayacağını vaat etmediğini biliyoruz. Murat Kurum'un, TOKİ'de, Emlak Konut'ta ve bakanlığı sırasında yaptıkları da yapacaklarının teminatı. Dolayısıyla, vaatler iyi ama bunu yapabilir mi gibisinden bir tereddüt olmadan, İstanbul'daki kötü gidişatı durduracak projelerdi dinlediklerimiz… Mehmet:

- En çok dikkatinizi çekenlerden başlayın bence…

- En çok dikkatimi çeken, teknik yönü ağır basan bir isim olan Murat Kurum'un sosyal konulara da ciddi ağırlık vermesi. Ulaşım, trafik, otopark, kentsel dönüşüm gibi konulara tabii ki genişçe değindi. Ancak sabit ve dar gelirli kesimlerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik ciddi projeler de açıkladı. İlköğretim öğrencilerine ve bu arada 0-6 yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine ücretsiz ulaşım, bunlardan birisi. Ulaşımda yüzde 40 oranında indirim yapılacak gençlere sosyal ve spor tesislerinde yüzde 50'ye kadar indirim yanında ihtiyacı olanlara sosyal yardım projelerinde yarı zamanlı iş imkanı sağlayıp, saat başına 200 TL gelir sağlanacak. Üniversite öğrencilerine yapılacak 10 bin TL eğitim desteğini de unutmayalım… Mehmet:

- İş kuracak gençlere de vaatleri vardı galiba?..

- Evet, ilk işlerini kuracak gençlere 100 bin lira hibe edilecek. Bununla bağlantılı olarak 39 ilçede 100 bin kişinin faydalanabileceği paylaşımlı ofisler kurulacak. Bu arada ilk defa evlenen vatandaşlara 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacağını da duyurdu. 100 bin kadın girişimciye de 100 biner lira hibe sözü verdi… Mustafa:

- Tam hatırlayamıyorum ama emeklilerle ilgili de bir müjdesi de vardı. O nasıldı?..

Emeklilere 2.500'er lira…

- Ah evet, benim de en çok dikkatimi çeken konulardan birisi oldu bu. İhtiyaç sahibi emeklilere her ay 2 bin 500'er TL verilecek. Murat Kurum'un ilgi çekici projelerinden birisi de her mahalleye 24 saat esasına göre çalışacak kreşler yapılması. Su fiyatlarında adaletli bir tarife de sözleri arasında. Daha başkaları da var tabii… Selim:

- Mevcut yönetimle alakalı neler söyledi?..

- Murat Kurum, İstanbul'un 1994'te başlayan parlak ilerleyişinin 2019'da bir fetret dönemine girdiğini ve yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla problemler yumağı haline geldiğini söyledi. Ulaşımdan kentsel dönüşüme, kadın, genç ve çocuklardan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere, tarımdan sıfır atığa kadar oluşturdukları projelerle İstanbul'un gelecek 100 yılını belirleyeceklerini vurguladı… Mustafa:

- 100 yıl mı?.. Desene, Murat Kurum, İBB'yi bir daha kesinlikle CHP'ye kaptırmak niyetinde değil?..

- Değil tabii. Kurum, İstanbullulara çilesiz, dertsiz bir sosyal yaşam sunmayı hedeflediklerini; bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım benimseyeceklerini ve ekibiyle birlikte yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacaklarını söyledi… Mehmet:

- Ulaşımla ilgili neler söylediğini merak ediyorum…

- İstanbul'da her bir kişinin yılda 288 saatini trafikte kaybettiğini ve bunun bir insan ömrü için 3,5 yıl manasına geldiğini hatırlattı. 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğunun yüzde 64'ü bulup, bazı saatlerde yüzde 90'ı aştığını, 2019'daki ortalama trafik hızı 60 km iken, bugün saatte sadece 42 kilometre olduğunu belirtti… Remzi:

- Bunun sebeplerine de değinmiştir herhalde?..

- Kurum, 5 yılda 230 kilometre metro yapma sözü veren mevcut yönetimin 2019 öncesi başlayan 10 metro hattının 3'ünün yapımını durdurduğunu söyledi. Açtık dedikleri 47,3 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresini yapabildiklerini ve devam eden metro projelerini iptal ettiklerini de hatırlattı tabii… Mustafa:

- Doldurdukları tüneller de vardı galiba?..

- Evet, bazı metro hatları yanında şehir içi trafiği rahatlatacak tünelleri de doldurmuşlardı. Dolmabahçe-Levazım Tünel projesi bunun bir örneği. Kurum, şu anda toplu ulaşımda yüzde 72'lerde olan kara yolu ağırlığını 2029'da yüzde 60'a düşüreceklerini, yüzde 26 olan raylı sistem ağırlığını da yüzde 37'ye çıkaracaklarını belirtti. 2034 hedefi de kara yolu ağırlığını yüzde 48'e düşürüp, raylı sistem payını yüzde 48'e ve deniz yolu ulaşımını da yüzde 4'e çıkarmak. Böylece İstanbul'da ortalama yolculuk süresinin 64 dakikadan 39 dakikaya düşeceğini vurguladı. İhsan:

- Mevcut başkanın yapmadığı metrolar konusunda ne söyledi?

- Hedeflerinin mevcut 328 kilometre metro hattını 2029'a kadar 650 kilometreye, 2034'te 1004 kilometreye ulaştırmak olduğunu söyledi. Yenikapı-İncirli-Sefaköy metro hattı, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap hattı, aklımda kalanlar. En dikkat çekici olan da İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme hattı. Bu, Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan metroya binen bir yolcunun boğazın altından geçerek Söğütlüçeşme'ye ulaşması demek, malum... Remzi:

- Başka hatlar da vardır herhalde?..

- Kurum'un müjdelerinden birisi de, İstanbul'da ulaşımı rahatlatmak için 2 yakaya yapılacak 2 büyük tünel. Bunların uzunluğu da Avrupa yakasında 88,2, Anadolu yakasında ise 34 olmak üzere toplamda 122,2 kilometre.

- Anadolu yakası için de tünel projeleri vardır herhalde?.. Melih Bey, gülümsedi:

- Yenisahra-Bostancı etabı bunlardan birisi. Harem-Çengelköy-Kavacık etabında 23,8 kilometrelik tüneller söz konusu. Tünellerle iki yakada da boğaz sahil yollarının tıkanmış damarlarının açılması amaçlanıyor. Kurum, Göztepe-Çayırova güzergahında 30 kilometrelik yan yol düzenlemesinin ilk işlerinden birisi olacağını da müjdeledi… Melih Bey, saatine bakarak:

- Bir görüşmem olduğu için gitmek zorundayım. Son olarak, deprem terörle mücadele kadar önemlidir diyen Murat Kurum'a göre, kentsel dönüşüm en önemli mesele. Mevcut yönetimin bu husustaki sözlerinin yüzde 5'ini bile yapamadığını hatırlatıp, afetlere karşı dirençli bir İstanbul oluşturmanın, temel hedefleri olduğunu söyledi. İstanbulluları oldukça sevindirecek başka vaatleri de var. Bunları sonra konuşuruz. Sözlerimi, İstanbul Muradına kavuşur inşallah diyerek bitireyim.

- İnşallah…