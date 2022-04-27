Büyük Yalan Tekniği, "Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar sonunda ona inanmaya başlayacaklardır" şeklinde formüle edilir.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'e ait olduğu söylenen Büyük yalan tekniğini sık kullanan isimlerden birisi. Tekniği sevse de herhalde yanlış anlayan Kılıçdaroğlu, yalan olduğu kolay anlaşılan iddialarla işleri yüzüne gözüne bulaştırıyor.

Mesela, 'borçlarını ödeyemeyen 4 milyon abonenin elektriklerinin kesik olduğu' yalanı bunlardan birisi. CHP Genel Başkanı bu yalanı savurur savurmaz, Enerji Bakanlığı devreye giriyor ve 'toplam 47 milyon civarındaki elektrik abonesinden sadece 278 bini yani %0,6'sı ile ilgili böyle bir durum olduğunu' açıklayıveriyor.

Bu yalanlamayı takiben ardından CHP'nin genel başkanının özür dilemesi filan beklenmiyor tabii. Her ne kadar yanlışları söylediğinde bunları kabul edeceğini söylese de, Kılıçdaroğlu'nun özür dilemek gibi bir alışkanlığı olmadığı malum.

Daha 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğu yalanının dumanı tüterken, Ankara'da 4 aydır elektriğinin kesik olduğunu iddia ettikleri bir evde mum ışığında fotoğraflar çektiriyor CHP Genel Başkanı...

Ama o da ne?.. Bahsi geçen evde elektriğin kesik olmadığı, CHP Genel Başkanı'nın geleceği saatlerde sigortanın kapatıldığı ortaya çıkıyor... Akıllı sayaç, 23 Nisan 2022 akşamı saat 18:18'de evden birilerince kapatılan evin elektriğinin, CHP Genel Başkanı'nın ziyareti bitince, 21:31'de tekrar açıldığını gösteriyor…

Akıllı sayaç, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin iddialarını yalanlıyor yani…

Bahsi geçen evin bir aylık elektrik giderinin Kılıçdaroğlu'nun üç katı olması, ısınmada elektrik kullanılması ile alakalı olmalı. Net olan, evin elektriğinin iddia edildiği gibi 4 aydır kesik olmadığı. Mart sonu bir kapatma yaşanmış ve Nisan'ın ilk haftasında açılmış.

Kılıçdaroğlu bilmese de, ona akıl verenlerin elektrik sayaçlarının akıllı olduğunu bilip bilmedikleri, önemli. Bilmiyorlarsa öğrenmeyişleri ayıp. Ama eğer biliyorlarsa durum ciddi. Bu, Kılıçdaroğlu'nu bile bile oyuna getirdikleri manasına gelir çünkü.

4 milyon abonenin elektriklerinin kesik olduğunu iddia ediyor CHP Genel Başkanı ve böyle olmadığı açıklandığında susuyor… Gösteri maksadıyla 4 aydır elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir eve ziyarette bulunup mum ışığında fotoğraflar çektiriyor. Ancak elektriğin mahsus kapatıldığı anlaşılıyor…

Hülasa: Elektriklerin açık mı kapalı mı olduğunu anlık tespit edebilen bir sistem olduğuna göre, CHP Genel Başkanı ve yanındakiler bu konuda sallamanın işe yaramadığını artık öğrenmeli.

Siyaseti yalanlarla sürdürmeye çalışan genel başkanları Kılıçdaroğlu hususunda CHP kitlesinin ne düşündüğü ise en önemli mesele… Sürekli yalan söyleyen bir lidere sahip olmaktan onlar da memnun değillerdir herhalde…