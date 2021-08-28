Hata mı kasıt mı?..

Algılarla siyaset yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Akşener'in, İngiltere Savunma Bakanı'nın BBC Türkçe tarafından çarpıtılan açıklaması üzerinden Türkiye'de Afgan göçmenleri için aktarma merkezleri kurulacağı yalanına sarılmaları, şaşırtıcı değil…

İngiliz Bakan'ın açıklamasında böyle bir şey olmadığının ortaya çıkmasına ve Türkiye'yi yönetenlerin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen, CHP ve İP genel başkanlarının yalan olduğunu bildikleri iddiaları tekrarlayıp durmaları, sıradan olaylar arasında.

BBC Türkçe, atıf yanlışı yapıldığını söyleyip özür dilemesine rağmen, CHP ve İP'in bu yalanı kullanacakları ve daha büyük bir yalan bulana kadar bununla oyalanacakları, aşikar…

İşin gerçekten şaşırtıcı olan tarafı ise BBC gibi ciddi olması beklenen bir kuruluşun Türkçe bölümünün böylesine vahim bir yanlışa imza atabilmesi…

Bakanın açıklaması yerine, İngiliz Guardian ve Mail on Sunday'ın yorum nitelikli haberlerinin BBC Türkçe'de yer almasını, 'sehven bakana atfen aktarıldı' diyerek geçiştirmeye çalışmak, tam da 'özrü kabahatinden büyük' denilebilecek bir durum.

İngiltere Savunma Bakanı'nın Ben Wallace'ın, 'Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını değerlendirdiklerini' söylediği yalan haberini yayınlayan BBC Türkçe ilgilileri, açıklamalarında da kuyruğu dik tutmaya çalışmayı ihmal etmemişler.

BBC sıradan bir kurum olmadığına göre, BBC Türkçe'nin de özel bir basın kuruluşundan daha fazla hassasiyet sahibi olması ve haberleri konusunda çok daha dikkatli olması beklenirdi oysa.

BBC'nin merkezi, İngiltere Savunma Bakanı'nı açıklamasını birtakım ilavelerle yayınlasaydı, bu onları ilgilendiren bir konu der, geçilirdi. Ancak BBC Türkçe'nin, İngiltere Savunma Bakanı'nın açıklamasını Türkiye kast edilmiş gibi yayınlayıp bir 'atıf hatası olmuş' deyip geçmeye kalkışması, en azından kolaycılık.

Bakanın açıklamasına Türkiye'yi rahatsız edeceğini bile bile yalanlar katmayı 'kraldan fazla kralcılık' olarak izah edebilmek bile mümkün değil.

BBC Türkçe'nin yayınından sorumlu olanların İngiltere'nin hassasiyetlerini düşünmek zorunda olmaları, anlaşılabilir bir durum. Ama ülkemiz vatandaşı olan bu kişilerin Türkiye'nin hassasiyetleri konusunda vurdumduymaz olmaları, meselenin en sıkıntılı tarafı.

BBC Türkçe'nin, objektif haberler yayınlayan bir yayın organı mı, yoksa bazıları için çalışan bir algı oluşturma merkezi mi olduğu, sorgulanması gereken bir husus. Tabii, aynı şey benzer işlere imza atan diğerleri için de geçerli.

BBC Türkçe'nin Yalan haberinin atıf hatasından çok bir kasıt eseri olduğu, çok açık…