2'NCİ Dünya Savaşı sonrası güç dengelerinde kurulan sistem çökerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi, genişletilmiş ORTA DOĞU'ya (Orta Asya-Orta Doğu-Kuzey Afrika) damga vuruyor.

Günümüzde, yeni dünya düzeni inşa ediliş süreci yaşanıyor. ABD, AB, Çin, Rusya gibi büyük güçler arasındaki rekabet giderek yoğunlaşıyor. Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya Pasifik'ten Afrika'ya kadar birçok bölgede yeni çatışmaların yaşanmasından korkuluyor.

İşte böyle bir ortamda, Başkan Erdoğan bir tarafta Asya'dan Amerika'ya birbirine rakip ZİRVELERE katılıyor, diğer yandan 'YAKIN COĞRAFYAMIZ'da barış için diplomatik hamlelerini sürdürüyor.

14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan, Savunma Bakanlığı'na Yaşar Güler ve MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ı atayarak, Türkiye'nin yeni DIŞ POLİTİKA ROTASINI çizdi. Nitekim Başkan Erdoğan - Türkiye komşularımız ile daha yakın ilişki-sıcak temaslar sürecinde, Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Yunanistan ve Irak'la normalleşmeyi sağladıktan sonra SURİYE ile yeni bir dönemin önünü açtı.

Türkiye-Irak-Suriye arasında diplomatik hamleleri iyi okumak için ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİNE bakılmasında büyük fayda var.

TARİH: 22 NİSAN 2023.

Başkan Erdoğan, çok kritik bir dönemde Irak'ı ziyaret etti, stratejik görüşmeler yaptı. Yanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak vardı. Bağdat, ardından Erbil'e geçti.

Özellikle, Irak'ta Bafel Talabani'nin hakim olduğu SÜLEYMANİYE ile SURİYE PKK-YPG'sinin ABD askerleriyle işgal ettiği DEYRİ ZOR bölgesi arasına KİLİT VURULMASI ve Türkiye tarafından çerçevesi oluşturulan Kalkınma Yolu Projesi, iki ülkenin işbirliği açısından önem arz ediyordu... Irak'ın PKK'yı yasaklı bir örgüt olarak tanıması ve Türkiye ile ortak önlemler konusunda uzlaşması da çok olumlu gelişmeler olarak yorumlandı.

Artık, Türkiye ve Irak, PKK terör örgütüne karşı daha somut adımlar atma noktasında stratejik çalışmalar yapıyor. Türkiye, güvenli alanları daha genişleterek Türkiye sınır hattına paralel, 30 km. derinlikte bir alan hâkimiyeti oluşturmada son girişimleri yaparken, IRAK İLE SURİYE arasına KİLİT VURULUYOR...

Türkiye'nin Irak ile geliştirdiği yeni stratejik ortaklık ciddi bir şekilde Esad Suriye'si için de çok faydalı gelişmelere yol açıyordu.



HAKAN FİDAN'A TALİMAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde yaptığı açıklamada, Beşar Esad ile yakınlaşmaya yönelik açıklamalarını sürdürerek şunları söylemişti: "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız.

Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz.

Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak.

Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz.

Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız." Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak" dedi.

Fuad Hüseyin, Türkiye ve Suriye ile iki ülke yetkilileri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, Hakan Fidan'ı görevlendirirken, Irak Dışişlerı Bakanı Hüseyin de Irak'ın "Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapmak için inisiyatif aldığını" ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için Washington'da Hakan Fidan ile bir araya geldiğini de belirtti.



SONUÇ:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan- Türkiye'nin bir süredir dizayn ettiği yeni Irak siyasetini YENİ SURİYE siyaseti tamamlayacaktır.

IRAK'TA KİLİT KAPANACAK. PKK'NIN Irak'taki varlığı büyük bir darbe yiyecek. Aparat PKK ayrıca Sincar-Fiş Habur hattı üzerinden sağladıkları Suriye geçişkenliğini de kaybetmiş olacak.

TÜRKİYE, Bağdat ve Erbil'in ortak çıkarlarını tahkim ederken, Suriye'yi bölmeye çalışan DERİN ABD'nin aparatı PKK-YGG-SDG'nin kökünün kurutulmasına kadar uzayacaktır.

TÜRKİYE'NİN saha gerçekliği üzerinden inşa ettiği YENİ IRAK VE YENİ SURİYE SİYASETİ hem Irak'ta hem de Suriye'de BÜTÜNSEL SONUÇLAR alınmasına vesile olmaktadır.

ERDOĞAN-ESAD görüşmesi Bağdat'ta olabilir. Soçi'de de Erdoğan- Putin-Esad- İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da buluşması gündemde...

İŞTE bu gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadele bütünsel stratejisi bağlamında ERDOĞAN İLE ESAD'IN BAĞDAT'TA VEYA SOÇİ'DE

GÖRÜŞMESİ, IRAK'TA VE SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAKTIR. GÖZLER ÖNCE BAĞDAT'TA...