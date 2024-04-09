CHP, İstanbul Esenyurt'ta Belediye Başkanı adayını belirlerken kriz yaşadı. CHP ile DEM arasında yapılan kent uzlaşısı dolayısıyla son anda belirlenen aday Ahmet Özer'le ilgili tartışmalar günlerce sürdü. 31 Mart'ta Ahmet Özer seçildi. Mazbatasını aldı, halef, selefi suçlayarak krizle göreve başladı. Halef selef başka partililer değil. Halef te CHP'li, selef de CHP'li olunca çıkan krizle CHP teşkilatı karıştı. Çünkü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğu iddia edilen DEM PARTİ'ye çok yakınlığı ile bilinen, Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanlığı yapan yeni başkan Ahmet Özer, görevi devraldığı CHP'li eski başkan Kemal Deniz Bozkurt 'u sert şekilde suçladı:

'Boş kasa ile devraldık' dedi. CHP'li yeni Ahmet Özer, "Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı Bozkurt tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır.

Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurt'umuza zarar vermektedir. Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır" dedi.



KASA TAM TAKIR!

Tuhaf, enteresan bir durum. Esenyurt'ta bizzat yeni seçilen başkan Ahmet Özer, alınan elemanlarla ilgili adam kayırmayı, boş kasayı dile getirerek, CHP'li eski başkanını suçluyor. Dün bir, bugün iki, CHP'liler birbirlerini kötülüyorlar.

Esenyurt'ta daha çok kriz olacağını söylemek yanlış olmaz. Hatırlayalım.

Seçimler öncesi Afyonkarahisar CHP Belediye Başkan adayı olan Duygu Köksal, "Secimi kazanırsam belediyeye DEM giremez" demişti. CHP karıştı. Bu lafıyla Köksal, "Belediye başkanlığını DEM'le beraberce yönetmeyeceğim" manasında konuştuğunu da ifade etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "DEM GİREMEZ" lafını düzeltmeye çalışırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Köksal'ı CHP Genel Başkanı edasıyla sert şekilde suçlamıştı.

İmamoğlu'nun Köksal'a, "Ya başka bir iş bul ya da partiden ayrıl" diye kükremesi, CHP içinde ve dışında geniş tartışmalara yol açmıştı. Burcu Köksal'ın sözleri ortada iken Esenyurt'ta "TAM DEM"LENMİŞ CHP'li Başkan göreve geldi.

Şimdi ne olacak? DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'tan Ekrem İmamoğlu'na "Oylar benim demesin, onun değil! DEM oyları ile seçildi" demişti.

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na gelen Özer, DEM'LE yönetme pozisyonu Ekrem İmamoğlu için problem olmayabilir de Burcu Köksal ne duruma düşecek?

Esenyurt'ta Belediye Başkanı DEM'İ seven isim. Esenyurt Belediye Meclisi'nde DEM PARTİ'nin hakimiyeti var. Ahmet Özer'in DEM'LE beraber belediyeyi yönetme pozisyonu Duygu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından nasıl karşılanacak? Bu arada Özer, mazbatasını alır almaz 550 işçiyi çıkardı.



DEM'İN MERSİN ISRARI

Mersin'de de CHP-DEM KENT UZLAŞISI marifetiyle seçimi CHP'li Vahap Seçer kazandı. MERSİN TOROSLAR'DA CHP'nin genel seçimlerde HDP için çalışan Abdurrahman Yıldız Belediye Başkanı seçildi. CHP'li Yıldız'ın kampanyası DEM Parti ve CHP tarafından ortak yürütüldü. Seçim öncesinde, Yeşil Sol Parti'nin Eş Sözcüsü Ahmet Asena, skandal bir konuşma yapmıştı. Asena, "Sadece Abdurrahman Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" demişti.

SONUÇ: Kültür eski Bakanı ve CHP eski Mersin Milletvekili İstemihan Talay, Mersin'in DEM'e peşkeş çektiğini söylemişti. Talay, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük ve en stratejik limanı Mersin Akdeniz ilçemizde bulunmaktadır. Bu liman aynı zamanda Ortadoğu'nun da giriş ve çıkış kapısı durumundadır. Akdeniz'e komşu diğer ilçe ise Toroslar'dır. DEM'in CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar'ı şart koşmaları basit bir seçim stratejisi değildir. Mersin'de emperyalist hayallerinin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir" demişti!