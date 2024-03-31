TÜRKİYE gibi siyasetin ve demokrasinin lider merkezli olduğu bir toplumda, liderin geçmişi, düşüncesi, kişilik yapısı, dini, ideolojisi, amaçları ve stratejisi oldukça önem arz etmektedir. Değişimin ve dönüşümün mimarı olan Başkan Tayyip Erdoğan, siyasetin manivelası olma özelliği taşıdığını ve belirleyici etkilere sahip olduğunu 21 yıldır gösteriyor. Evet Erdoğan ülkemiz için çok büyük bir şans. Erdoğan'ın başarısının yapı taşlarını; içinde en göze batan vasfı İSTANBUL'A AŞIK OLMASIDIR.

Erdoğan'ın liderlik özellikleri içinde en göze batan vasfı da yine İSTANBUL'A AŞIK OLMASIDIR...

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İstanbul aşkını okuduğu birçok İstanbul şiiri çok iyi anlatmaktadır....

Örnek vermek gerekirse, "Malazgirt'te Alparslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahaddin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin. Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti..

İstanbul" dizeleri önemlidir.

Erdoğan'ın İstanbul aşkının kodları içinde DEPREME HAZIRLIK öncelikle yer almaktadır.

EVET. Depremini bekleyen şehir: İstanbul... Zaman daralıyor.

Bundan kaçış yok... Ne zaman? Kaç siddetinde? Ne kadar hasar verir?

Can kaybı ne kadar olur? İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyor.

İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935,

1963 ve 1999 yıllarında birçok deprem meydana geldi.

İstanbul'da santim santim hareket edecek plakalar, yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak.

İstanbul depremini şiddetinin 7.2- 7.5 olacağı ihtimalleri yer alıyor. Başkan Erdoğan, Nisan 2023'te Dolmabahçe Sarayı'ında DEPREM ZİRVESİ düzenlemişti. En önemli konu, afet dirençli şehirler inşa edilmesi.

İnşa sürecinde, vatandaşların mağdur olmaması için yeni konutlarına yerleştirilene kadar kira yardımları sürecek.

Stratejiye göre, Türkiye'nin bina envanteri hazırlanıyor. Bina kimlik belgesi sistemiyle düzenli olarak binaların denetimi gerçekleşmesi hızlandırılıyor. Yapılaşmada enerji verimli, iklim duyarlı, sıfır atık uyumlu ve ekolojik özellikli malzemelerin kullanımı yaygınlaştırılacak. İlk yardım çalışmalarından sonra sahra hastanelerinin kurulması, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde ve afet sonrası süreçteki kırılganlık, risk ve tehditlere maruz kalmadan yönetilmesi de söz konusu olacak.

Tüm bu çalışmalar yürütülürken eş zamanlı olarak afetzedelerin giyecek, yiyecek, yakacak, gıda ve barınma sorunlarının çözülmesi ve bunlara dair altyapıların hem çalışanları hem de afetzedeleri tatmin edecek düzeyde yürütülmesi planı hazırlanacak.

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında geçici barınma alanlarının hızla belirlenmesi detaylandırılıyor.

SONUÇ:

Başkan Recep Erdoğan liderliğinde DEVLET DEPREM

STRATEJİSİ'nin odağında "Depreme karşı önlem almak", "Etkilerini en aza indirmek", "Bilimin ışığında, toplumsal bir seferberlik" şart.

O nedenle İstanbul'u depreme hazır hâle getirmek ulusal güvenliğimiz için olmazsa olmazımız. HEDEF EŞSİZ İSTANBUL.