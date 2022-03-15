CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşuyor.

Fakat ittifak yaptığı İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkıyor.

Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu durduk yer de ilk kez Meral Akşener'e "Başbakan adayımız" diyerek yağ çekti.

Neden acaba? Belli ki Meral Akşener'in gönlünü kazanmaya çalışıyor, AKŞENER'İN KARŞI DURUŞUNU kırmak için taktikler uyguluyor. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylığını istediğini duymayan kalmadı. Akşener'in kurmayları her konuşmalarında "Seçilecek aday çıkaracağız" derken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini dile getirmiş oluyorlar. Subliminal mesajlar veriyorlar ama Kılıçdaroğlu'nun ihtirası aklının önüne geçtiği için ortalıkta aday gibi davranmayı sürdürüyor. Bir gerçek daha var. Sadece Meral hanım değil, Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun aklı fikri Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nda değil, Akşener'in GEÇİT YOK'unu aşmaya ağırlık vermiş görünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun Akşener korkusunun arka planında 2 önemli detay var.

Birincisi, Meral Akşener'in 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak adayını olmasını engellemesi yatıyor.

İkincisi Meral Akşener'in desteği önemli! Kılıçdaroğlu yağ çekerek, "Başbakanımız Akşener" diyerek Meral hanımın gönlünü alacağını sanıyor. Bu taktiklerin tutar tarafı da yok aslında. 28 ŞUBAT ALTILISININ ortak deklarasyonunda, Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği konusunda tek bilgi YOK. Soruyoruz.

CUMHURBAŞKANI'NI AZİZ MİLLET Mİ SEÇECEK? YOKSA ESKİDEN OLDUĞU GİBİ VEKİLLER Mİ MECLİS'TE SEÇECEK?

Aralarında anlaşamadıklarını biliyoruz. Halkımızdan gizlemek peşindeler. Kemal Bey, aziz milletimiz Cumhurbaşkanını bizzat seçme yetkisini size neden versin?

Aziz milletimiz 2007 yılındaki referandumda "Cumhurbaşkanını bundan sonra biz bizzat seçeceğiz" dedi. 28 Şubat İttifakı'nın getirmek istediği eski parlamenter sistemde, güçsüz bırakılmış bir Cumhurbaşkanı düşünüyorlar. Halkımıza utanmadan "SEMBOLİK DÜŞÜK PROFİLLİ

CUMHURBAŞKANI SEÇİN" diyecekler. Delikanlı olun. Milletimize doğru söyleyin. "Cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletten geri alacağız" deyin bakalım! Aziz milletimiz kaçacağınız son noktaya kadar sizleri kovalayacaktır. Öte yandan yeni seçim kanunu teklifi TBMM'ye geldi. Muhalefetin erken seçim hayali sönecek. Seçimler 2023'te yapılacak. SEÇİM BARAJI YÜZDE 7 OLACAK. Vekil transferi ile seçime katılma yolu kapatılacak, siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te 20 milletvekili ile grup kurma şartı kaldırılacak.

SONUÇ: Seçim yasasında yapılan bir düzenleme yasa gereği yayınlandıktan bir yıl sonra uygulanabiliyor. KILIÇDAROĞLU VE YAVRULARINDAN OLUŞAN ATLANTİK İTTİFAKI'NIN ALGI OPERASYONU ENSTRÜMANI ELLERİNDEN ALINACAK. 28 ŞUBAT İTTİFAKI'NIN ERKEN SEÇİM RÜYASI BİTECEK. BAKALIM.DERİN AMERİKAAVRUPA ŞEYTANLARININ CHP'YE VERECEKLERİ YENİ SUFLELER NELER OLACAK?