AB’nin ‘Türk Kıbrıs’ kabusu

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI, müthiş bir Kıbrıs jeo-politik hamlesi yaptı, Avrupa Birliği'nin uykuları kaçtı. TÜRK KIBRIS kabusu iliklerine kadar işledi. Rumları tek taraflı kararla, uluslararası hukuku çiğneyerek AB üyesi yapmanın ceremesini Avrupa Birliği daha çok çekecek. Daha çok kabus görmeye devam edecekler. Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN, Cuma günü Kıbrıs'ta müjdeler vereceğini söylediği andan itibaren Avrupa Birliği'ni bir telaş sardı.

Yüzsüzlüğü ile tanınan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in utanmadan, alel acele, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Hadi oradan bayan Leyen. Uykudan uyansan iyi olacak bayan Leyen. Güney Kıbrıs Rum'ların Kıbrıs sorununun çözülmemiş olduğu bir safhada, 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği (AB) üyesi yaptınız. Rumların AB üyeliği hiç kuşkusuz bugüne kadar gerçekleşen en sorunlu katılımdır.

YENİ AKDENİZ GERÇEĞİ artık AVrupa'yı titretiyor.

Başkan Erdoğan-Türkiye, MAVİ VATAN, KIBRIS'TA İKİ DEVLET, GİRİT ADASI AÇIKLARINA KADAR SİSMİK SONDAJLAR STRATEJİLERİYLE Doğu Akdeniz'in oyun kurucusudur.

Libya'da ve özellikle AB'nin tetikçisi Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ zaferinin ardından bölgesel dengeler açısından Akdeniz coğrafyasına kadar uzanan sahada, AB'nin yeniden değerlendirme yapması zaruridir.

Geçitkale'de daimi TÜRK SİHA üssü, Gazimağusa'daki Türk deniz üssü, AB'nin uykularını kaçırıyor, biliyoruz. Akdeniz coğrafyasında Kıbrıs üzerinden elinizdeki kartları almış bulunuyoruz.

Önümüzdeki süreç, Kıbrıs'ın iki devletli, yani TÜRK DEVLETİ ve Rum devleti olarak ilerleyecek. TÜRKİYE olmadan Doğu Akdeniz'de oyun kuramazsınız.

Çok anlamlı bir atasözümüz var.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK." Bir taraftan Yunanistan'ı da tetikçi olarak kullanarak, diğer taraftan Kıbrıs Türk Federe Devlet içindeki Mustafa Akıncı gibi etki ajanlarını sahneye sürmeniz de işe yaramaz.

Çünkü, "Güçlü ve Büyük Türkiye" gerçekleri birer birer suratlarınıza çarpacaktır.

Türkiye Kıbrıs'ta garantör ülkedir.

Türkiye olmazsa Haçlı-siyonistler KKTC'yi parçalara böler. 1963'lerdeki, 1974'lerdeki katliamları yaparlar. KKTC'nin sevgili vatandaşlarını azınlık durumuna getirmekten geri durmazlar.İsmini değiştirip başka bir şey yaparlar.

Buna Türkiye'nin varlığı engel oluyor.

Bayan Leyen'in KKTC içindeki kolları çok rahatsız oluyorlarsa İngiliz üslerini protesto etsin de görelim bakalım.



KIZILELMA PARADİGMASI

Başkan Erdoğan, Selçuklu-Osmanlı imparatorluklarının birikimiyle Türkiye'nın, tarihte olduğu gibi günümüzde ve geleceğin dünyasında da "beklenen çok güçlü rolümüzü oynayacağız" mesajlarını net ve açık vermeyi sürdürüyor.

Uzun bir süredir Başkan Erdoğan'ın, "Dünya Beşten Büyüktür" mottosuyla sürdürdüğü küresel çıkışlar güçlü bir gelecek noktasında Türklerin tarihsel şuuruna dikkat çekmesi açısından büyük önem taşırken, asırların içinden süzülerek gelen KIZILELMA PARADİGMASINA CANLILIK KAZANDIRIYOR.

Unutulmuş insanı ve değerleri bir kez daha hatırlatıyor. Hiç kuşkusuz köklü bir medeniyet anlayışına ve bu noktada Türkiye'nin sahip olduğu zenginliğe işaret ediyor. Evet. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın jeopolitik hamleleri, sadece bölgesel değil, küresel anlamnda da çok önemlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözünü hıç unutmayalım: KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM. ADADA TÜRK VE RUMLAR EŞİTTİR... NOKTA...

KIBRIS TÜRK DEVLETİ HAYIRLI OLSUN.

TÜRKİYE, YENİDEN BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞUYOR. Hem de düşmanlarına korku salıyor.

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