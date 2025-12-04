Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi

Takımlar sezonun ikinci yarısına hazırlanırken transfer gündemi yeniden hareketlendi. Kulüpler bir yandan eksik gördükleri bölgeleri güçlendirmek için planlamalarını yapıyor, diğer yandan olası ayrılıkların yaratacağı boşlukları hesaplıyor. Futbolseverlerin de yakından izlediği bu süreçte, devre arası transfer penceresinin resmi başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. Takımların hamlelerini belirleyecek takvim Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.