Viral Galeri Viral Liste Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi

Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi

2026 yılı için ara transfer takvimi, hem kulüplerin hem de futbolseverlerin dikkatle takip ettiği başlıkların başında geliyor. Takımların ikinci yarıya daha hazırlıklı girebilmek adına kadrolarını güçlendirmeye çalıştığı bu süreç, merakla beklenen transfer hamlelerinin de işaret fişeği niteliğinde. Gözler yılın ara transfer döneminin resmen başlayacağı tarihlere çevrilmiş durumda.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 10:03
Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi

Takımlar sezonun ikinci yarısına hazırlanırken transfer gündemi yeniden hareketlendi. Kulüpler bir yandan eksik gördükleri bölgeleri güçlendirmek için planlamalarını yapıyor, diğer yandan olası ayrılıkların yaratacağı boşlukları hesaplıyor. Futbolseverlerin de yakından izlediği bu süreçte, devre arası transfer penceresinin resmi başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. Takımların hamlelerini belirleyecek takvim Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi

ARA TRANSFER DÖNEMİNE DOĞRU

Lig maratonu devam ederken teknik ekipler ihtiyaç listelerini netleştiriyor. Yönetimler, bütçe ve kadro planlamalarını bu listeye göre şekillendirirken, taraftarların gözleri de devre arası hamlelerine çevrilmiş durumda. TFF'nin açıklaması, merak edilen takvim konusunda soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi

TFF Resmî Takvimi Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2025'te gerçekleştirdiği toplantıda 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemleri belirlendi. Buna göre 30 Haziran'da start alan yaz transfer dönemi, 12 Eylül'de sona ermişti.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi

2026 ARA TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

Federasyonun duyurusuna göre "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ocak 2026'da açılacak. Kulüplerin kadrolarında yapacakları değişiklikler için tanınan bu süre, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA