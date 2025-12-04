Viral Galeri Viral Liste AGS ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman? Branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atamalarında yeni süreç hızla yaklaşırken gözler bu kez 10 bin kişilik alıma odaklandı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 15 bin öğretmen atamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönem için branş ve kadro dağılımına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda '10 bin atama ne zaman açıklanacak?' sorusu öne çıkarken takvime dair beklentiler artıyor. Konuya ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle...

Öğretmen adaylarının merakla takip ettiği 10 bin kişilik atama süreci gündemin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. 15 bin öğretmenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni takvimine çevrildi. Adayları en çok ilgilendiren başlıklar ise "Atama ne zaman duyurulacak?" ve "Branş dağılımı nasıl olacak?" sorularında toplanıyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN TAKVİM BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılacak 10 bin öğretmen alımının Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile gerçekleştirileceğini hatırlatarak sürecin işleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Henüz resmi takvimin paylaşılmadığını belirten Bakanlık kaynakları, gelişmeler oldukça duyurunun yapılacağını ifade ediyor. Bu nedenle atama tarihine ilişkin kesin bir takvim henüz bulunmuyor.

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI İÇİN ARALIK İŞARET EDİLDİ

Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak yeni sisteme değinirken, ihtiyaç duyulan branşların AGS sonuçları doğrultusunda şekilleneceğini vurguladı. Her yıl kasım ayında güncellenen branş bazlı ihtiyaç tablosunun bu yıl da aynı dönemde ele alındığını belirten Tekin, 10 bin kişilik kontenjanın branşlara göre dağılımının Aralık ayının ilk günlerinde, en geç ay ortasına kadar açıklanacağını söyledi.

Tekin, tüm branşların kendileri için eşit önemde olduğunu belirterek öğretmen adaylarına şöyle seslendi:

"Arkadaşlarımız kaygı duymasın. İhtiyaçlarımız doğrultusunda tabloyu paylaşacağız. Ardından AGS'deki başarı kriterlerine göre adaylarımız Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacak. Kontenjanlar da bu süreçle birlikte netleşecek."

KADRO VE KONTENJANLAR AÇIKLANDIĞINDA GÜNCELLENECEK

10 bin öğretmen alımına ilişkin branş dağılımı ve kontenjan listesi, Bakanlığın resmi duyurusu geldiğinde netlik kazanacak. Açıklama yapıldığı anda tüm detaylar haberimizin ilgili bölümünde yer alacak.

