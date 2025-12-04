AGS ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman? Branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?
Öğretmen atamalarında yeni süreç hızla yaklaşırken gözler bu kez 10 bin kişilik alıma odaklandı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 15 bin öğretmen atamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönem için branş ve kadro dağılımına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda '10 bin atama ne zaman açıklanacak?' sorusu öne çıkarken takvime dair beklentiler artıyor. Konuya ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle...
Giriş Tarihi: 04.12.2025 06:38