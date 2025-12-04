AGS ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman? Branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen adaylarının merakla takip ettiği 10 bin kişilik atama süreci gündemin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. 15 bin öğretmenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni takvimine çevrildi. Adayları en çok ilgilendiren başlıklar ise "Atama ne zaman duyurulacak?" ve "Branş dağılımı nasıl olacak?" sorularında toplanıyor.