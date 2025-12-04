04 Aralık 2025, Perşembe
Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafı gündem oldu! Annesi kayıtsız kalmadı
atv'nin dizisi A.B.İ. ile ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, 2 Aralık'ta 28 yaşına girdi. Doğum günü paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, bu kez çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Saraçoğlu'nun minik hali kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, en dikkat çeken yorum annesi Lütfiye Saraçoğlu'ndan geldi.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 10:03