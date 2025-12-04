04 Aralık 2025, Perşembe

Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafı gündem oldu! Annesi kayıtsız kalmadı

atv'nin dizisi A.B.İ. ile ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, 2 Aralık'ta 28 yaşına girdi. Doğum günü paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, bu kez çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Saraçoğlu'nun minik hali kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, en dikkat çeken yorum annesi Lütfiye Saraçoğlu'ndan geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 10:03
Bir zamanlar Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşacağı "A.B.İ." dizisi için hazırlıklarını sürdüren oyuncu, şimdilerde doğum günü paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

2 Aralık'ta 28 yaşına giren ünlü isim, doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

Saraçoğlu, Instagram'dan yayınladığı doğum günü mesajında çocukluk fotoğrafını paylaşarak sevenlerine teşekkür etti.

ÇOCUKLUK HALİNİ PAYLAŞTI

Saraçoğlu, paylaşımında ''Doğum günümü kutlayan, sevgisini hissettiren, bir şekilde yanımda olan herkese içten teşekkür ediyorum. Mesajlarınız, aramalarınız ve varlığınız bana kendimi gerçekten çok özel hissettirdi. Yeni yaşıma böyle güzel başlamamı sağladığınız için hepinize kalpten teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

Binlerce beğeni ve yorum yağan paylaşımda en dikkat çeken ise annesi Lütfiye Saraçoğlu'ndan geldi.

ANNESİNDEN DUYGUSAL YORUM

Güzel oyuncunun annesi, kızının gönderisine "Canımmm bir tanem, kızım, her bir şeyim… İyi ki doğmuşsun" sözleriyle içten bir not bıraktı.

Afra Saraçoğlu - Lütfiye Saraçoğlu