Viral Galeri Viral Liste Memur, işçi, öğrenci... Yılbaşında yenileniyor: 2026'da toplam kaç gün resmi izin var?

2026 takviminin ortaya çıkmasıyla birlikte gözler yeniden yıl boyunca yapılacak resmî tatillere çevrildi. Hem özel hem de dini bayramların hangi günlere denk geleceği şimdiden yoğun şekilde araştırılırken, çalışanlar ve öğrenciler toplam kaç gün izin yapılacağını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 08:18
2026 yılında uygulanacak resmi tatil takvimi netleşti. 28 Ekim'in yarım gün olmasıyla birlikte toplam tatil süresi 15,5 gün olarak hesaplandı. Yıl boyunca hem dini hem de milli bayramların çalışma düzenine etkisi merak edilirken, tatillerin haftanın hangi günlerine denk geldiği de planlamalar açısından önem taşıyor.

YILBAŞI TATİLİ PERŞEMBE GÜNÜNE DENK GELİYOR

Yeni yılın ilk tatili 1 Ocak 2026 Perşembe günü uygulanacak. Hafta içine denk gelen tatil, çalışanlar için kısa bir mola anlamı taşıyor.

RAMAZAN BAYRAMI MART AYINDA KUTLANACAK

Ramazan Bayramı bu kez mart ayında gerçekleşecek. 19 Mart Perşembe günü arife ile başlayacak tatil süreci, 20-21-22 Mart tarihleri boyunca üç gün olarak devam edecek. Arife gününün Perşembe, birinci günün Cuma olması, hafta sonu ile birleşince dört günlük bir tatil ortaya çıkıyor.

23 NİSAN VE 1 MAYIS HAFTA İÇİNE GELİYOR

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe, Emek ve Dayanışma Günü ise 1 Mayıs Cuma günü kutlanacak. Özellikle 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, çalışanlara üç günlük bir hafta sonu fırsatı sunuyor.

19 MAYIS SALI GÜNÜ ANILACAK

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Haftanın ortasında yapılacak kutlamalar, eğitim kurumları ve kamu için tek günlük tatil anlamına geliyor.

KURBAN BAYRAMI MAYISIN SON HAFTASINDA

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
Bayram günleri şöyle sıralanıyor:
27 Mayıs Çarşamba (1. gün)
28 Mayıs Perşembe (2. gün)
29 Mayıs Cuma (3. gün)
30 Mayıs Cumartesi (4. gün)

Bayramın Çarşamba günü başlamasıyla ortaya çıkan takvim, hafta sonuyla birleşince beş günlük uzun bir tatil imkânı sağlıyor.

15 TEMMUZ VE 30 AĞUSTOS TARİHLERİ DEĞİŞMİYOR

Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz Çarşamba günü, Zafer Bayramı ise 30 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 30 Ağustos'un hafta sonuna denk gelmesi, çalışanlar açısından ek tatil yaratmasa da resmî törenler ve kutlamalar her zamanki gibi yapılacak.

CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ YARIM GÜN TATİL

Yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2026 Perşembe günü kutlanacak. Bir gün önce, 28 Ekim Çarşamba günü ise her yıl olduğu gibi yarım gün tatil uygulanacak. Böylece hafta içine yayılan bayram, orta vadeli bir tatil imkânı sunuyor.

