Memur, işçi, öğrenci... Yılbaşında yenileniyor: 2026’da toplam kaç gün resmi izin var?

KURBAN BAYRAMI MAYISIN SON HAFTASINDA

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Bayram günleri şöyle sıralanıyor:

27 Mayıs Çarşamba (1. gün)

28 Mayıs Perşembe (2. gün)

29 Mayıs Cuma (3. gün)

30 Mayıs Cumartesi (4. gün)

Bayramın Çarşamba günü başlamasıyla ortaya çıkan takvim, hafta sonuyla birleşince beş günlük uzun bir tatil imkânı sağlıyor.

15 TEMMUZ VE 30 AĞUSTOS TARİHLERİ DEĞİŞMİYOR

Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz Çarşamba günü, Zafer Bayramı ise 30 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 30 Ağustos'un hafta sonuna denk gelmesi, çalışanlar açısından ek tatil yaratmasa da resmî törenler ve kutlamalar her zamanki gibi yapılacak.

CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ YARIM GÜN TATİL

Yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2026 Perşembe günü kutlanacak. Bir gün önce, 28 Ekim Çarşamba günü ise her yıl olduğu gibi yarım gün tatil uygulanacak. Böylece hafta içine yayılan bayram, orta vadeli bir tatil imkânı sunuyor.