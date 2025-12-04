Viral Galeri Viral Liste Sağanak ve kar günlerce yağacak! Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Listede olmayan il yok!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde değişken hava koşullarının etkili olacağını gösteriyor. İç ve batı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise daha açık bir hava hakim olacak.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 07:24
Yetkililer, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı hatlarında yağışların yer yer kuvvetlenebileceğine dikkat çekiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis etkisini gösterebilir. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don riskinin arttığı belirtiliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDİYOR

Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzey kesimlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE DON İÇİN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji, kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyararak ani sel ve su baskını riskine dikkat çekti. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'da görülecek buzlanma ve don olaylarının da özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği hatırlatılıyor.

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM KAPIDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını belirtti. Macit, yarın yurt genelinde yağış görülmeyeceğini ancak sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pusun yer yer etkisini sürdürebileceğini ifade etti.

Perşembe günü güneybatıdan giriş yapacak sistemin, önce İzmir, Muğla ve Antalya'da yağış başlatacağını aktaran Macit, cuma günü yağışların Ege, Akdeniz ve Marmara'nın batısına yayıldığını söyledi. Cumartesi günü İç Anadolu'nun güney kesimleri de yağışlardan payını alacak. Pazar günü ise tablo genişleyerek neredeyse tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

