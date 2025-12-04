Sağanak ve kar günlerce yağacak! Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Listede olmayan il yok!

Yetkililer, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı hatlarında yağışların yer yer kuvvetlenebileceğine dikkat çekiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis etkisini gösterebilir. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don riskinin arttığı belirtiliyor.