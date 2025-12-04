Hülya Avşar’ın kızı Zehra evleniyor mu? Gözlerden uzak yaşıyorlardı...

Z. Ç: Yok, çok memnunum. Zaten sana bunu hep söylüyorum, her zaman teşekkür ediyorum. O yaşta insan kendi kararlarını doğru veremiyor ama anneler daha iyi gözlem yaptığı için ve başımda böyle bir anne olduğu için o konuda şanslıyım. Kendi ilgi alanımı bulmamda, kendi yolumu çizmemde çok yardımcı oldunuz bana... Annem olduğun için çok teşekkür ediyorum.
H.A.: Ben de evlat olarak sana çok teşekkür ederim. Dünyada aynı evin içinde aynı çizgide iki kişi olamaz. Ben bunun farkındaydım. Açıkçası sende çok fazla hevesli değildin. Benim mesleğimi seçmek istedin ve ben engelledim gibi bir konu olmadı aramızda.
Z. Ç: Oraya da yönlendirmedin beni..
H.A.: Asla.
Z. Ç: O kolay bir iş değil, çok sorumluluk gerektiren bir meslek.
H.A.: Özgürlüğünü tamamen elinden alan bir meslek... Gerçi sen şu anda da ünlüsün, üzgünüm. (Gülüyor)
Z.Ç.: Ben bunu bir şans olarak görüyorum. Ünlü bir ailenin kızı olmak önümü kesmedi ya da özgürlüğümü kısıtlamadı; tam tersine artıları eksilerine göre çok daha fazla. Asla başka bir ailenin içinde doğmak istemezdim.
Z.Ç.: Anne hiç arafta kaldığın zamanlar oldu mu?
H.A.: Bu kadar yaşanmışlık ve koşturmaca, mesleki çeşitlilik arasında tabii ki arafta kaldığım zamanlar oldu ama onlar çok önceden yaşadığım şeyler. Şunu çözdüm; arafta kalmak normal, üzülmek, sıkılmak, tartışmak, ağlamak, başaramamak da... Hepsi normal şeyler. Hayatta bunları içselleştirip kabullenmek bana çok faydalı oldu. Bir şeyleri kabullenmek zorundayız. İlk defa senin başına gelmiş gibi düşünmeyeceksin, onu çözdüm. "Ah ben şimdi ne yapacağım?" demek yerine gayet sakin karşılayıp bunun normal olduğunu düşündüğün zaman su akıyor, yolunu buluyor.