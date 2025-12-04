Hülya Avşar’ın kızı Zehra evleniyor mu? Gözlerden uzak yaşıyorlardı...

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU: Annelik senin şöhretinden çaldı mı?

HÜLYA AVŞAR: Bunu hiç düşünmedim. Çalsa da önemli değil, annelik benim için daha önemli çünkü. Açıkçası çalmadığı gibi üstüne katlayarak koydu.



Z.Ç.: Şöhret seni özgür kıldı mı, yoksa tutsak mı etti?

H.A.: Şöyle; ben kendi özgürlük alanımı kurmayı başardım. Mesleğimiz çok göz önünde olduğu için özgürlüğüm gidebilirdi. Yapmak istediklerimi yapamayabilirdim. Ama kendi kendime şunu söyledim; ne olursa olsun mesleğim dışında ayrı, özel bir hayatım olmalı. Onda da bütün özgürlüğümü yaşadığımı düşünüyorum. Ben bugün yaptığım sporla, farklı meslekteki insanlarla bir araya gelerek, düşerek kalkarak ya da yürüyüşümü yaparak hiçbir zaman özgürlüğümü kısıtlamadım.

Z. Ç: Doğru bir şekilde yönettin onu...

H.A.: Mesleğim bana amaç değil, araç oldu. Bu arada ben bütün özgürlüğümü de yaşadım. Hiçbir şeyde gözüm kalmadı.

Z.Ç.: Peki beni büyütürken benimle ilgili planların oldu mu, yoksa ben bunları bozdum mu?

H.A.: Bozamadın canım, üzgünüm. (Gülüyor) Çünkü senin niyetin yurt dışında yaşamak, yurt dışında kalmaktı. Ben de hep iç mimar ya da mimar olmanı istiyordum. Çünkü kız çocuklarına çok yakışıyordu ve küçüklüğünden beri çizimin muhteşemdi. Okulda da öğretmenlerinin bizi yönlendirdiği taraf buydu. O yüzden ben hep mimar ol istedim. Fakat sen üniversite sınavlarına girmeden yurt dışına gidecektin. Ama ben seni üniversite sınavlarına zorla soktum. Ben çok fazla yurt dışında kalmandan yana değildim. Hala da söylüyorum; yurt dışına okumaya gidecek olan çocuklar ortaokulda veya lisede gönderilmemeli. Bu bana aileyi ve başka duyguları ertelemek gibi geliyor. Biraz aileyle de dolu dolu yaşamak lazım. Ben seni biraz yönlendirdim. İç mimarlığı kazandın. Okulu bir sene dondurduk, sonra yurt dışına gittin. Açıkçası sen istediğini yapamadın, ben sana istediğimi yaptım. Şimdi pişman mısın?