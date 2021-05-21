İsrail’in kirli planı

İSRAİL bayrağına bakarsanız, siyonizmin son hedefini görürsünüz. Siyonistlerin bayrağındaki iki mavi çizgi diyor ki; Fırat ve Nil arası yahudilerin olana dek dünyada kan durmayacak. NOKTA Kadir gecesinden başlayarak bütün Müslüman âlemine bayramı zehir eden İsrail'in zulmü ve katliamı yaşanıyor.

Amerika ve Avrupa seyrediyor, hatta destek veriyor. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı dağınık ve kararsız. Dünyada 1,8 milyar MÜSLÜMAN yaşarken birkaç milyonluk İsrail, 1948'den bu yana Filistin'i adım adım yutuyor. Böyle bir perişan tablo içinde sadece Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN tepki gösteriyor, telefon diplomasisiyle 20'den fazla ülke lideriyle İsrail'in 'terörist' adımlarına karşı önemli adımlar atıyor. Erdoğan bunları yaparken, ses içerden geliyor. İP Genel Başkanı Akşener, ahlaksızca bir açıklama yapıyor. Bu sözler Akşener'in değil, onu kullananların düşüncesi. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Sonra Erdoğan'ın memleketinde şov yapmak için ekibiyle Rize'ye gidiyor.

Rize halkı senin bu kirli tezgahına alet olur mu? En sert tepkiyi gösteriyor. Sonra Akşener ve ekibi kaçarak İkizdere ilçesinden ayrılıyor. Senin İsrail'e destek veren o imalı çıkışına AZİZ MİLLET sessiz kalır mı? Bir de ekibindeki zorbalar, esnafa saldırıyor.

Utanmazlık diz boyu değil, boylarını aştı.

Gelelim Meral Akşener'in aklamaya çalıştığı Netanyahu'nun kirli İsrail'ine… Karşımızda emperyalist üst aklın siyonist planı adım adım yürütülüyor. Emperyalistlerin derin odağı DÜNYA PARA BARONU YAHUDİ SERMAYELER tarafından organize edilen büyük İsrail projesinin gözlerini kan bürüdü. Katolik bir Hristiyan olan ABD Başkanı Biden 'Ben Siyonistim ve Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok' diyorsa, derin ABD bu planın arkasındaki odaktır.

ABD'yi, Siyonist olduğunu söyleyen Biden idare ediyorsa; İsrail'in Orta Doğu'yu ateş gölüne çevrilmesi ŞAŞIRTICI DEĞİL.

Önemli olan siyonizmin ne olduğunu açık açık konuşalım. Bilmeyenlere öğretelim.

Emperyalistlerin üst aklın 'Siyonist plan' adı altında; terör, ırkçılık, milliyetçilik temelli çatışma tezgâhlarının aslında bir emperyalist planı yürüttüğünü, yürütmekten vazgeçmeyeceklerini görelim. Karşımızda;

Müslüman dünyaya, Müslüman coğrafyaya derin bir operasyon demeti ile karşı karşıya bulunduğumuzu bilerek, daha etkili olabilmek için ne yapılacağına karar verelim. Derin ABD'nin Siyonist planı yürütülürken, mücadele tek tek olmaz.

Artık yeter. MÜSLÜMAN dünyanın sosyolojik, güvenlik, ekonomik, ideolojik ve din boyutuyla masaya oturması ve ortak mücadele kararlarının alınmasından başka önemli bir yol yoktur. TARİHİ KARAR-TARİHİ DURUŞ YOKSA belli ki derin ABD-Avrupa ve İsrail jeopolitik, jeoteolojik ve jeoekonomik planı uygulayacaklar.

SON SÖZ

Milli Şair, fikir ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un, "Ve Kudüs şehri.. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri. Altında bir krater saklayan şehir.. Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi. Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve haksız yere insan öldürenin cezası ölümdür.Fitne bastırılıncaya kadar savaşın! Yeryüzünden fesat kalkıncaya kadar, Ey insanlık, ey insanlar. En gündüzden daha gündüz, Hakikatten daha hakikat, Müslümanlar."

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