04 Aralık 2025, Perşembe
Epstein’in davasında gelişme! Adasında ilk kez görüntüler paylaşıldı
ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından davaya ilişkin yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Amerika'da büyük yankı uyandıran olayda adı geçen kişilerden biri de ABD Başkanı Donald Trump olurken Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Epstein'e ait olduğu belirtilen adaya ilişkin görselleri 'ilk kez' paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 04:43