Milyonları ilgilendiriyor! 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret hangi ödemeleri değiştirecek?
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Bu yıl da masanın en önemli başlığı enflasyon oranları olacak. Belirlenecek brüt asgari ücret yüze yakın ödeme ve borçlanmayı da etkileyecek. 2026 yılına ilişkin olası zam senaryoları da konuşulmaya başlandı. Peki 2026 asgari ücreti ne kadar olacak? Yeni ücret hangi ödemeleri değiştirecek? İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 06:48