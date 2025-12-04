Viral Galeri Viral Tıkla Milyonları ilgilendiriyor! 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret hangi ödemeleri değiştirecek?

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Bu yıl da masanın en önemli başlığı enflasyon oranları olacak. Belirlenecek brüt asgari ücret yüze yakın ödeme ve borçlanmayı da etkileyecek. 2026 yılına ilişkin olası zam senaryoları da konuşulmaya başlandı. Peki 2026 asgari ücreti ne kadar olacak? Yeni ücret hangi ödemeleri değiştirecek? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
04.12.2025
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete zam süreci Aralık ayının gelmesiyle başladı.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ASGARİ ÜCRETTE GERİ SAYIM!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü ve komisyonda hükümet temsilcisinin bire düşürülmesini teklif etti. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret için 5+5+1 formülü için çalışmaları başlattı.

