Milyonları ilgilendiriyor! 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret hangi ödemeleri değiştirecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü ve komisyonda hükümet temsilcisinin bire düşürülmesini teklif etti. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret için 5+5+1 formülü için çalışmaları başlattı.