KAFALARINDA neyi yaşıyorlar, anlamak mümkün değil. Bu kadar öngörüsüz, vizyonsuz, dünyadan bihaber olunabilir mi? Ekrem İmamoğlu'nu sınırsız destekleyen kanalda bir kızımız Türkiye'nin savunma harcamalarına kafayı takmış. "2024'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma ve güvenlik sektörü için 1 trilyon 133 milyar 500 milyon lira yani yaklaşık 41 milyar dolar bütçe ayrılacağını söyledi.

Türkiye'nin savunma bütçesi devasa birçok ülkeyi katlıyor. İnanılmaz büyük paralar harcıyoruz bu konuda. Ve yıllardır da bu böyle. Hani denir ya, 'Bu paranın bir kısmı acaba barışa, eğitime, altyapıya yani başka türlü harcansaydı bu durum biter miydi' diye. Barışa yatırım yapmak dururken, sürekli savaşa yatırım yapılmaması gerekiyor." diyor.

Eğitime de, altyapıya da bu kafadaki insanların iktidar olduğu dönemlerden yüzlerce kat daha fazla yatırım yapıldı. Dünyada barış için en çok çırpınan ülke Türkiye.

Mazlumların, sömürülenlerin sesi tek adres olarak hem de? Amerikan terör ordusu PKK'nın Mehmetçiğimize saldırdığı günlerde ediyor hem de bu lafları. Etrafımızdaki yangını göremeyecek kadar körler. ABD Yemen'i vurmuş, Yemen'de Husiler ABD savaş gemisine füze fırlatmış, bir Amerikan yük gemisini vurmuş. İran, Irak'ta İsrail'e en büyük petrol ihracatını yapan 3.2 milyar dolarlık servete sahip işadamını füzeyle havaya uçurmuş.

Lübnan-İsrail sınırı her gün bombalarla sarsılıyor. Hemen ötemizde Gazze'de katliam ve savaş suçları durmak bilmiyor.

Suriye bölünmüş, terör örgütlerinin Amerikan bayrağı çekerek saldırdığı bir iç savaşı yaşıyor. Hemen üzerimizde Ukrayna-Rusya aylardır savaşıyor. Güneyimizde Libya iç savaştan yeni çıkmış ancak hala barut fıçısı. Etrafımızda alevler yükseliyor, dünya büyük savaşlar tehlikesi ile karşı karşıya. Kuzey Kore "Güney Kore ile savaşımız başladı" diyor.

Pasifik'te dünyanın en büyük askeri yığınağı yapılıyor.

Dünyanın silah harcamalarına ayırdığı para 2 trilyon doları geçmiş. Herkes silahlanıyor, kılıçlar çekiliyor, savaş çığlıkları atılıyor. Özellikle bölgemizde kan gövdeyi götürüyor. Türkiye'yi bölerek DURDURMAK için taşeron teröristleri kullananlar harekete geçiyor. Yeni planlar yapıyor. Bu kızımız "Ne gerek var bu kadar savunma harcamasına" diyor PKK'nın saldırdığı günlerde. İnanılır gibi değil.

"Neden daha fazla harcamıyoruz" diye sorması gerekirken devletin bu ülke insanlarının güvenliği için yaptığı yatırımlara sallıyor.

Bu kafalar iktidara gelirse ne olur diye düşündüğümde "Aman Ya Rabbi" diyerek dehşete düşüyorum. Bu kafalar sadece çeşme yapıp, kreş açar, heykel yapmayı medeniyet olarak görür.

O kadar! Bozuk otobüsleri yola sürüp halka ittirir, tamir bile edemez. Metrobüs duraklarında "Yürüyen merdivenleri" bile yürütemeyecek hale geldikleri için dünyadan kopuk, ülkesine sallama sevicisi birer zavallılar güruhuna dönüştüler.

ABD onbinlerce TIR silahı Suriye'deki terörist PKK'ya kuş avı için mi taşıdı? Türk SİHA'ları DEAŞ'tan sonra PKK'ya da yardım eden Suriye'deki Fransız Lafarge çimento fabrikasını boşuna mı vurdu? Bu alçakların gönderdiği malzeme ve teknik yardımla tam 200 kilometre tünel inşa etti, sınırımızın dibinde PKK. Bu tünelleri süt banyosu yapmak için mi kazdılar? İsrail Türkiye'de operasyon yapacağını ilan ederken, bunu "Böbrek taşı alma operasyonu" olarak mı açıkladı?

Türkiye'nin küresel güç olması savunma sanayii hamleleri ile başladı. Bunu tüm Batılı askerler, stratejistler son yıllarda avaz avaz bağırıyor. Çok sayıda ülke Türkiye Eksenine koşuyor.

İşbirliği için kapımızı çalıyor.

Ankara Yeni bir Birleşmiş Milletler kuruyor. ABD NATO'yu kurduktan sonra, birliğe üye ülkelere "Silahı benden alacaksınız" diye şart koşup bağımlı yaptı.

Almayanı tekme tokat dövdü. Savunma Sanayii'nde tam bağımsızlığa giden Türkiye, ayrıca Yeni bir Türk-İslam ve mazlum ülkeler NATO'su kuruyor. Bunu Savunma Sanayii ihracatı ile gerçekleştiriyor. Çok sayıda ülkeyi ABD mandası olmaktan kurtarıp, bölgesinde ve dünyada söz sahibi oluyor.

Eski Yunan Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyi İngiliz medyasına anlatıyordu.

"Eğer Ege'de Türkiye ile savaşsaydınız ikinizin de attığı füzeler balıkları vuracaktı. Çünkü yazılımları bizdeydi" diyor ABD'li bakan kahkahalarla. Artık yazılımlar Türklerin olacak. Balıkları vurmayacağımız için Küresel Güç olduk. NATO'ya raporlar sunan düşünce kuruluşu geçtiğimiz hafta boşuna mı şunları yazdı; "Beyaz Saray savunma diplomasisinin ülkenin jeopolitik nüfuzunu güçlendirmesi nedeniyle artık Türkiye'ye farklı bir açıdan bakıyor.

Türkiye'nin savunma alanında elde ettiği başarılar sonrasında dünyada sözü geçen bir güç haline geldi. Artık ağır sıklet. Çok az ülkenin sahip olduğu jeopolitik gücü bu sayede artık kullanmaya başladı.

Türkiye'nin güveni sert güce dayanıyor." diye?

Ah be otobüs ittiricisi Ekremci kızım? Hiç mi okumuyorsunuz bunları?

Yürümeyen merdivenlerde mahsur mu kaldınız? Yoksa Eski Türkiye'deki gibi bağımlı ve ezik günleri mi özlüyorsunuz?