SİLAH teknolojisi alanında ilk 10'a giren Türkiye dünya üzerinden bağımsız bir yol izleyen ve yükselen güçlerden biri artık.

Küresel sahnedeki -özellikle askerî alandakihamleleri, küresel güç dengesinin, büyük güçlerin rekabetinin ötesinde çok daha fazla unsur tarafından belirlendiğini gösteriyor.

Bu hamleler Batı'ya gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ilişkilerin gidişatını şekillendiriyor ve etkilemeye devam edecek Batı Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden yükselen bir güce dönüşmesinden ders çıkarmak zorundadır. Türkiye, küçük bir devletten yükselen güce sahip çok önemli bölgesel ve küresel bir güç haline geldi. Rus Çarı I. Nicholas, Osmanlı İmparatorluğu'nu "Avrupa'nın hasta adamı" olarak nitelendirdi.

Ancak Osmanlı'nın küllerinden doğan Türkiye, bir asırdan kısa bir sürede küçük bir devletten, yükselen bir güce ve önemli bir bölgesel ve KÜRESEL OYUNCUYA dönüştü. Türkiye şu anda NATO'nun en büyük 2. ordusuna sahip ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri.

Dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı, imalat çıktısı açısından en büyük 12. ülkesi konumunda. Dünyanın en acil sorunlarının birçoğunun çözümünde ön saflarda yer alıyor.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte etki alanı genişledi. Dış politikada bağımsızlık dönüşümü yaşadı. Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlar nedeniyle Afrika'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da ve Ortadoğu'da MERKEZİ bir ülke konumunda. Arap Baharı ve Suriye iç savaşının başlamasının ardından Türkiye, yakın çevresinde artan tehditlere karşı daha iddialı bir dış politikaya yönelmiş, sınırları ötesinde SERT GÜÇ ve askerini kullanmaya başlamıştır. Son 10 yıl içerisinde Türkiye'nin Somali, Libya, Etiyopya, Nijer ve Togo ile ortaklaşa asker eğitim ve askerî programlar geliştirilmesi konusunda anlaşmalar yaptı.

Sınır dışına çıkarak terör örgütü PKK'ya yönelik askeri operasyonlar düzenledi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO programları kapsamında barışı koruma birliklerine katkıda bulundu ve askerî varlık tesis etti.

Türkiye'nin dünyadaki diplomatik varlığı arttı. Bunda enerji bağımsızlığı yolunda attığı adımlar, ülkenin küçük bir devletten yükselen bir güce dönüşmesinde rol oynadı. Silah üretimini (özellikle insansız hava araçlarını) artırarak Türkiye, silah ihracatında ve dolayısıyla küresel savunma ekosisteminde önemli bir OYUNCU oldu. Türkiye'nin güç statüsüne yükselişi, aynı zamanda, Karadeniz Tahıl Girişimi gibi çatışan taraflar arasındaki ara buluculuk çabalarında öncü bir rol oynama isteğinde ve dünya çapındaki insani diplomasi çabalarında görülebilir. Bunun en iyi örneği, sağladığı yüksek düzeydeki insani yardım açısından bakıldığında, dünya genelinde en fazla bağış yapan ülkedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde Batı'nın, Ankara'nın "Giderek nüfuz sahibi, kendine güvenen ve bağımsız" bir güç ülkeler arasında nasıl ÖNCÜ hâle geldiğini kabul etmesi akıllıca olacaktır. Eğer Batı, orta güçlerin küresel sahnede nüfuzunun arttığı bu yeni dönemle rekabet edecekse, bu ülkelerin ihtiyaç ve kaygılarını, özellikle de Türkiye gibi yakın bir ortağın ve NATO müttefikinin istek ve önceliklerini dikkate almalıdır.

Türkiye savunma alanında elde ettiği başarıların sonrasında dünyada sözü geçen bir güç haline geldi, çok az ülkenin sahip olduğu jeopolitik gücü bu sayede artık kullanmaya başladı. Türkiye'nin güveni sert güce dayanıyor.

Evet içimizdeki Amerika, İngiliz, Batı sevdalılarına rağmen durum aynen böyle.

Tüm dünyanın dikkatle takip ve gıpta ettiği bir duruma geldik. Bize hasta adam diyorlardı. Küçük ülke diye yaftalıyorlardı.

Türkiye'nin geldiği noktayı, elde ettiği gücü itibarsızlaştırmak için kendini yırtan içimizdeki Türk görünümlü Hanslar, Johnlar bana küfür edecek biliyorum. "Yalaan" diye bağıracak. "Uyduruyorsun" diye yırtınacak. Ancak onlara yukarıda yazdığım Türkiye'nin GÜCÜ'nü anlatan satırların bana ait olmadığını söylemek isterim. Dünyadan bihaber bu zavallılara yukarıdaki tüm satırların ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Konsül tarafından geçtiğimiz haftalarda rapor edildiğini belirtirim. Biliyorum kahrolacaklar bu Batı sevdalısı kullanışlı, kompleksli, ezik elemanlar. Ama yapacak bir şeyleri yok.

Amerikalılar artık yeni bir deyim kullanıyor bizim için. "GÜÇLÜ ve MERKEZ ÜLKE" diyor. Evet MERKEZ ÜLKEYİZ.

GÜÇLÜYÜZ. Yeni yılınız ve Türkiye Yüzyılınız hayırlı olsun.