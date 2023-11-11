DÜNYANIN en salak, aptal, budala, ahmak, geri zekalı, enayi ve zavallı ülkesi hangisi diye sorsalar bana... Hiç düşünmeden Amerika derim. Hatta onu ülke sınıfına bile koymam.

Bu kadar tereddütsüz düşünmemi gerektirecek o kadar çok akıl dışı ahmaklıkları var ki; Mesela ABD yeni genelkurmay başkanını belirleyecek. Beş-altı tane general belirler. Adaylar kongrede komisyonun önüne çıkarlar. Senatörler onlara bazı sorular sorarlar. O soruların çoğu tırı vırıdır.

İçlerinden biri çok önemlidir. O soruya verilen cevaba göre genelkurmay başkanı belirlenir. Peki o sual nedir? "Amerika'nın çıkarlarını nasıl koruyacaksın" mı?

Kesinlikle hayır. Hayati derecede önem taşıyan soru "İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacaksın"dır. Zavallı genelkurmay başkanı adayları komisyona çıkmadan önce günlerce buna çalışmış ve uykusuz kalmıştır.

Ezberledikleri cümlelerle İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacaklarını ballandıra ballandıra anlatırlar. Bu konuda en iyi konuşan, İsrail için çalışmaktan bitap düşüp ölebileceğini bile anlatan aday genelkurmay başkanı seçilir. Sadece Amerikan ordusunun en tepe komutanı mı bu soruyla muhatap olur?

Asla... ABD'yi yönetecek olanların hepsi bu soruya en iyi cevabı vermek zorundadır.

Mesela Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi, bu göreve tayin edilmeden önce ABD Başkanı tarafından aday gösterilir. O aday önce senatörlerden oluşan komisyonun karşısına çıkar. Aynı soru ona da yöneltilir.

Koca koca adamlar İsrail'in çıkarlarını Türkiye'de nasıl koruyacağına dair "Valla billa" diye yeminler ederek anlatmaya başlar.

Eğer herif İsrail'e yapacağı uşaklığın ne kadar güzel olacağı yönünde senatörleri ikna ederse tayini onaylanır. Tüm dünyaya gönderilen Amerikan elçilerinin bu komisyonda İsrail'e nasıl hizmet edeceği konusunda fikirlerini beyan etmesi ve "Ölmüş anamın üzerine yemin ederim" tarzı konuşması gerekmektedir. Bununla ilgili çok sayıda örneğe, Amerikan memurlarının bile İsrail'e uşaklık aşkını anlatırken nasıl terlediğine dair videolara sosyal medyadan çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

"Ben süper gücüm" diyen bir ahmak, bir geri zekalı ülke, cücük kadar İsrail'in boynuna taktığı tasma ile gezmektedir.

Amerika asla süper güç değildir. İsrail'in "Süper tasmalı uşağı"dır. Koca koca generaller, Pentagon'u ve ABD'yi yönetenler "Yahu biz cücük kadar İsrail'in çıkarlarını koruyacağımıza dair ölmüş anamızın üzerine yemin etmeden neden göreve atanamıyoruz.

Boynumuzda neden cücük İsrail tasması ile dolaşıyoruz" diye asla düşünmez, bunu sorgulamazlar. O yüzden birer enayi, birer budala olarak salak salak bu dünyada dolaşırlar. Amerikalılar Hıristiyandır.

Evanjelizm mezhebindendir çoğunlukla.

Peygamberleri Hz. İsa'yı, İsrailoğullarının çarmıha gerdiğine inanırlar. Ancak gelin görün ki bu mezhebin kökeni çok eski değildir. Sonradan ortaya çıkmıştır. Ve bu kalabalık güruh "Hıristiyan olarak cennete gitmek istiyorsam bu dünyada Tanrı'nın oğlu Hz. İsa'yı çarmıha geren İsrailoğullarına hizmet edip, uşaklık yapmam gerekir" inancına sahiptir. Peygamberlerini çarmıha gerdiğine inandıkları İsrail'e uşaklığı cennete gitme şartı olarak inandırılmış bir toplum akıl tutulması içindedir. Bu mezhebin kurallarını yazıp, içine "İsrail'e hizmet et, cennete git" şartını koyan ve ABD'de yayan da Siyonizmdir. O yüzden ABD Siyonizm'e, İsrail'e hizmetçiliği görev edinmiş bir Evanjelist ülkedir. Boynunda İsrail tasması olduğu için de aslında asla bir ülke değildir.

Bir kıtada İsrail çıkarları için adeta sürgüne gönderilmiş ve yeri geldiğinde kullanılan köleler topluluğudur. Netenyahu'nun sızdırlan kasedinde "ABD'yi yönlendirmek çok kolay. Biz ne dersek o" şeklindeki sözleri ve Amerika'yı kullanmanın çocuk oyuncağı olduğunu anlatan görüntüleri boşuna değildir.

ABD Başkanı adayı ve eski başkan John Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy bile "İsrail ABD için neden önemli sorusu" ile muhatap edilmiştir. Bu suale İsrail'in, ABD'nin sömürgesi olduğunu itiraf ederek cevap vermiştir. Aslında çok aptalca bir cevaptır. Gerçek cevap "ABD İsrail'in sömürgesi" şeklindedir. Bunu göremeyecek kadar zavallı ve dangalak durumundalar.

Merkez Bankalarından tutun diğer tüm bankalara ve büyük şirketlere kadar tamamı Siyonistlerin elindedir. ABD yönetiminin 35 trilyon dolar borcu ve 3 trilyon dolar bütçe açığı vardır. Bu borç İsrail'i kuran Siyonistlerin bankalarınadır. Dünyanın en borçlu ülkesi haline gelip, Siyonizme makatını kaptırırsan tabii ki boynuna tasma takıp, İsrail'i nasıl koruyacağına dair ananın ölüsü üzerine de yemin edersin. O yüzden ABD "Süper Salak" ve "Süper enayi" bir ülke olarak, binlerce bebeğin katilinin yanında yer alıp, dünyanın nefretini üzerine çekecek kadar budala bir KÖLELER topluğudur. O yüzden yok olacaktır.