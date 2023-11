DÜNYANIN büyük savaşlar dönemine girdiği bir dönemde ABD gibi bir ülke "Ben Siyonsit'im" diyerek başkanlık koltuğunu kapan, bunamış ve boşluklarla tokalaşan bir adam tarafından yönetiliyor. O ABD kalkıyor bu bunağın peşinden giderek, 950 bin çocuğun yaşadığı Gazze'ye bomba yağdıran, binlerce bebek ve çocuğu katleden, insanlıktan çıkan, savaş suçu işleyen İsrail'e destek vererek caniliğe ortak oluyor. Yeryüzünde öfke ve nefret büyüyor. Pentagon gibi dünyanın en büyük ordusuna sahip kurumun generalleri de bu bunağın arkasında hazırola geçerek, ABD'yi nefret merkezi yapmak için kendini adeta yırtıyor. Böylesine bir akıl tutulmasına girecek kadar deliren Amerikan generallerinin beyin ölümleri mi gerçekleşti? Neden savaş suçuna ortak olacak kadar, tüm dünyanın öfkesine demir atacak kadar aptallaştılar? Bunlar geri zekalı mı? Böyle giderse ABD'de de, İsrail de yok olmaya doğru ışınlıyor kendini diye yazıyorum günlerdir.

Kafalardaki soruların cevabını arıyor herkes.

Halbuki dünyaca ünlü Amerikalı dilbilimci, filozof, bilişsel bilimci, tarihçi, sosyal eleştirmen ve yazar veriyor cevabı. Philadelphia'da Aşkenazi Yahudi göçmenlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Noam Chomsky, 2016'da Euronews kanalına röportaj veriyor. Bakın neler diyor;

"Ortadoğu'da azgınlık yapan, şiddetini taşıyan terör eylemleri gerçekleştiren, sürekli yasadışı eylemler yürüten iki devlet var. İkisinin de nükleer silahları var. ABD ve İsrail. İkisi de ana nükleer güç. ABD ezici olarak dünyada en büyük tehdittir.

Obama döneminde nükleer silah geliştirmeye 1 trilyon dolar ayrıldı. Nükleer bilim adamları tarafından oluşturulan ünlü kıyamet günü saati gece yarısı iki dakikaya yaklaştırıldı. Gece yarısı bir son. Tehdit en yakın saate getirildi. ABD ve İsrail terör devletidir. İkisi de haydut devlettir. Amerika sürekli, İsrail'e tehditler oluşturacak politikalar uyguluyor. Bunu İsrail'i destekleme adı altında yapıyor. İsrail kendi başına güvenliğini genişletme kararları aldı. Böyle bir karar sonun başlangıcı. Çünkü finalde iç dejenerasyonu, öfkeyi, muhalefeti ve muhtemel yıkımı getirir.

ABD bu politikalara destek vererek İsrail'in karşı karşıya kaldığı tehditleri büyütüp katkı sunmaktadır. ABD en büyük küresel terör olaylarına, yargısız infazlara imza atıyor. Avrupa ülkeleri de buna katılıyor. Birgün insanlar intikam alacaklar." Evet İsrail kendi güvenliğini kendisi sağlama anlamında kararlar alıp, ABD'yi bypass ederek, Washington'un en büyük düşmanı ve savaşmayı düşündüğü Çin ile ittifak kurdu. İşgali sağlayan ve İsrail'i kuran ailelerin komünizmden, işçi sınıfı proleter rejimden, kapitalizme, burjuvaya dönüştürdüğü bir Çin'i ABD'nin karşısına dikerek hem de. Operasyon merkezleri Londra finans merkeziydi. İngilizler de Çin'in en büyük destekçisiydi. Birden ABD'nin Main eyaletinde 22 kişinin öldürüldüğüne tanıklık ettik bu süreçte. Main beyazların ve Anglo Saksonların yüzde 80 nüfusa sahiop olduğu New England bölgesindeydi. Londra'ya mesaj buradan gitti.

Netenyahu'ya da sokaklarla tam Amerikan darbesi yapılacakken son savaş patladı. ABD de bunu tarihi fırsat olarak görerek İsrail'in üzerine çömdü. Uçak gemilerini göndererek bölgeyi dizayn edip, yeni haritalar çizmek için ahmak İsrail'i kullanacak şimdi. ABD'nin Suriye özel temsilcisinden dün "Savaş Suriye'ye de sıçradı" açıklaması geldi. Yarın başka bölgelere yaymak için her türlü oyunu oynayacaklar.

Suriye'deki PKK'yı İran'daki muhaliflerle birleştirerek kan gölünü ve bölünmeyi artırmak için fitne tohumları ekecekler. Çünkü Pasifik'teki savaşa hazırlanırken arka bahçeleri Ortadoğu'da sürekli dayak yediler. Barzani'ye İsrail'le birlikte Kürt Devleti kurdurtmak için her yolu denediler. Başaramadılar. 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek istediler, sopa yediler.

Irak'ı Şii iktidarla İran'a vererek bölgede bir Sünni-Şii çatışması çıkarmak için yırtındılar.

Ancak fena halde şamar yediler. Bu uğurda Irak ve Suriye'yi enkaz haline getirdiler. İki ülke üzerinden Akdeniz'e bir enerji koridoru açmak istediler. Ancak karşılarında oyunu bozan Türkiye'yi bulunca delirdiler. Rus savaş uçağını içimizdeki uşaklarına düşürterek bizi Moskova ile savaşa sokmaya çalıştılar. Bu operasyonda kafalarına Türk yumruğu indi. Tam tersine Rusya ile ilişkilerimiz daha da arttı. Suriye'de terörist PKK'ya sığınacak bir hale düştü ABD. Şimdi oturmuş elindeki 6 bin DEAŞlıyı PKK'ya katılmaya (!) razı etmiş. Bunu da İngiliz basınından öğreniyoruz. PKK ve DEAŞlılarla birlikte, Ermeni teröristleri de Gazze'de tünellere nasıl sokarız hesabını yapıyorlar.

Çünkü birkaç girişimde bulundular. Ancak İsrail komandoları o tünellerde leblebi gibi avlandı. Ne yapacaklarını şaşırmış durumda teröristlere bel bağlayan ve bundan medet uman iki terör devleti var ortada. Chomsky'nin dediği gibi bu ahmaklık onlara yıkım getirecek. Yakın gelecekte ne bunak Biden kalacak ne de Netenyahu... İsrail'i ise içeride birbirini yiyenler ülkesi olarak göreceğiz.