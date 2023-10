BUGÜN size Siyonizm'in kurucularından ve liderlerinden birini anlatacağım.

O bir Rus asıllı Yahudi. Adı Wladimir Jabotinsky... Bir kitap yazdı. "İsrail'i kur" diye. O kitabın önsözünde kendini tanıyor.

1908'de Siyonist Yürütme Kurulu'nca İstanbul'da yapılan müzakerelere katıldığını söylüyor. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ilk Yahudi Lejyonunu kuruyor. Cumhuriyetin ilan edildiği 1923'te gençlik örgütü Betar'ı ve Büyük İsrail'i kurmak isteyen Revizyonist Siyonistler Dünya Birliği'nin temellerini atıyor. 1948'te İsrail'in ilk Başbakanı olacak Ben Gurion ile çok yakın arkadaş. 1935'te Viyana'da "Yeni Siyonist Organizasyonu"nu kurduğunu ilan etti.1936-39 arasında başlayan Arap ayaklanmalarında radikal terör örgütü Igun'un liderliğini yaparak suikastler düzenledi. Yahudi ordusu kurmak üzere gittiği ABD'de öldü.

En yakın arkadaşı Ben Gurion, onun İsrail'e getirilip gömülmesine karşı çıktı. Gerekçesi de şuydu; "İsrail'in ölü Yahudi'ye değil, yaşayan Yahudi'ye ihtiyacı var. Ayrıca İsrail'de mezarların çoğalmasında da pek bir hayır görmüyorum." İsrail'i kuran Siyonizmin temellerinde büyük payı olan Wladimir'in kitabında ilk sayfada bu satırlarla karşılaşıyorsunuz. Beni en çok kitabın sonunda, arka kapağındaki tanıtım yazısı etkiledi. Bakın ne diyor Wladimir; "Daha 1909'da JönTürkler'in hüküm sürdüğü İstanbul'da, kulis arkasında 4 Siyonist gazetenin redaksiyonunu yaparken, kesin fikrim oluşmuştu. Türkler'in olduğu yerde güneş görünmez ve ot bitmezdi.

Siyonizmin tek umudu Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun yıkılmasaydı." İsrail'i kurmak için öncelikle Osmanlı'yı yenmenin gerektiğini de yazıyordu. "Darbeyi doğudan mı batıdan mı vuracağız. Bu sadece teknik bir soru. Her cephe Siyon'a giden bir yoldur" diyordu. Siyonizmi İngilizlere, Fransızlara anlattıklarında ciddiye alınmadıklarını söylüyordu. Bunu kırmanın yolunu aramaya başladılar. İskenderiye'de İngiliz General Maxwell ile buluşup Siyonizm'i ve İsrail hayalini anlatıyorlar.

"Şu anda 1. Dünya Savaşı ortamındayız.

Kimse sizin hayallerinizle ilgilenemez" cevabı geliyor. Bir de öneride bulunuyor general. "Bir Yahudi Siyon Katır Birliği" kurarak Gelibolu cephesinde saflarımıza katılın. İkmal ve lojistik destek konusunda çalışın" deniliyor. Bu onlara çok aşağılayıcı geliyor. Günlerce tartışıyorlar. En sonunda 600 kişilik bir Yahudi Siyon Katır Birliği'ni Gelibolu'ya gönderiyorlar. Bu Katır Birliği bir anda Avrupa'da gazete manşetlerine çıkıyor. Haftalarca "Kahramanlar" diye yayın yapılıyor. Wladimir kitabında "Siyonizm'i Avrupa'ya kabul ettirme ve İsrail'in temellerini atma noktasında öncümüz bu Katır Birliği olmuştur" diyor.

JönTürkler hareketi Osmanlı'nın yıkılıp parçalanmasında büyük pay sahibi olmuştur.

Çoğu mason localarında yüksek derecede üstad ilan edilerek, Siyonizmin oyuncağı haline gelmiştir. Dikkatinizi çektiyse en başta Wladimir, 1908'de JönTürklerin devlete hakim oldukları dönemde İstanbul'da 4 Siyonist gazetenin redaktörlüğünü yaptığını belirtiyordu. O dönemde bu JönTürklerle de yakın ilişkiler içinde sıkı fıkıydı. Mason paşalar Osmanlı'yı Almanların yanında savaşa sokarak tüm Siyonist hayallerin yeşermesine ve bugünkü İsrail'in kurulmasına, bir imparatorluğun parçalara ayrılmasına neden oldular. Wladimir'in attığı temellerin üzerine bugünkü işgalci ülkenin oturmasını sağladılar.

Maalesef yaşadığımız şu dönemde Osmanlı'dan koparılan hemen tüm topraklarda kan ve gözyaşı hakimdir.

Bunda en büyük pay, Batı hayranı ittihatçı kafaların içeriden imparatorluğa ihanet etmesidir. Bugün onların torunları içimizde yaşıyor. Yine kendi devletlerine her fırsatta saldırıyorlar, "Ah Batı ah" diye sürekli iç çekiyorlar. Bu ülke için çakılan her çiviye karşı çıkıyorlar. Teröristleri destekliyor, ekranlarda onların sözleriyle taşıyorlar.

Aynı kafalar İsrail'in 77 senede binlerce sivili, kadını, çocuğu bombalar yağdırarak katletmesine, evlerine, topraklarına konmasına gıklarını çıkarmadılar. Binlerce katliam görüntüsünü izlediler, tek kelime etmediler. Şimdi çıkmışlar, sosyal medyada Filistinlilerin katliam yaptıklarını söyleyerek ayağa kalkıyorlar. Evet her türlü sivillere yapılan saldırılara karşıyız. Kime olursa olsun.

Ancak yıllardır sadece Müslümanlara yapılan katliamlara sessiz kalanların, İsrail söz konusu olunca ayağa kalkması manidardır. Bunların Wladimirîn "Katır Birliği"nden farkı yoktur. "Türkler'in olduğu yerde güneş görünmez, ot bitmez" diye kitap yazan Siyonizm'in algı operasyonlarına lojistik destek veren JÖN katırlardır bunlar.