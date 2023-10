İKİ teröristi yolladılar. Ankara'da Meclis'in açıldığı gün ortalığı kana bulamak istediler. Hem mesaj vermek hem de bizi test etmek istediler. Türk güvenlik güçlerinin dikkati ve büyük başarısı sayesinde iki terörist de etkisiz hale getirildi. İki PKK'lı alçağın böyle bir eyleme kendi kendine karar vermesi mümkün değil. Onlar emirleri Kandil'den alıyor. Kandil'in komutanı ise ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon. Bu kullanışlı taşeron terör örgütü ABD'den emir ve izin almadan kıçını kaşıyamaz. Amerikan terör ordusunun iki elemanı, ABD Savunma bakanlığının talimatı ile harekete geçirildi. Bu kesin.

Türkiye'nin sabrını test etmek istediler, perişan ve rezil oldular.

Kahraman Ordumuz ve İstihbarat teşkilatımız Suriye'yi teröristlere ve onların komutanlarına dar etti. Amerikan askerlerinin sığınağa koşup saklandıkları yerin 500 metre ötesinde PKK inleri, silah depoları bile yerle bir edildi. Bizi test etmek isteyen ABD Savunma Bakanlığı'nda büyük panik ve korku yaşandı. O korku ve paniğin izleri ABDli sözcünün basın toplantısında gözlerinden okunuyordu.

Türkiye "Sabrımızı zorlamayın. Ben kararlıyım, bu alçak teröristleri kim korursa korursun, bölgede patron benim. Yuvalarını başlarına yıkarım" dedi. ABD'nin binlerce TIR'la gönderdiği silah depoları yerle bir edildi.

Kaç terörist öldürüldü tam belli değil. Mili Savunma Bakanlığımız rakamlar açıklıyor ancak bunlar tevazu içeriyor. Geçmişte Suriye ordusu da Türk askerlerine saldırı düzenlemişti. Ordumuz hemen cevap verirken, MSB açıklamalarında yine düşük rakamlar açıklanıyordu. Ancak gerçek rakamları daha sonra İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'ın açıklamalarından öğreniyorduk.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk İHA'larının Libya ve Suriye'de oyunun kurallarını değiştirdiğini söylüyordu. Daha da ileri gidip "Ülkemiz bu alanda Türkiye'nin tecrübelerinden ders çıkarmalı" diyordu. The İndependent ve BBC yayınlıyordu bu açıklamaları.

Önce Libya örneğini veriyordu.

Türk SİHA'larının geçtiğimiz yıl Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde bulunan Cufra Hava Üssü'ne bile görünmeden ulaştığını belirtiyordu.

Bu üsse birçok saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "İki uçağa ek olarak birkaç komuta kontrol merkezini yok ettiler" diyordu.

Ardından da rakamları açıklıyordu.

Sıkı durun... İşte o açıklama; "Suriye'de TEK bir operasyonda 3 BİN ASKER 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler Türk SİHA'ları tarafından imha edildi.

Türkler savaşlarda oyunun kurallarını değiştirdi." Türk SİHA'larının başkent Şam'a kadar görünmeden gidip, Esed'in sarayı üzerinde uçtuğunu bile İngiliz basınından öğreniyorduk.

Baktığımızda bugün hem Irak'ta hem de Suriye'de son birkaç gün içinde düzenlenen hava operasyonlarındaki hedeflerin sayısına yetişemiyoruz artık. Kahramanlar, yeryüzündeki tüm Türkiye düşmanlarına, onların maşalarına bu ülkenin gücünü gösteriyor. Terör elebaşlarından "Bizi kurtarın" diye yalvaran açıklamalar peşpeşe geliyor. Yalvarsalar da komutanları ABD'nin yapabileceği bir şey yok. Bunun nedenini de en güzel şekilde CIA eski Başkanı Orgeneral David Petraeus 2018'de açıklamıştı. Olası bir Türk-ABD sıcak çatışmasında neler olabileceği sorulduğunda bakın ne demişti;.

"Türkler, bölgedeki Araplardan farklı. Orada durup iki defa düşünmeleri lazım. Türklerden bahsediyoruz, kontrolümüzdeki Araplardan değil. Düzenli taktik ve biz de bile olmayan disiplinli bir orduya sahipler. Geri çekilme gibi bir huyları yok ve bu olasılığı hiç düşünmüyorlar. Topyekün savaşan bir millet. Olasılık hesapları yapmıyorlar, akıllarında toprakları ve dinleri varsa kaygılanıp sonlarını düşünmüyorlar. Son iki yıl içinde ABD PYD'ye teknik bilgi aktarımı yapmış ancak Türkiye karşısında hiçbir başarı sağlanamamıştı. Bunu söylememem gerekir ama sırf bu yüzden onlarca ABD'li general ya emekli edildi ya da kovuldu. Ülkeye giriş yapan her ABD ve Avrupalı turist adım adım izleniyor. Şu an böyle kritik bir durum hem bizim için hem dünyanın geri kalanı için çok büyük bir risk teşkil eder." Evet... Yenilerini emekliye sevk etme veya kovulmalarını sağlama operasyonumuz devam ediyor. Helal olsun bizim aslanlara. Bundan sonra Türkiye'ye terörist gönderirken, ABD'li generallerin, Petraeus'un deyimiyle "İki defa düşünmeleri" gerekecek.