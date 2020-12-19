İhtiyaç duyulan ülke

BIR haber geldi dün... Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran konuşuyordu. Türk İHA'larının etkinliğinin Suriye ve Dağlık Karadağ'da görüldüğünü söylüyor, "Ordumuzu modern ve etkin silahlarla donatmak için Türk İHA'larına ihtiyaç duyuyoruz" diyordu.

Gülümsedim o haberi okurken... Hey gidi günler heydi... 100 yılı aşkın bir süredir Türkiye hep avuç açıyor, silah, savaş uçağı ve gemisi dileniyordu önüne gelenden. İhtiyaçlarımızı yalvararak alıyorduk. Şimdi Türkiye orduların modernizasyonunda "İHTİYAÇ DUYULAN ÜLKE" haline geldi.

İçimizdeki mandacıların "Türkiye İHASİHA çöplüğüne döndü" şeklindeki itibarsızlaştırma yaygaralarına rağmen artık silah için kapısında beklenen bir ülke konumuna doğru hızla gidiyoruz.

ABD hayatının en büyük hatasını yaptı. Bize Patriot vermedi. Daha çok sayıda ihtiyacımız vardı. Hep kapılarda bekletti veya reddetti. Biz de başımızın çaresine baktık. Bağımsız olarak halletmeye, üretmeye başladık. Yerli savunma füzesi HİSAR'ın denemelerini göz yaşları ile izledik. Sırada akla hayale getiremeyeceğiniz muazzam projeler var. Bu onlar için öngürülemez bir konuydu. Hadi canım sende idi... "Tarım üretmekle kodladığımız Türkler silah mı üretecek? HIH" diyorlardı.

Şimdi bu hızlı Türkiye değişimini nasıl durduracağız diye kara kara düşünüyorlar.

Washington büyük bir hata daha yaptı.

"Müttefikim" dediği bir ülkeyi, bizi yaptırım kararıyla "HASIM" sınıfına soktu. Bu idiot kararlarına bir kez daha binpişman olup yakın bir gelecekte aptallıklarını daha iyi anlayacaklar.

Çünkü bu saçma kararları Türkiye'nin silah üretiminde yerlileşme hızını bin kat artırarak hızlandıracak. Ukrayna gibi bize ihtiyaç duuyacak ülkelerin sayısı da çığ gibi artacak.

Aslında adamlar gelecekte nasıl bir Türkiye ile karşılaşacaklarını da çok iyi biliyorlar. Alın size bir örnek...

Ronald Reagan'ın başkanlığı sırasında muhafazakâr harekette öncü bir rol üstlenen Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, Türkiye'nin geleceğini masaya yatırdı.

Londra merkezli araştırma şirketi Pricewaterhouse Coopers'ın 2030-2050 araştırmasına göre Türkiye dünyanın 11. büyük ekonomisi olacak. Haritago Foundation işi gücü bıraktı işte bu araştırmayı masaya yatırdı. Kafayı takmışlar fena halde. "Vay efendim Türkiye nasıl dünyanın 11. büyük ekonomisi olur?" diye. Saatlerce tartışıp kafa patlattılar iyi mi?

O raporda Çin ve Hindistan'ın ABD'yi geride bırakacağı da nedenleri ile birlikte açık açık yazıyor. Ancak dedik ya adamlar kafayı takmış bir kere Türkiye'ye... Rapora göre Amerika'nın düşeceği hali, gerilerme dönemini, hiç umursamıyorlar. Varsa yoksa Türkiye'nin yükselişi... O toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları, ekonomisinin gelecekte daha da güçlü olacağının kanıtı olarak gösterildi.

Türkiye'nin Akdeniz'de ve Afrika kıtasında çok daha önemli bir güç haline geleceği hatta 2020 itibariyle Afrika'da 37 ülke ve 56 destinasyona uçan en güçlü ülke olacağı yorumu yapıldı. Türkiye'nin bugün 800 milyar doların üzerindeki GSYH'nın 2030 yılında 1 trilyon 650 milyar doları aşacağı, 2050'de ise 4 trilyon doları geçeceğinin 'Çok ciddi ihtimal' dahilinde olduğu kanısına varıldı.

ABD'nin son 6 başkanı için de çalışmalar hazırlayan Heritage Foundation, son 10 yılda ABD'de başta sağlık olmak üzere birçok değişen kanunu hazırladı.

Ön görülerinin büyük bir çoğunluğunun çıkması Heritage Foundation'ı dünyanın en önemli düşünce kuruluşlarının zirvesine çıkardı. Şimdi oturmuşlar "Vallahi Türkler geliyor, napıcaz?" diye beyin zarlarını yırtıyorlar.

Türkiye üretip bağımsız hareket ettikçe çıldırıyorlar, sürekli gerginlik çıkarıyorlar.

Kendi silahlarını yapıp ihracatını da gerçekleştirince "İHTİYAÇ DUYULAN ÜLKE" haline gelince deliriyorlar.

Bu arada ilginç bir makale yayınlandı.

Medyamızda pek yer bulamadı. ABD merkezli Foreing Policy dergisi imza atıyordu o makaleye. "Türkiye'de CHP'nin başını çektiği bir hükümet kurulursa iyi olur. İyi anlaşırız" diyordu o makale... Allah Allah...

Bak sen şu işe? Acaba neden?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın