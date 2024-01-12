AHMET ÇAKAR

G.Saray’ın iki penaltısı verilmedi

Türk futbolunda gün geçmiyor ki bir hakem faciası yaşanmasın. Dün akşam da Galatasaray'ın net iki penaltısını vermeyen Zorbay Küçük, ciddi hatalar yaptı. Aslında Galatasaray oyuna iyi başladı ama iki topu direkten döndü. Sonra oyun rölantiye döndü fakat devre biterken Kerem Demirbay'ın golüyle Galatasaray öne geçti. İkinci yarı iki takım açısından da maç kontrollüydü. Fakat devreye hakem Küçük girdi. Sivas lehine verdiği penaltı mutlak doğru. Ama Galatasaray'ın bence verilmeyen iki net penaltısı var. Halil Dervişoğlu, Sivas ceza sahasında savunma oyuncusu topla çıkarken topa dokunuyor, savunma oyuncusu yere düşerken de sağ eliyle topa müdahale ediyor. Karar mutlak penaltı ama VAR da devreye girmedi. Yine Galatasaray'ın Kerem Demirbay'la verilmeyen bir penaltısı var. Ceza alanının sol köşesinde çok net bir şekilde Demirbay'ın topuğuna bir müdahale yapılıyor. Flu görünen pozisyon aslında mutlak penaltı. İşte gördünüz mü bir hakem bir maçı nasıl bir yerden alıp, diğer bir yere verebiliyor.

Sonuçta şöyle veya böyle Galatasaray hakem hatalarıyla berabere kaldı ama tarih hakem hatalarını değil, kaybedilen iki puanı yazacak. Galatasaray da sorgulanmalı. İcardi ve Sanchez niye yok? Kimse kimseyi kandırmasın. Biri sakat değilim diyor kadroda yok. Diğeri Meksika sahillerinde ikinci balayını yaşıyor.

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