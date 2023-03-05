AHMET ÇAKAR

Atilla Karaoğlan kusursuz yönetti

Fenerbahçe için çok kritik maçtı. Galatasaray'ı kovalayabilmek için zorlu Kayserispor deplasmanından kayıpsız dönmeliydi ve başardılar. Ama ilk yarıya baktığımızda her iki takımın da yakaladığı veya başka bir deyimle verdiği çok pozisyon var. Fenerbahçe maça golle başladı. Önemli golcüsü Valencia'nın Lincoln'ün ortasına ofsayttan kurtularak vurduğu kafa kalite ürünü. Bundan sonra bazı pozisyonlarda sahneye Altay çıktı. Karşı karşıya pozisyonu kurtardı, genç yetenek Arda Güler ise aynı pozisyonda ne vurdu ne de kaleciyi geçmeye çalıştı, böyle olunca da pozisyonu kaybetti. Bu yarıda yine duran toplarda Attila Szalai'nin son vuruşları iyi olsa Fenerbahçe devre arasına rahat girerdi. İkinci yarı Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Ferdi öyle bir gol attı ki sezonun en iyilerinden biri diyebiliriz. 30 metreden mükemmel vurdu ve takımını rahatlattı. Düşünebiliyor musunuz 90+'lar oynanıyor sağ bek Ferdi, sol taraftan girip kaleci ile karşı karşıya kalıyor ama golü yapamıyor.

Fenerbahçe, çok iyi oynadı diyemeyiz… Yeterince oynadı, kötü oynayan yoktu, özellikle herkesin merakı Arda Güler'di. Aslında yorulana kadar fena oynamadı. Topları da iyi kullandı. Sonuçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı takip etmeye devam ediyor. Tekrar edelim Kayseri gibi bir takımdan deplasmanda 3 puanı almak kolay iş değil. Atilla Karaoğlan ceza aldığı G.Antep-Beşiktaş maçından sonra önemli bir karşılaşmaya çıktı. Bence kusursuza yakın bir müsabaka yönetti. İnşallah bir daha hakemlik hayatında Gaziantep-Beşiktaş maçında yaşadığı gibi bir şey yaşamaz.

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