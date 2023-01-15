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AHMET ÇAKAR
Bitigen’i çok beğendim, hatasızdı

Bitigen’i çok beğendim, hatasızdı

15.01.2023, Pazar

Beşiktaş dün belki de lige havlu atacakken son saniyede böylesine önemli bir galibiyetle yarışa kuvvetlice tutunuverdi. Kolay değil, Konyaspor gibi bir rakibe 1-0 mağlup başlıyorsunuz. Daha ilk dakikada Mert Günok, ayağının altından kaçırdığı topla yediği golle ki böyle bir pozisyon 10 yılda bir görünür, takımını mağlup duruma düşürdü. Sonra Beşiktaş, pozisyonlar belki buldu ama Konyaspor 45. dakikada mutlak golü kaçırarak galibiyetini perçinleyemedi.
İkinci yarı her iki takımın da pozisyonlar bulduğu bir maçtı. Ama usta ayaklar Beşiktaş'ı ipten aldı. Son bölümde önce Cenk ve bitime saniyeler kala Tayfur'un çok akıllı pasıyla Josef de Souza, Beşiktaş'ı hayata döndürdüler.
Sonuçta Beşiktaş yola devam ediyor. Hakem Abdulkadir Bitigen'i çok beğendim. Sıfıra yakın hatayla maç yönetti çok başarılıydı.

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KIRMIZI KART DOĞRUYDU, OKAKA İTİYOR

Trabzonspor için hem puan hem de fırtınanın durulması açısından çok kritik maçtı. Kazanmasını bildiler, üstelik rakip Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olan Başakşehir'di.
Bu maça da tıpkı Konya'daki gibi büyük bir kaleci hatası damga vurdu. İlk yarıda Bakasetas, çok sert olmayarak kaleci Volkan'ın üzerine vurdu ama Volkan bacağının arasından kaçırınca Trabzonspor öne geçti. Özellikle ilk yarı 30 dakika Trabzonspor amansız bir presle Başakşehir'i boğdu. İkinci devre Trabzonspor temkinli oynadı, defansif tedbirleri elden bırakmadı, buna rağmen Başakşehir'in direkten dönen pozisyonu var.
Sonuçta Trabzonspor, psikolojik olarak da tekrar lige döndü. Ama özellikle ilk 30 dakikada oynadıkları futbol sanırım ilerisi için değişik bir strateji olabilir.
Hakem Ali Şansalan iyi maç yönetti. İlk yarıda birkaç VAR'lık pozisyon vardı ama hepsinde hakem haklıydı. Ayrıca son dakikada da Okaka'ya ikinci sarıdan gösterilen kırmızı kart doğru. Koşarken rakibinin kafasından itiyor. Bu bir çarpışma değil sarı kartlık bir harekettir.

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