İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma eşi bakın nerenin sahibiymiş! Yasmin’in babası da çok tanıdık! Ünlü yazarın oğlu...

İnci Taneler'inde Piraye karakterine hayat veren oyuncu Selma Ergeç'in özel hayatı, merakla araştırılmaya başladı. 1978 yılında Almanya'da dünyaya gelen Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak doğdu. Babası doktor, annesi ise hemşire olan Ergeç, ailesinin izinden gitmeyi tercih etmedi.