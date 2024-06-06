06 Haziran 2024, Perşembe
İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma eşi bakın nerenin sahibiymiş! Yasmin'in babası da çok tanıdık! Ünlü yazarın oğlu...
Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin kadrosunda olduğu İnci Taneleri dizisi geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide Ayça'nın annesi Piraye'ye hayat veren Ergeç'in kiminle evli olduğu merak ediliyor. Güzel oyuncunun eşi ünlü iş insanı çıktı. İşte, Selma Ergeç'in 9 yıl önce evlendiği kocası...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:21
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