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İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma eşi bakın nerenin sahibiymiş! Yasmin'in babası da çok tanıdık! Ünlü yazarın oğlu...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin kadrosunda olduğu İnci Taneleri dizisi geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide Ayça'nın annesi Piraye'ye hayat veren Ergeç'in kiminle evli olduğu merak ediliyor. Güzel oyuncunun eşi ünlü iş insanı çıktı. İşte, Selma Ergeç'in 9 yıl önce evlendiği kocası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:21
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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma eşi bakın nerenin sahibiymiş! Yasmin’in babası da çok tanıdık! Ünlü yazarın oğlu...

İnci Taneler'inde Piraye karakterine hayat veren oyuncu Selma Ergeç'in özel hayatı, merakla araştırılmaya başladı. 1978 yılında Almanya'da dünyaya gelen Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak doğdu. Babası doktor, annesi ise hemşire olan Ergeç, ailesinin izinden gitmeyi tercih etmedi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma eşi bakın nerenin sahibiymiş! Yasmin’in babası da çok tanıdık! Ünlü yazarın oğlu...

Tıp Fakültesi'ne başlayan Ergeç, eğitiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staj yapmak için geldi. Ancak hayatı, beklenmedik bir dönemeç aldı ve oyunculuk rotasına girdi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma eşi bakın nerenin sahibiymiş! Yasmin’in babası da çok tanıdık! Ünlü yazarın oğlu...

Selma Ergeç, oyunculuk kariyerinde önemli başarılara imza attı. "Asi", "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin", "Atiye", "Camdaki Kız" gibi birçok önemli yapımın kadrosunda yer aldı ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak "İnci Taneleri" dizisiyle adından söz ettiren Ergeç, yetenek ve güzellikle gönülleri fethediyor.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma eşi bakın nerenin sahibiymiş! Yasmin’in babası da çok tanıdık! Ünlü yazarın oğlu...

ÜNLÜ YAZARIN OĞLUYLA EVLİ!

Ünlü oyuncu Selma Ergeç, 2015 yılında mutlu bir birliktelik yaşadığı Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile hayatını birleştirdi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma eşi bakın nerenin sahibiymiş! Yasmin’in babası da çok tanıdık! Ünlü yazarın oğlu...

Çiftin düğünü, sade ve samimi bir törenle gerçekleşti. Ergeç'in bu evliliğinden bir yıl sonra, 2016 yılında dünyaya gelen Yasmin Öz adında bir kızları oldu.