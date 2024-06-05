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1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu

Erken emeklilik hakkı, bireylerin sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutuluyorlar. Ancak 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için emeklilik imkanı daha düşük yaşlarda sunuluyor. Bu durum, bireylerin emeklilik planlarını belirlerken sigorta primi ödeme geçmişi ve başlangıç tarihlerinin önemini vurguluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:22
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1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine bağlı olarak emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını etkileyebiliyor. Bu durum, emeklilik planlarını belirlerken yaş ve prim gün sayısı hesaplamalarının önemini vurguluyor. SGK tarafından sunulan emeklilik planlarını değerlendirmek ve en uygun seçeneği belirlemek isteyenler için ise bu rehber, bir kılavuz niteliği taşıyor. Bu bilgiler bireylerin emeklilik planlaması yaparken bilinçli kararlar almalarına yardımcı olarak ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabileceklerini net bir şekilde ortaya koyacaktır.

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1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

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1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok