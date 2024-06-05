1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine bağlı olarak emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını etkileyebiliyor. Bu durum, emeklilik planlarını belirlerken yaş ve prim gün sayısı hesaplamalarının önemini vurguluyor. SGK tarafından sunulan emeklilik planlarını değerlendirmek ve en uygun seçeneği belirlemek isteyenler için ise bu rehber, bir kılavuz niteliği taşıyor. Bu bilgiler bireylerin emeklilik planlaması yaparken bilinçli kararlar almalarına yardımcı olarak ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabileceklerini net bir şekilde ortaya koyacaktır.