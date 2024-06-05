05 Haziran 2024, Çarşamba
1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu
Erken emeklilik hakkı, bireylerin sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutuluyorlar. Ancak 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için emeklilik imkanı daha düşük yaşlarda sunuluyor. Bu durum, bireylerin emeklilik planlarını belirlerken sigorta primi ödeme geçmişi ve başlangıç tarihlerinin önemini vurguluyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:22
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8