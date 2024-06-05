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Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu

Temmuz ayı, bedelli askerlik yapmak isteyenler için önemli bir döneme işaret ediyor. Memur maaş katsayısında yapılacak olan artış, bedelli askerlik ücretlerini de etkileyecek. Bu nedenle, yüzde 20 zamlı ödemelerle karşılaşmamak adına bu ay içerisinde harekete geçmek önem arz ediyor. Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, bedelli askerlik ücretlerinde ciddi bir artışa yol açacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:54
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Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak olan zammın yankıları, bedelli askerlik ücretlerine de sıçrayacak. Bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler için önemli değişiklikler gündemde. Memur maaş katsayısındaki beklenen yüzde 20'lik artış, doğrudan bedelli askerlik ücretlerini etkileyecek. İşte detaylar:

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Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu

Temmuz Zammı Öncesi Son Çağrı!

Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar için zaman daralıyor. Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle bedelli askerlik ücretleri önemli ölçüde artacak. Şu anki 182 bin 609 liralık mevcut tutar, Temmuz'da 219 bin 149 liraya yükselecek.

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Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu

Bu zamdan etkilenmek istemeyenlerin, 28 Haziran mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

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Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu

Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Bedelli askerlik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya doğrudan askerlik şubelerinden yapılabiliyor. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda olanlar ise yalnızca askerlik şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

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Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu

Başvuruları kişinin kendisi eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri tarafından yapılabilmektedir.