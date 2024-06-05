Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu

Temmuz ayı, bedelli askerlik yapmak isteyenler için önemli bir döneme işaret ediyor. Memur maaş katsayısında yapılacak olan artış, bedelli askerlik ücretlerini de etkileyecek. Bu nedenle, yüzde 20 zamlı ödemelerle karşılaşmamak adına bu ay içerisinde harekete geçmek önem arz ediyor. Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, bedelli askerlik ücretlerinde ciddi bir artışa yol açacak.