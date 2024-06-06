Kıdem tazminatı alacaklara ödemeler değişti! Yıllara göre hesap tablosu: 1 3 5 10 15 20...

Temmuz Ayında Beklenen Değişiklikler

2024 Temmuz ayında, memur maaş katsayılarındaki beklenen artışa paralel olarak kıdem tazminatı tavanında da önemli bir yükseliş öngörülüyor. Şu anda 35.058 TL olan tavanın, tahminlere göre yaklaşık %20.01'lik bir artışla 42.073 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu artış, özellikle üst gelir grubundaki çalışanlar için büyük bir fırsat yaratıyor.