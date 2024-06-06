06 Haziran 2024, Perşembe
Kıdem tazminatı alacaklara ödemeler değişti! Yıllara göre hesap tablosu: 1 3 5 10 15 20...
Temmuz ayına girerken, işten ayrılan pek çok çalışan için kıdem ve ihbar tazminatlarında önemli değişikliklerin gündemde olduğunu gözlemliyoruz. Kıdem ve ihbar tazminatları, işten ayrılanların en kritik güvencelerinden biridir ve genellikle son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Temmuz ayında maaşlara gelecek zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişiklik gösterecek. İşte hesap tablosu...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:30
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