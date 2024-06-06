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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...

Babalar Günü için geri sayım başladı. Türkiye'de Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, her yıl büyük bir merakla bekleniyor. Bu özel gün için hediye seçenekleri arasında kararsız kalanlar için en güzel Babalar Günü hediyelerini derledik. İşte 2024 Babalar Günü'nün tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:05
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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...

Babalar Günü'ne ne kadar zaman kaldı? Babalar Günü'nün kökeni 20. yüzyılın başlarına dayanır. İlk olarak 1910 yılında Washington eyaletinde kutlanmaya başlanan bu özel gün, Sonora Smart Dodd isimli bir kadın tarafından anneler günü gibi babaların da ayrı bir özel günü olması gerektiği düşüncesiyle başlatıldı. Bu anlamlı gün, babaların çocukları üzerindeki etkisini, rehberliklerini ve fedakarlıklarını kutlamak için düzenlenmiştir. Babalar Günü, birçok ülkede her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. İşte 2024 Babalar Günü'nün tarihi.

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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...

Babalar Günü, babaların çocukları üzerindeki etkisini, rehberliklerini ve fedakarlıklarını onurlandırmak amacıyla tasarlanmış özel bir gündür. Bu özel günün kökenleri, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanır. İlk olarak 1910 yılında Washington eyaletinde kutlanmaya başlanan Babalar Günü, Sonora Smart Dodd isimli bir kadının, anneler günü gibi babaların da özel bir günü olması gerektiği fikriyle ortaya çıkmıştır. Dodd, bu fikri babası William Jackson Smart'ın annesinin vefatından sonra altı çocuğunu tek başına büyütmesinden ilham alarak geliştirmiştir.

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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...

Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır?

Babalar Günü, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü'nü kutlamak, babalara duyulan sevgi ve minnettarlığı ifade etmenin güzel bir yoludur. Her yıl bu özel gün için çeşitli etkinlikler ve hediyeler planlanır.

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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...

Babalar Günü Tarihçesi ve Gelişimi

Babalar Günü, ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. O dönemde, Anneler Günü'nün popülaritesi artmış ve babalar da özel bir günle onurlandırılmak istenmiştir. Sonora Smart Dodd, babasının anneler günü gibi bir günle anılmasını istemiş ve bu fikri yerel yetkililere sunmuştur. Bu öneri kabul edilmiş ve ilk kutlama gerçekleştirilmiştir.

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Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge, Babalar Günü kutlamalarını desteklemiş; ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.