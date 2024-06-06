Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...

Babalar Günü'ne ne kadar zaman kaldı? Babalar Günü'nün kökeni 20. yüzyılın başlarına dayanır. İlk olarak 1910 yılında Washington eyaletinde kutlanmaya başlanan bu özel gün, Sonora Smart Dodd isimli bir kadın tarafından anneler günü gibi babaların da ayrı bir özel günü olması gerektiği düşüncesiyle başlatıldı. Bu anlamlı gün, babaların çocukları üzerindeki etkisini, rehberliklerini ve fedakarlıklarını kutlamak için düzenlenmiştir. Babalar Günü, birçok ülkede her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. İşte 2024 Babalar Günü'nün tarihi.