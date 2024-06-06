06 Haziran 2024, Perşembe
Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...
Babalar Günü için geri sayım başladı. Türkiye'de Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, her yıl büyük bir merakla bekleniyor. Bu özel gün için hediye seçenekleri arasında kararsız kalanlar için en güzel Babalar Günü hediyelerini derledik. İşte 2024 Babalar Günü'nün tarihi...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:05
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8