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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

2024 Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bayram öncesinde hesaplara yatıp yatmayacağı konusu gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu yardım desteği, hak sahiplerine önemli bir destek sağlıyor. Vatandaşlar, ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını öğrenmek için e-Devlet üzerinden kontrol ediyorlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 07:52
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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

Engelli yakınlarına sağlanan evde bakım aylığı ödemesi, hak sahiplerine her ay düzenli olarak sunulmaktadır. Haziran ayında da bu yardım desteğinin hesaplara geçmesi beklenirken, bayram öncesi ödemelerin hesaplara yatıp yatmayacağı merak konusu haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödemeler, engelli bireylerin ailelerine önemli bir destek sağlamaktadır. Bu nedenle, vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek için dikkatle takip etmektedirler. Peki evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları, genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin başladığı zaman diliminde kamuoyunu bilgilendiriyor.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak, bu yıl 16 Haziran'ın Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve 15 Haziran'ın Cumartesi günü olması nedeniyle, ödemelerin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç gün içinde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir bilgilendirme yapıldığında, kamuoyuyla paylaşılacak.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından ödemelerini il il sorgulayabiliyorlar. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyorlar.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI SORGULMA EKRANI

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?

2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı tutarı 7 bin 608 lira olarak belirlenmiştir.