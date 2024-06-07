06 Haziran 2024, Perşembe
Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?
2024 Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bayram öncesinde hesaplara yatıp yatmayacağı konusu gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu yardım desteği, hak sahiplerine önemli bir destek sağlıyor. Vatandaşlar, ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını öğrenmek için e-Devlet üzerinden kontrol ediyorlar.
Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 07:52
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