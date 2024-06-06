06 Haziran 2024, Perşembe
Mauro Icardi’den gece yarısı olay hareket! Sosyal medya yıkıldı | Galatasaray taraftarı...
Trendyol Süper Lig'de sezonu iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı takımdaki görevinden ayrıldığını duyuran Erden Timur, takımdaki taşları da yerinden oynattı. Timur'un ayrılığının ardından gol kralı Icardi'nin flaş bir hareket geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:32
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