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Mauro Icardi’den gece yarısı olay hareket! Sosyal medya yıkıldı | Galatasaray taraftarı...

Trendyol Süper Lig'de sezonu iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı takımdaki görevinden ayrıldığını duyuran Erden Timur, takımdaki taşları da yerinden oynattı. Timur'un ayrılığının ardından gol kralı Icardi'nin flaş bir hareket geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:32
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Mauro Icardi’den gece yarısı olay hareket! Sosyal medya yıkıldı | Galatasaray taraftarı...

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

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Mauro Icardi’den gece yarısı olay hareket! Sosyal medya yıkıldı | Galatasaray taraftarı...

Gelecek yıl da Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak armasına beşinci yıldızı takma peşinde olan Aslan, flaş gelişmeler yaşıyor.

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Mauro Icardi’den gece yarısı olay hareket! Sosyal medya yıkıldı | Galatasaray taraftarı...

Sportif AŞ Başkanvekili olarak Galatasaray'da görev yapan ve taraftarın sevgilisi olan Erden Timur, görevini bıraktığını açıklamıştı.

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Mauro Icardi’den gece yarısı olay hareket! Sosyal medya yıkıldı | Galatasaray taraftarı...

Bu ayrılığın üzerine Galatasaray'da taşlar yerinden oynarken özellikle transfer sezonunun nasıl geçeceği merak konusu haline geldi.

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Mauro Icardi’den gece yarısı olay hareket! Sosyal medya yıkıldı | Galatasaray taraftarı...

Mauro Icardi başta olmak üzere futbolcularla da arası oldukça iyi olan Erden Timur'un ayrılığından sonra Arjantinli yıldızın ayrılık iddiaları ortaya çıktı.