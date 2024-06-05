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Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Hatay’da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika

Türkiye'nin coğrafi yapısı, sık sık depremlerin yaşandığı ve aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle, milyonlarca insan için sürekli bir risk oluşturmaktadır. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, sık sık depremlerin yaşandığı bölgeler arasında yer almaktadır. Son dakika haberlerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Türkiye'nin jeolojik yapısı ülkeyi depremler açısından son derece riskli bir bölge haline getirmektedir. Bu durum ülkedeki deprem riskinin yüksekliğini ve vatandaşların sürekli bir tehdit altında olduğunu göstermektedir.

Son olarak, yaşanan depremlerin şiddeti ve etkileri hakkında sürekli bir endişe ve hazırlık gerektirmektedir. İşte Hatay'da gerçekleşen son depreme ilişkin detaylar...

AFAD SON DAKİKA!

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-06-05
Saat:10:37:50 TSİ
Enlem:36.16833 N
Boylam:35.92889 E
Derinlik:6.02 km

AVRUPA SİSMOLOJİ MERKEZİ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD 5 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-06-05 10:37:50 36.16833 35.92889 6.02 MW 4.1 Samandağ (Hatay)

2024-06-05 09:20:44 36.18306 35.97917 7.21 ML 1.8 Samandağ (Hatay)
2024-06-05 08:59:28 40.68417 35.30861 7.32 ML 1.2 Mecitözü (Çorum)
2024-06-05 07:08:27 38.12139 38.51528 6.96 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-06-05 06:39:02 38.06 32.56528 6.93 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-06-05 05:43:23 37.07833 35.98667 19.64 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2024-06-05 05:26:32 38.45361 37.29972 7.07 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-06-05 04:10:25 40.69333 27.46972 7.68 ML 2.1 Marmara Denizi - [10.47 km] Marmara (Balıkesir)
2024-06-05 04:05:36 38.47361 37.31083 7.1 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-06-05 03:48:46 37.84611 27.58167 7.67 ML 1.0 Germencik (Aydın)
2024-06-05 02:31:05 37.81417 26.97056 7.02 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.13 km] Kuşadası (Aydın)
2024-06-05 02:25:34 38.13639 36.60944 7.03 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:03:23 38.42833 37.00861 6.99 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:02:03 37.36722 37.00167 7.33 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-06-05 02:00:21 38.67306 25.57333 7.11 ML 1.7 Ege Denizi - [71.11 km] Karaburun (İzmir)
2024-06-05 01:48:30 38.47417 37.30917 7.0 ML 2.7 Darende (Malatya)
2024-06-05 00:46:21 38.45389 37.09278 14.7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-04 23:40:19 37.98667 36.59417 6.97 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-04 23:33:03 36.91833 36.34028 7.06 ML 1.8 Dörtyol (Hatay)2024-06-05 09:20:44 36.18306 35.97917 7.21 ML 1.8 Samandağ (Hatay)
2024-06-05 08:59:28 40.68417 35.30861 7.32 ML 1.2 Mecitözü (Çorum)
2024-06-05 07:08:27 38.12139 38.51528 6.96 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-06-05 06:39:02 38.06 32.56528 6.93 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-06-05 05:43:23 37.07833 35.98667 19.64 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2024-06-05 05:26:32 38.45361 37.29972 7.07 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-06-05 04:10:25 40.69333 27.46972 7.68 ML 2.1 Marmara Denizi - [10.47 km] Marmara (Balıkesir)
2024-06-05 04:05:36 38.47361 37.31083 7.1 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-06-05 03:48:46 37.84611 27.58167 7.67 ML 1.0 Germencik (Aydın)
2024-06-05 02:31:05 37.81417 26.97056 7.02 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.13 km] Kuşadası (Aydın)
2024-06-05 02:25:34 38.13639 36.60944 7.03 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:03:23 38.42833 37.00861 6.99 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:02:03 37.36722 37.00167 7.33 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:00:21 38.67306 25.57333 7.11 ML 1.7 Ege Denizi - [71.11 km] Karaburun (İzmir)
2024-06-05 01:48:30 38.47417 37.30917 7.0 ML 2.7 Darende (Malatya)
2024-06-05 00:46:21 38.45389 37.09278 14.7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-04 23:40:19 37.98667 36.59417 6.97 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-04 23:33:03 36.91833 36.34028 7.06 ML 1.8 Dörtyol (Hatay)

Hatay’da korkutan depremHatay’da korkutan deprem HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

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