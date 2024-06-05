Hatay’da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika

Türkiye'nin jeolojik yapısı ülkeyi depremler açısından son derece riskli bir bölge haline getirmektedir. Bu durum ülkedeki deprem riskinin yüksekliğini ve vatandaşların sürekli bir tehdit altında olduğunu göstermektedir.

Son olarak, yaşanan depremlerin şiddeti ve etkileri hakkında sürekli bir endişe ve hazırlık gerektirmektedir. İşte Hatay'da gerçekleşen son depreme ilişkin detaylar...