Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
Türkiye'nin coğrafi yapısı, sık sık depremlerin yaşandığı ve aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle, milyonlarca insan için sürekli bir risk oluşturmaktadır. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, sık sık depremlerin yaşandığı bölgeler arasında yer almaktadır. Son dakika haberlerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Türkiye'nin jeolojik yapısı ülkeyi depremler açısından son derece riskli bir bölge haline getirmektedir. Bu durum ülkedeki deprem riskinin yüksekliğini ve vatandaşların sürekli bir tehdit altında olduğunu göstermektedir.
Son olarak, yaşanan depremlerin şiddeti ve etkileri hakkında sürekli bir endişe ve hazırlık gerektirmektedir. İşte Hatay'da gerçekleşen son depreme ilişkin detaylar...
AFAD SON DAKİKA!
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-06-05
Saat:10:37:50 TSİ
Enlem:36.16833 N
Boylam:35.92889 E
Derinlik:6.02 km
AVRUPA SİSMOLOJİ MERKEZİ 4.5 OLARAK AÇIKLADI
Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD 5 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-06-05 10:37:50 36.16833 35.92889 6.02 MW 4.1 Samandağ (Hatay)
2024-06-05 09:20:44 36.18306 35.97917 7.21 ML 1.8 Samandağ (Hatay)
2024-06-05 08:59:28 40.68417 35.30861 7.32 ML 1.2 Mecitözü (Çorum)
2024-06-05 07:08:27 38.12139 38.51528 6.96 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-06-05 06:39:02 38.06 32.56528 6.93 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-06-05 05:43:23 37.07833 35.98667 19.64 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2024-06-05 05:26:32 38.45361 37.29972 7.07 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-06-05 04:10:25 40.69333 27.46972 7.68 ML 2.1 Marmara Denizi - [10.47 km] Marmara (Balıkesir)
2024-06-05 04:05:36 38.47361 37.31083 7.1 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-06-05 03:48:46 37.84611 27.58167 7.67 ML 1.0 Germencik (Aydın)
2024-06-05 02:31:05 37.81417 26.97056 7.02 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.13 km] Kuşadası (Aydın)
2024-06-05 02:25:34 38.13639 36.60944 7.03 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:03:23 38.42833 37.00861 6.99 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:02:03 37.36722 37.00167 7.33 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:00:21 38.67306 25.57333 7.11 ML 1.7 Ege Denizi - [71.11 km] Karaburun (İzmir)
2024-06-05 01:48:30 38.47417 37.30917 7.0 ML 2.7 Darende (Malatya)
2024-06-05 00:46:21 38.45389 37.09278 14.7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-04 23:40:19 37.98667 36.59417 6.97 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-04 23:33:03 36.91833 36.34028 7.06 ML 1.8 Dörtyol (Hatay)2024-06-05 09:20:44 36.18306 35.97917 7.21 ML 1.8 Samandağ (Hatay)
2024-06-05 08:59:28 40.68417 35.30861 7.32 ML 1.2 Mecitözü (Çorum)
2024-06-05 07:08:27 38.12139 38.51528 6.96 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-06-05 06:39:02 38.06 32.56528 6.93 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-06-05 05:43:23 37.07833 35.98667 19.64 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2024-06-05 05:26:32 38.45361 37.29972 7.07 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-06-05 04:10:25 40.69333 27.46972 7.68 ML 2.1 Marmara Denizi - [10.47 km] Marmara (Balıkesir)
2024-06-05 04:05:36 38.47361 37.31083 7.1 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-06-05 03:48:46 37.84611 27.58167 7.67 ML 1.0 Germencik (Aydın)
2024-06-05 02:31:05 37.81417 26.97056 7.02 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.13 km] Kuşadası (Aydın)
2024-06-05 02:25:34 38.13639 36.60944 7.03 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:03:23 38.42833 37.00861 6.99 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:02:03 37.36722 37.00167 7.33 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-05 02:00:21 38.67306 25.57333 7.11 ML 1.7 Ege Denizi - [71.11 km] Karaburun (İzmir)
2024-06-05 01:48:30 38.47417 37.30917 7.0 ML 2.7 Darende (Malatya)
2024-06-05 00:46:21 38.45389 37.09278 14.7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-04 23:40:19 37.98667 36.59417 6.97 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-04 23:33:03 36.91833 36.34028 7.06 ML 1.8 Dörtyol (Hatay)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı
- 1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu
- Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu
- Son hafta devamsızlık yazılır mı? e-Okul devamsızlık girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme
- Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15'de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...
- SGK işçi alımı başvuru ekranı 2024 | SGK 344 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları ve kontenjanlar neler?
- BİM'e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...
- Kayıp Kedinin 9 Yıllık Gizemi Çözüldü: Sahte Kimlikle Yaşıyormuş!