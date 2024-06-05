A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi

Japon bilim insanlarının son çalışmaları, kan gruplarının insanların doğuştan sahip oldukları zeka düzeyini etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Kan, vücudumuzun temel hayati sıvısı olup, antijen ve antikor özelliklerine göre sınıflandırılırken, bu sınıflandırma beslenme alışkanlıklarından yaşam tarzına kadar birçok yönü etkiliyor. Japonya'da oldukça popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla öne çıkıyor. Bu yeni bulgu, kan grubuna göre kişilik özelliklerinin daha yakından incelenmesi gerektiği fikrini destekler nitelikte.