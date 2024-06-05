05 Haziran 2024, Çarşamba
A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi
Kan, insan vücudu için hayati önem taşırken, Japon bilim adamlarının yaptığı son araştırmalar, kan gruplarının belirli kişilik özelliklerine dair ipuçları verebileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, kan gruplarının sadece biyolojik özelliklerimizi değil, aynı zamanda kişilik yapılarımızı da etkileyebileceğine dair ilginç bir bakış açısı sunuyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:34
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