MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yönelik tercih sonuçları, adayların yoğun ilgi gösterdiği bir konu haline geldi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile iki yıllık meslek yüksekokullarında eğitim almayı hedefleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya geçişlerini planlıyorlar. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman?