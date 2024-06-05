05 Haziran 2024, Çarşamba
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı
Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yönelik tercih sonuçları, adayların merakla beklediği konular arasında yerini koruyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleştirme sonuçları, adaylar için oldukça önemli. Askeri aday öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürerken, 2024 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:40
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