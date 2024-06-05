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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yönelik tercih sonuçları, adayların merakla beklediği konular arasında yerini koruyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleştirme sonuçları, adaylar için oldukça önemli. Askeri aday öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürerken, 2024 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:40
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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yönelik tercih sonuçları, adayların yoğun ilgi gösterdiği bir konu haline geldi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile iki yıllık meslek yüksekokullarında eğitim almayı hedefleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya geçişlerini planlıyorlar. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yönelik tercih sonuçları, adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından, MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı

2024 MSÜ Tercih Sonuçlarının Beklentisi

2024 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise şu an için netlik kazanmış değil. Ancak, geçtiğimiz yıl nisan ayında açıklanan sonuçların bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla duyurulması bekleniyor.

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı

Sonuçların Sorgulanması

MSÜ tercih sonuçlarının, adaylar tarafından nasıl sorgulanacağı da merak ediliyor. Sonuçlar, https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.