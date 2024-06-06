06 Haziran 2024, Perşembe
Mahkemeden karar çıktı! Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek...
Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasındaki velayet davası son zamanların en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz aylarda başlayan velayet davasında mahkeme, çocukların korunması amacıyla anne ve babadan ebeveynlik raporu talep etmişti. Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:45
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