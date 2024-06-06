Mahkemeden karar çıktı! Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek...

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Deniz Uğur karardan memnun! "Reha Muhtar Adli Tıp uzmanlarını 90'ların TV seyircisi gibi kandıramaz"

Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden ikiz çocukları Mina Ve Poyraz'ın velayet davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıkmıştı. Deniz Uğur karardan oldukça memnun.

Günaydın dün Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasındaki velayet davasında yaşanan yeni bir gelişmeyi manşetten yayımladı. Haberde; mahkemenin çocukları korumak adına önemli bir adım attığı, tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, ebeveynlik görevlerini yerine getirmelerine engel teşkil eden bir durum olup olmadığına dair rapor istediklerine yer verildi.

Haber sonrası Deniz Uğur, GÜNAYDIN'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Bu mahkemeden benim talebimdi" diyen Uğur, şöyle devam etti: "Aylardır görülen her duruşmada tekrarladığım talebim buydu. Adli Tıp uzmanları doksanların toy TV seyircileri gibi kandırılamaz. Adli Tıp çok ciddi bir bilim dalıdır. Günlerdir katliam haberlerinden uyuyamıyordum, bir nebze nefes alabildiysem umuttandır. Teşekkürler adalet."