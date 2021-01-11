AHMET ÇAKAR

Açık penaltıydı

Önce şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın birkaç oyuncusu hariç hepsi inanılmaz kötüydü. Özellikle defansta oynayan dörtlü, hele hele Welinton ve Vida Beşiktaş'taki en kötü maçlarını oynadılar. Başta garip şeyler oldu. Welinton topu rakibe veriyor, rakip gol pozisyonu yakalıyor, kaçıyor, 'pardon' diyor... 10 dakika sonra bu kez Vida rakibe bırakıyor topu, Hataylı oyuncu kaleci ile karşı karşıya kalıyor, bu sefer de Vida arkadaşlarına 'pardon' diyor.

Beşiktaşlı oyuncular defansif olarak çok kötüydü. İlk yarıda Aboubakar ile mükemmel bir gol bulmuş olsalar da hemen ardından iki tane gol yediler. Welinton hatalı, Vida hatalı, N'Sakala hatalı, kaleci Ersin hatalı... Allah'tan devrenin sonlarına doğru Larin çıktı da kafayla beraberliği yakaladı.

İkinci yarı Beşiktaş baskılı görünse de aslında fazla etkili olamadı. Hatay, tüm oyun planını kontratağa ve Beşiktaş defansının arkasına atacağı toplara bağlamış. Bunda da ilk yarı çok başarılı oldular, hatta ikinci yarı baskı altında kaldıklarında bu tür ataklarla pozisyon dahi buldular.

Aslında Beşiktaş için dünkü oyuna ve takım savunması zafiyetine bakarsak 1 puan kötü değil. Ama hep söylüyorum, Türk hakemlerine asla güvenmiyorum. Geçen hafta son dakikada Kayseri'de N'Sakala topa vurduktan sonra rakibin darbesiyle penaltı kazandı. Dün gece ise Kamara son dakikada topa vururken inanılmaz kontrolsüz bir faul ile yerde kaldı. Hakemler tınlamadı bile. Oysa ki açık penaltıydı. Ali Palabıyık bu cinlikle giderse spor kamuoyunda bir kuruşluk itibarı kalmayacak.

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