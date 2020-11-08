AHMET ÇAKAR

Trabzonspor toparlanmış

Sorunlu günler geçiren Trabzonspor, toparlanmış gözüktü ve bence galibiyeti kaçıran taraf oldu. Özellikle ilk yarıda karşı karşıya kaldıkları iki pozisyondan birini gol yapsalar, Alanyaspor gibi çok zor deplasmandan pekala galibiyetle dönebilirlerdi. İkinci yarıda duran toptan, yerleşim hatasından ucuz bir gol yediler. Ondan sonra yılmadılar, Serkan sağdan getirdi, Alanyaspor kalecisi Marafona elinden kaçırdı ve Trabzonspor golü buldu. Aslında Alanyaspor önceki haftalara nazaran daha vasattı. Baktığımız vakit çok fazla pozisyonlarda yok ama yukarıda da belirttiğimiz gibi Trabzonspor belki de puanları ilk yarıda kaybetti.

Abdulkadir Parmak'ın dönüşü Trabzonspor için çok önemli. Dün bordo-mavili takım, Alanyaspor'un etkili ve coşkulu oyununu bozmuşsa da bunun baş aktörü Trabzonspor'un orta sahasının dinamizmidir.

Sonuçta iki takım için de birer puan kötü değil. Ama Trabzonspor'un futbolunun toparladığını ve daha iyiye gideceğini öngörüyorum. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık çok formda. Dün de çok iyi bir maç yönetti.



Hakemler eli nasıl gördüler!

Fenerbahçe kötü oynadı, fazla pozisyon üretemedi ve mağlup oldu. Aslında kazandığı maçlara baktığımızda da gollerin büyük bir kısmı duran toplardan geliyordu. Dün aslında ikinci yarıda bulunan bir iki pozisyon dışında da pozisyonu yoktu. Konyaspor, 90 dakika boyunca takım savunmasıyla hücuma çıkışıyla fevkaladeydi... Jevtovic belki de yılın golüne aday bir gol attı. Maçın kırılma noktası; Fenerbahçe'nin verilmeyen golüydü... Çok ciddi bir hakem hatası... Üstelik VAR rezaleti de cabası. Televizyon başındayım; sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum, arkadan bakıyorum ama elle oynamayı net göremiyorum. VAR hakemi ve maçın hakemi eli nasıl gördüler çok merak ediyorum. Hani VAR gri pozisyonlara karışmazdı. Bu pozisyon gri bile değil... Elle oynamak açık olmalı.

Sonuç olarak hakemler bu golü verseydi, Fenerbahçe kaybeder miydi emin değilim... Ama futbolun geneline baktığımızda Fenerbahçe hem de kendi evinde kazanmayı hak edecek fazla bir şey de yapmadı.

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