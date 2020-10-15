AHMET ÇAKAR

VAR olsaydı penaltı iptal edilirdi

Çok farklı kaybedebileceğimiz, çok kötü oynadığımız, tel tel döküldüğümüz bir gecede bir puan aldık ya çok şaşkınım. Bir Türk olarak sevinçliyim ama eğer futbolun adaleti olsaydı Sırplar bizi beşlerdi. İyi oynayan tek oyuncu görmedim. Adamlar hele ikinci yarı 3-4 tane net pozisyonu kaçırdılar ki şansımıza dua edelim. İki defa üzerlerine gittik, beraberliği yakaladık. İlk yarıda yediğimiz gol amatör takımların yemeyeceği goldü. Hasan Ali maalesef bu seviyelerin oyuncusu değil. Yediğimiz golde hatalı. Ofansif anlamda hiç yok.

Ülke ve Avrupa stoper kaynıyor ama Mahmut ile stoper olarak başlıyoruz. Okay bu takımda niye oynar, onu da anlamış değilim. Maç boyu Sırpları geri koşturamadık, attığımız goller dışında pozisyon bulamadık, rakibe yarım düzineye yakın pozisyon verdik ama işte biz Türk Milli Takımıyız 1 puanı alıverdik.

Aslında 60-65 dakika kelimenin tam anlamıyla skandaldık. Bu dakikadan sonra biraz Hakan Çalhanoğlu kıpırdadı, harika bir verkaçla topu önünde buldu, zaten o tür pozisyonlarda Hakan Çalhanoğlu için vuruş tekniği hiçbir zaman problem olmamıştır.

Ve derken hemen akabinde de şans golümüz geldi. Ozan topu önünde buldu, Sırplar ofsayt bekledi ve beraberlik golü geldi. Bütün bunlara rağmen bırakın 4-5 fazla gol yemeyi, son saniyede bile maçı pekala kaybederdik. Ama dedik ya melekler dün gece yanımızdaydı.

Bazı maçlar çok iyiyiz ama dün geceyi seyrediyoruz büyük kasvet ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sahada da asla bu seviyelerin hakemi olmayacak bir Bulgar hakem vardı. Çok kötü, vücut dili bozuk ve yetersiz. Aleyhimize verdiği penaltı, asla penaltı falan değil. Amatör maçlarda bile böylesine tuhaf penaltılar verilmiyor. VAR sistemi olsaydı, kesinlikle iptal edilirdi ama VAR bu maçlarda yok.

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