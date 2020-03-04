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AHMET ÇAKAR
Yüzde 70 pay Sörloth’un!

Yüzde 70 pay Sörloth’un!

04.03.2020, Çarşamba
DÜN gece Trabzon'da çok tuhaf bir maç izledik. Maçın adı çok büyük. Üstelik Türkiye Kupası yarı finali. Ama maça bakıyoruz, oyuncular isteksiz desem, değiller. Tempoları yok, hele hele bir ilk devre gördük ki sanki iki takım da formalite icabı oynuyorlar. Trabzon önde baskı yapayım diyor, ama orta sahadan yardım gelmeyince Sörloth boşa efor sarf etmiş oluyor. Aslında ilk yarı F.Bahçe daha iyi oynadı. Oyunu kontrol ettiler ama pozisyonları yoktu.
İkinci yarıda Trabzonspor golle başladı.
Jailson-Gustavo ortak hatayı yapıverdiler ve tabii Sörloth panzer gibi girdi araya, gitti golünü attı. Özellikle bu Jailson denen oyuncunun kaçıncı hatası! İkinci golde de sağdan Ekuban kaçtı, Novak ki Türkiye'nin en çok gol atan sol beki, iyi vurdu ve gol geldi.
Rövanşlı maçlarda 2-0 mükemmel bir sonuçtur. Ama 2-1 özellikle o deplasman golünü atan takım için harika sonuç. İşte Trabzonspor, son 15 dakika durdu. Fenerbahçe gelmeye başladı.
Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı defanstaki yerleşim hataları.
İşte bunlardan birinde sağdan Mehmet Ekici ortaladı, Vedat Muriqi gibi adamı bomboş bırakırsanız o da golü yapar.
Aslında bu golden sonra bitime çok az dakika kala Ferdi Kadıoğlu öyle bir gol kaçırdı ki inanılır gibi değil. O gol gelse Fenerbahçe büyük avantaj ile İstanbul'a dönecek. Vedat Muriqi atamasa Trabzonspor müthiş bir avantajla İstanbul'a gidecekti ama şimdi rövanş için kritik bir skor var. Trabzon için şunu söyleyelim, ligde liderler belki de şampiyon olacaklar ama bu şampiyonlukta yüzde 70 rol tek oyuncunun. Bu takımdan Sörloth'u al, asla buralarda olamazdı.
Bu arada Nwakaeme'nin attığı golün ofsayt olarak iptal edilmesi doğru karar.
Zaten VAR'dan da çekilen çizgide Nijeryalı oyuncunun önde olduğu görülüyor.
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