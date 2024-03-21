Ekonomide de provokasyonlar devrede.

Hem de eş zamanlı.

"Kriz çıkar sonra teslim al" stratejisi.

24 Haziran 2018 genel seçimleri.

31 Mart 2019 yerel seçimleri.

14 Mayıs 2023 Genel seçimlerinde uygulamaya konuldu.

Mutfaktaki temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yönelik manipülasyonlar hemen her seçim yaşanıyor.

Özellikle ekonomik konularda gündeme gelen haberlerde dikkat çekici bir artış var.

Bu genelde simge nitelikte olan soğan ve patates üzerine kuruluyor.

Bu seçimlerde ise dolar kuru üzerinden ve seçim sonrası zam iddiaları ile manipüle edilmeye çalışılıyor.

Bu manipülasyona yatırım ve para analistçisi Robin Brooks da katıldı. Kasım 2023'te kurlar 28-29 TL aralığında iken 24 Kasım günü attığı tweette 21 TL kurun, adil bir değer olduğunu iddia ediyordu.

Ancak ne olduysa birden karar değiştirdi. Attığı tweette Mısır örneğini verip TL'nin değer kaybından bahsetti. Tam da seçim yaklaşırken tersini söylemeye başladı.

Tabi bizdeki felaket tellalları da boş durmadı. Medyada ve sosyal medyada spekülatif açıklamalar yapıldı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti, görünümü pozitife çevirdi. Dolayısı ile beklenmeyen bir olumsuz gelişme olmadığı müddetçe önce Moody's sonra da S&P'den not artışları gelmesi muhtemeldi.

Ancak ortaya çıkartılan bu söylemler belli ki farklı amaçlar taşıyor.

Özellikle kur beklentilerinin havada uçuştuğu bu dönemde, kura müdahale edileceği veya vergi artışına gidileceği gibi söylentilerin yayılması, ekonomik istikrarı tehdit eden bir durumdur.

Bu tür spekülasyonlar, piyasalarda belirsizliğe ve dalgalanmalara yol açarak ekonomik güveni zedelemekte ve yatırımcıların kararlarını etkilemektedir.

Tahminlere göre, büyük sermaye grupları, döviz kurlarını manipüle ederek, yatırım öncesi Türk Lirası'nın değerini düşürmeyi ve daha sonra bu düşük kur üzerinden yatırımlarını gerçekleştirerek yüksek kârlar elde etmeyi hedefliyor. Bu strateji, sadece faiz ve borsa gelirlerinden öte, çok daha büyük oranlarda kâr elde etme amacı taşıyor olabilir.

Böylece "Kriz çıkar sonra teslim al" stratejisi başarıya ulaşmış oluyor. İşte son dönemdeki bu ani değişim ve gelişmeler böyle bir uygulamanın olabileceği izlenimi veriyor.

Ancak, gerçeklerle bakıldığında, Türkiye'nin ekonomik temelleri sağlamdır ve hükümet, ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürmek için gerekli adımları atmaya kararlıdır.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ve piyasa mekanizmalarına güven duyulmaktadır ve kur politikaları belirlenirken dikkatle hareket edilmektedir.