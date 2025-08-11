CANLI | Alevlerle cansiparane mücadele! Çanakkale'deki yangın 2. gününde: 6 köy tahliye edildi | A Haber bölgede
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Yangınla mücadele devam ederken tahliye kararı verilen 6 köydeki vatandaşlar güvenli alanlara sevk edildi. Gelişmeleri ahaber.com.tr anbean aktarıyor.
Yurdun birçok noktasında alevlerle mücadele devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile bazı yangınlar kontrol altına alınırken diğer yangınlar ise sürüyor.
BAKAN YUMAKLI: ÇANAKKALE'DE 6 KÖYDE VATANDAŞLAR GÜVENLİ NOKTAYA TAHLİYE EDİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale Gelibolu’da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına; 12 Uçak, 18 Helikopter, 343 kara aracı, 1300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor.
6 KÖYDE VATANDAŞLAR GÜVENLİ NOKTAYA TAHLİYE EDİLDİ
Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor.
Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere alınmıştır.
DIŞARIDA ATEŞ YAKMAYIN
Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için, hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.
Meteorolojik veriler bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkiliği olduğunu gösteriyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."
TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 6'YA ÇIKTI
Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri yakınlarında dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı: 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sıçramamıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
GİRİŞLER DURDURULDU
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.
EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR
Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından duyurulan açıklamasında, Tayfur yangınına müdahalenin gece boyunca devam ettiğini belirterek, "Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.
"YERLEŞİM BİRİMLERİNE SİRAYET ETMEDİ"
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.
Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini dile getiren Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın, tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.
Gece boyunca 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.
RÜZGAR DİNDİ YANGININ ENERJİSİ AZALDI
A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangına ilişin bölgeden son gelişmeleri aktardı. Yangının Eceabat sınırını da aştığını belirten Sezer, şu ifadeleri kullandı:
"Gelibolu'da başlayan ve Eceabat sınırını da aşan yangın genişleyerek devam ediyor. Büyük Anafarta köyüne yaklaşmış durumda. Gelibolu yarım adasının önemli bölümünde yangın etkili oldu. Geniş bir satıhda alevlerin etkisi devam ediyor. Öncelikle yangının başladığı ve büyüme eğilimi gösterdiği saatlerden sonra geride bıraktığımız dakikalarda rüzgarın hızında bir azalma olduğunu söyleyelim. Bu da alevlere yansımış durumda. Rüzgar fazla iken yüksek görünen alevler, şuan biraz daha sinmiş durumda. Bununla da yangının enerjisinin biraz azaldığını söyleyebiliriz."
ÇANAKKALE’DE 5 KÖYDEN 251 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın sürerken tedbir amacıyla tahliye edilen 5 köyden toplam 251 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlar ve 985 personel ile yoğun müdahale devam ediyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen 5 köyden toplam 251 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.
YANGIN TAHLİYE EDİLEN KÖYLERE SIÇRAMADI
Çanakkale Valiliği'nin yangında tedbir amaçlı tahliye edilen köyler hakkında bilgi verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çanakkale Gelibolu Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyümüzden 251 vatandaşımız güvenli alanlara taşınmıştır. Bunlardan 112'si Eceabat Gençlik Konukevinde misafir edilmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlarımız, ekiplerimiz yangına karşı mücadeleye devam etmektedir. Şu an itibari ile yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir."
BOLU'DA OTLUK ALANDA YANGIN: 3 EV KÜL OLDU
Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangından alevlerin sıçradığı 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü.Yangın, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde çıktı. Köyde evlerin yakınında bulunan otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Yangının büyümesiyle birlikte alevler evlere sıçradı. Ev, ahır ve samanlıkların yanmasıyla birlikte büyüyen yangını söndürmek için köylüler de seferber oldu. Yangında 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA 5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 12 helikopter karadan ise 94 arazöz, 3 iş makinesi toplam 560 personel ile müdahale ediliyor.
YANGINDA TEDBİR AMAÇLI 5 KÖY BOŞALTILDI
Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi.
A HABER GELİBOLU'DAKİ YANGININ MERKEZİNDE
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını alarmı devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla büyürken, yangın tarihi Gelibolu Yarımadası’na doğru ilerliyor. Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. A Haber ekibi gelişmeleri anbean aktardı.
Muhabir Vedat Sezar, “Rüzgar o kadar kuvvetli ki alevler 1 kilometre ileriye taşınıyor” dedi. Yangının boyutu nedeniyle bölge adeta mahşer alanına dönmüş durumda. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle vatandaşların zehirlenme riski bulunduğu belirtiliyor.
ÇANAKKALE'DE YANGIN! GELİBOLU'DA 2 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 11 uçak, 10 helikopter karadan ise 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 320 personel ile müdahale ediliyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tahliye ediliyor. Bölgede müdahale çalışmaları devam ederken yangın, dron ile havadan görüntülendi.
KARAMÜRSEL YANGINI İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Kocaeli İtfaiyesi, Karamürsel'deki yangına 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale ederken, Hızır 41 Afet Mutfağı bölgede ekiplerin yemek ihtiyaçlarını karşıladı. Başkan Büyükakın da yangın bölgesinden bir an olsun ayrılmadı.
Karamürsel'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir kesime yayıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği başta olmak üzere çok sayıda kurumdan, yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Sabaha doğru, ekiplerin mücadelesi alevlerin hızını ve şiddetini azalttı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da müjdeli haberi verdi, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.
BÖLGEDE HUMMALI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
Yangın için adeta seferberlik ilan eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gece boyunca orman yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Kocaeli İtfaiyesi'nin 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale ettiğini belirten Başkan Büyükakın, diğer kurumlarla birlikte araç sayısının toplamda 163'e, personel sayısının da 380'e çıktığını söyledi. Şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını ancak teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleyi sürdürüyor. Yangını tüm bölgelerde kontrol altına almak için herkes canla başla mücadele ediyor" dedi.
HIZIR 41 AFET MUTFAĞI BÖLGEDE EKİPLERİN YEMEK İHTİYACINI KARŞILADI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplerin mücadelesini takdir ederken, "Allah kolaylık versin kardeşlerime. Üstün bir gayretle görev yapıyorlar. İnşallah hep birlikte bu yangını da söndüreceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sadece itfaiyesi ile değil tüm imkanlarıyla Karamürsel'de hizmet verdi. Afetler için her zaman hazır olan Hızır 41 Afet Mutfağı dün de kısa sürede bölgeye giderek, yangına müdahale eden görevlilerin gıda ihtiyaçlarını karşıladı.
KARAMÜRSEL'DEN SONRA KANDIRA'DA DA YANGIN BAŞLADI
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Koruklar köyünde yangın başladı. Yangının yerleşim yerine yakın olması büyük korkuya sebep oldu. Bölgeye giden ekipler söndürme çalışmalarına başladı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını sonrası Kandıra ilçesi Koruklar Köyü'nde yangın başladı. Kandıra'dan gelen yangın haberi bölgede endişeyi artırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.
Yangının yerleşim yerinde başlamış olması büyük korkuya sebep oldu. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
A HABER YANGIN BÖLGESİNDE
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devam eden yangına ilişkin gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye giden A Haber muhabiri Ahmet Erdem, sahadan şu notları paylaştı:
"Kocaeli Karamürsel Suludere'de başlayan yangında tahliye edilen 3 mahalleden birinde; Akçat köyündeyiz. Köyün girişinde bulunan ve tavuk çiftliği olarak kullanılan yapı zarar görmüş durumda. Dün akşam saatlerinde biz yine buradaydık aslında bu yapının yandığını bile karanlıktan görmemiştik. Ama şu anda gün ışığıyla beraber köye geldiğimizde yanan yapıyı görmüş olduk. Dün yangın olmadan önce bu duvarlar yerindeydi, sağlamdı ama şu anda hepsi yıkılmış durumda. Şu anda aslında enkazı görüyorsunuz, molozları görüyorsunuz. Burada ne var ne yoksa hepsi kül olmuş durumda. Bütün bina artık şu anda kullanılamaz bir hale gelmiş durumda. Köyde tabii tahribe uğrayan birkaç ev daha ve birkaç yapı daha var. Bu tavuk çiftliği yaklaşık 60-70 metre uzunluğunda ama tamamen küle dönmüş durumda. Gördüğünüz gibi kullanılamaz bir hale gelmiş durumda. Tabii Safiye ve Suludere köyünde büyük hasarlar var. Orada bazı evler de kullanılamaz hale geldi."
KOCAELİ'DEKİ YANGINDA BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLANDI
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün Akçat ve Suludere mevkiindeki çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Dün öğle saatlerinde Karamürsel ilçesinde otluk alanda başlayan daha sonra ormana sıçrayan yangında 24 saati geride bırakmış bulunuyoruz. Yangının başladığı andan itibaren karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürütüldü. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. An itibarıyla ‘tam kontrol altına alındı' diyemesek de büyük ölçüde kontrol sağlandığını söyleyebiliriz. Yer yer rüzgarın etkisiyle küçük tütmeler olsa da, karadan ve havadan müdahaleler devam etmektedir. İlk andan itibaren binin üzerinden personelle sahadayız. Yaklaşık 24 saat içerisinde 250'nin üzerinde araçla müdahale edildi. Ayrıca 6 uçak ve 10 helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Halen hem uçaklar hem de helikopterler havadan müdahalelerini sürdürüyor. Mobil şebekeler, mobil mutfaklar kurulmuştur" diye konuştu.
"3 KÖY BOŞALTILDI, 12 YAPI ZARAR GÖRDÜ"
3 köyün boşaltıldığını söyleyen Vali Aktaş, "Akşama kadar boşaltılan köylerle ilgili tedbirimiz devam edecek. Akşam durumun toparlanması halinde köylerdeki bu tedbirleri kaldıracağız. Ağırlık olarak bağ evi olmak üzere 12 yapı yanarak zarar gördü. Ekipler zarar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Yangınlar; rüzgâr, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle tarihsel rekor seviyelerde etkili olmaktadır. Bu nedenle hem vatandaşlarımızın hem de ekiplerimizin çok dikkatli olması gerekmektedir. Yangınların yeniden oluşmaması ve yeni kayıpların yaşanmaması için günlük hayatımızda çok tedbirli davranmamız gerekiyor. Yasaklı orman alanlarına girmememiz, ormanlık bölgelerde ateş yakmaktan kesinlikle kaçınmamız şarttır. Özellikle küçük bir kıvılcımın bile büyük yangınlara yol açabileceğini unutmadan çok hassas davranmalıyız." şeklinde konuştu.
"MEYVELERİMİ KIRAĞIDAN KURTARDIM ANCAK YANGINDAN KURTARAMADIM, HEPSİ YANDI"
Akçat Köyü'nde yaşayan 63 yaşındaki Hüsnü Pınar, "Suludere mevkiinden duman çıktığını gördük, 20 dakika içerisinde yangın bizim köye ulaştı. Bizim köyün çevresinde 3 ev yandı. Bahçelerimiz yandı. Hala da yangın devam ediyor. Benim en az 700-800 bin lira zararım var. Kivi bahçelerim vardı. Meyvelerimi kırağıdan kurtardım ancak yangından kurtaramadım, hepsi yandı. Bahçemi suladığım boru hattım da yandı. Ama canımıza bir şey olmadı, hamdolsun, buna da şükür. Şu anda Suludere ve Kızanlık mevkiinde 2 yerde yangın devam ediyor. Bizim köy biraz korkuyu atlattı gibi. Hamdolsun canımıza bir şey olmadı. Köyümüzde can kaybı da yok. Köyümüz dün ikindi vakitleri boşaltıldı. Ama geceden yarısından sonra ateş hafifleyince geri döndük. Şu anda herkes evinde" ifadelerini kullandı.
8 BÖLGEDEN İYİ HABER GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meydana gelen yangınlarla ilgili son durumu aktardı. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden şu notları aktardı:
"Mersin / Anamur, Mersin / Silifke, Diyarbakır / Lice, Adıyaman / Besni, Afyonkarahisar / Bolvadin, Karaman / Ermenek, Çanakkale / Bayramiç, İzmir / Urla bölgelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır." mesajını paylaştı.
Kocaeli / Karamürsel yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktaran Bakan Yumaklı, "Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
KARAMÜRSEL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGINA MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. 963 personel, 16 hava aracı ile söndürme çalışmaları sürürken, şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerindeki çıkan orman yangını devam ediyor. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşerken, şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin söndürülmesinde güçlük çekiliyor. Yangın, 24. saatine girerken, çevre illerden de gelen takviye ekiplerle havadan ve karadan çalışmalar sürüyor, yangının köylere girmesi engelleniyor. Söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada çalışmalara destek veriyor. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla bölgede mobil baz istasyonu konuşlandırıldı.
Bölgede itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşları çalışmalarına devam ediyor.
KOCAELİ VALİLİĞİ YANGINININ ENERJİSİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ
Kocaeli Valiliği, Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisinin havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldüğünü bildirdi. Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak katılıyor. İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunuyor.
Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi. Öte yandan dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İZMİR'DE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ
İzmir'in Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de havadan müdahale başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.19'da Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra, saat 23.29'da yapıldı. Gece boyunca 44 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozerle yangına müdahale edilirken, günün ağarmasıyla birlikte çalışmalara 3 uçak ve 5 helikopter de katıldı.
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ÇANAKKALE'DEN SEVİNDİREN HABER
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangına ilişkin Çanakkale Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
Bayramiç Barajı civarında Üzümlü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe itfaiyesine ait 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan alevlere müdahale ediliyor.
Ekiplerin, kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran alevlerin, çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasını engellemek için çalışması sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramiç'in Üzümlü köyü mevkisinde saat 00.29'da orman yangını meydana geldiği belirtilerek, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, bölgede su borusu yapımı sırasında kaynak yaptıkları ve yangının çıkmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G, B.S, M.A.A, H.B. ve M.H.U. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G, M.A.A, H.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.H.U. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.
Açıklamada, 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hanenin boşaltıldığı, dumandan etkilenen 17 kişinin ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği kaydedilmişti.
DİYARBAKIR'DA YANGIN
Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Lice ilçesine bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı Mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıktığı bildirildi. Olayda şu ana kadar 3 vatandaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği bildirildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
OSMANİYE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 16.00 sıralarında anızdan çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
DİYARBAKIR'IN KIRSALINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Lice ilçesine bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı Mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıktığı bildirildi.
Olayda şu ana kadar 3 vatandaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğimizin (AFAD) koordinasyonunda, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
KOCAELİ'DE AKÇAT KÖYÜ BOŞALTILIYOR
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin ulaştığı Akçat köyünün tedbiren boşaltılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplere vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek veriyor.
Yangın bölgesinde bulunan vatandaşlardan Ercan Özalp, mücadelenin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Akçat'tan sonra yangın büyük bir alana yayıldı ve şu an kontrol altına alınamıyor. Ben ilk defa bu kadar çok uçak görüyorum. Her yerden uçak ve helikopter geldi. Herkes sahada" dedi.
Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterden çekilen görüntülerde dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığı görüldü.
"YILBAŞINDAN İTİBAREN YAKLAŞIK 5 BİNDEN FAZLA YANGINA MÜDAHALE ETTİK"
Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Obrucak Barajı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tarım sektörünün özellikle gıda arz, güvenliği bağlamından artık bütün ülkeler için bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.
İklim değişikliğinin gıda arz ve güvenliğini zorladığına işaret eden Bakan Yumaklı, "Sadece bu konunun bu bağlamda irdelenmesi değil, aynı zamanda küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin bu güvenliğinin yani gıda arz güvenliğini ne kadar zorladığını ne kadar farklı sınamalarla yüz yüze karşı karşıya bıraktığı da bir gerçek." diye konuştu.
Yumaklı, bunun en önemli yansımasının kamuoyunun da çok yakından takip ettiği orman yangınları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
" 1 Haziran'dan bu yana orman yangınlarıyla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Yaklaşık 5 binden fazla yangına müdahale ettik, yılbaşından itibaren. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması rüzgarın çok şiddetli olması orman yangınlarının ya da orman yangınlarına sebep olacak herhangi bir yangının orman dışında olsa, başlangıcına sebep olması, buna ortam hazırlaması açısından son derece kritiktir. Bunu her seferinde farklı ortamlarda, farklı platformlarda ifade ediyoruz. Dikkatsizce sebep olunabilecek bir kıvılcım, koskocaman bir ekosistemi, binlerce dönümü ve orada yaşayan bütün canlıları yok etmek için maalesef yeterli bir gerekçe oluşturabiliyor."
Bakan Yumaklı, orman kahramanlarına ve onlara destek olan sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Orman kahramanları kardeşlerim var. Bu arada şehitlerimiz oldu. Onları da rahmetle ve minnetle anıyorum. Yeşil vatanın savunması için feda edeceğini eylediler. Bizlerin, onların bıraktığı, onların bize emanet ettiği yeşil vatanı aynı şekilde savunmak gibi bir yükümlülüğümüz var. İnşallah var gücümüzle de savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÇOK FAZLA ETKİLENECEK"
Küresel ısınmanın iklim değişikliğinin getirdiği bir başka kritik konunun da su olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Bu nedenlerdir ki su ve sulama yatırımlarına çok büyük önem veriyoruz. Türkiye gibi devlet aklının bu manada çalıştığı ve mutlaka çok kritik zamanların gelmesine dönük yatırımların, hayati olduğunun fark edildiği ve bunların planlandığı bir dönemde, suyun her damlasına ihtiyacımız olan bu günlerin o yatırımlar sayesinde bize bir nebze sağladığı rahatlık var elbette... Ancak, onlarca farklı disiplinden arkadaşımızla başta DSİ olmak üzere tarımsal üretimimizi, ormanlarımızı ve suyumuzu yönetiyoruz. Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda olan bir ülke olarak küresel iklim değişikliğinden çok daha fazla etkileneceğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Artan kuraklıkların, yangınların, taşkınların, afetlerin ve ekosistem kayıplarının son derece yıkıcı bir iklim kriziyle bütün dünyayı ve özelinde de bizim ülkemizi karşı karşıya bırakması potansiyelinin yüksek olduğunun hepimiz farkında olmamız gerekir. Tabii artan nüfus, sanayileşme, kentleşme bu tür beşeri konularda zaten zorlu geçecek bundan sonraki dönemi daha da zorlaştırma potansiyeline sahip. İklim değişikliğinin su kaynaklarımıza olan etkisini bizler Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yüzyıllık projeksiyonlarla ortaya koyuyoruz. Havzalarımızdaki su varlığımızı buna göre yönetiyoruz."
Suyun her damlasına insanın gözü gibi bakması gerektiğini aktaran Yumaklı, "Suyu tasarruflu, verimli kullanmazsak büyük bir problemle karşı karşıya kalmamız aşikar. Dolayısıyla bizim su kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanmaktan başka hiçbir çıkar yolumuz yok." dedi. Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi alabilmek için, tarla içi sistemler de dahil olmak üzere bunları gerçekleştirmek, toplulaştırma çalışmaları, bugün burada açılışını yaptığımız ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimiz depolama tesisleri, bunlara bağlı olan hem içme suları hem de sulama sistemleri, bundan sonraki dönemde zamanla yarışacağımız konular bunları da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız benim bütün bu söylediklerimi bir cümleyle şöyle ifade etmişti: 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumanın arasında hiçbir fark yoktur.' Dolayısıyla her birimiz bu bilinçle yeni su tesisleri inşasının önemine vakıf olarak, suyumuzu, milletimizle ve bereketli topraklarımızla buluşturacağız."
"BARAJIN GÖVDESİNDEKİ DOLGU 1 MİLYON METREKÜP"
Kastamonu'nun su ve sulama yatırımlarından önemli pay aldığını dile getiren Yumaklı, "9 baraj, 8 gölet, 4 yer altı depolamasını tamamladık ve Kastamonu'da 151 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaştık." şeklinde konuştu.
Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun taşkın tesisleri açısından son derece önemli bir şehir olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi:
"Eğer bunları tamamlamamış olsaydık emin olun o iklim değişikliğinin lokal yağışlara dönmesi ve daha sonra da çok hızlı bir şekilde tarım alanları şehirlerimiz, köylerimizi sular altında bırakması içten bile değildi. Eğer biz son iki senede herhangi bir taşkın hadisesini Kastamonu'da konuşmuyorsak işte benim bu bahsetmiş olduğum hizmete alınan taşkın tesisleri sebebiyledir. Açılışını yapacağımız bu barajın 30 milyon metreküplük bir depolama hacmi var. Hem Kastamonu'nun tarımına bereket katacak hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Barajın gövdesindeki dolgu malzemesi 1 milyon metreküp, biraz kafamızda canlanması için söyleyeyim. Bu 1 milyon metreküplük toprağı kamyonlara doldursak buradan İstanbul'a kamyonları yan yana koyduğumuzda bütün yolu kapatır."
Açılış törenine, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay, Fatma Serap Ekmekci, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve vatandaşlar katıldı.
BAKAN YUMAKLI’DAN MÜJDE: 3 İLÇEMİZDEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara ilişkin son durumu aktararak, 3 ilçeden sevindirici haberler geldiğini duyurdu.
HATAY'DA 3 İLÇEDEN İYİ HABER GELDİ
"Yeşil Vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz" diyen Bakan Yumaklı, "Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı." dedi. Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki parlamaların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yumaklı, "Soğutma devam ediyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli bir şekilde ortaya çıkar. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım." mesajını paylaştı.
SİLİFKE'DEN İYİ HABER GELDİ
Mersin'in Silifke ilçesinde, iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
VATANDAŞLAR EKİPLERE DESTEK OLUYOR
Yöre sakinlerinden Fatih Özkan, dün başlayan yangının halen sürdüğünü belirterek, “Rüzgarın etkisiyle söndürmek çok zor oluyor. Korucuk Köyü boşaltıldı, Ovabaşı Köyü’nün Boğaz Mahallesi boşaltıldı.
Biz de kendi kuyumuzdan ekiplere destek olmak için arazözlere su dolduruyoruz, çünkü su alacakları yerler çok uzak. İnşallah yakın zamanda tamamen söner”dedi.
Yangının daha çok sarp bölgelerde devam ettiği bildirildi.
DİYARBAKIR'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Kırsal Güldiken Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, yaklaşık 18 hektar tarım ve 11 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
HATAY'DA ALEVLER GENİŞ BİR ALANA YAYILDI
Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.
Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.
MERSİN'İN 2 İLÇESİNDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR
Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
ANTAKYA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
LAZKİYE'DEKİ YANGIN HATAY'A SIÇRADI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Hatay'ın Antakya ilçesinde süren orman yangınına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Mehmet Geçgel'in açıklamalarında satır başları...
Hatay orman yangınlarıyla boğuşurken ekipler ayrı noktalarda orman yangınlarına müdahale etmeye devam ediyor. Lazkiye'de meydana gelen orman yangını Türkiye sınırına sıçradı. Sınırdaki yangın kontrol altına alındı fakat risk devam ediyor. Suriye tarafından yangın yoğun şekilde sürüyor. 2 gün önce başlayan Hassa'daki yangın kontrol altına alındı fakat Antakya ilçesinde yangın sürüyor. Rüzgarın etkisini artırmasıyla bölgede yangınlar giderek büyüyor. Antakya'nın bir başka noktasında çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın dağı aştı ve alt kısma yerleşim noktalarına doğru ilerliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak ve evlere alevlerin ulaşmaması için uğraşıyor. Su tankerleri bölgeye sevk edildi fakat rüzgar hızını artırmasıyla yangın büyüyor. Girilemeyen noktaları iş makineleri sevk edildi. Ekipler bir yandan diğer tarafta bulunan orman yangının söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
KIRIKHAN'DA ALEVLER KONTROL ALTINDA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahaleye başladı. Yangına Hatay Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, SYDV, Toroslar EDAŞ, TAMP ile çeşitli kurum ve kuruluşların personelinin yer aldığı yaklaşık 58 kişi ve 28 araçla müdahale edildi. Bölge halkının da desteğiyle saat 22.20 sıralarında kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıldı.
MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Çataloluk Mahallesi Seyit Ahmet mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 5 su tankeriyle müdahale edildi. Mahalle sakinleri de su tankerleriyle ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
5 HEKTARLIK KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ
Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Yaklaşık 4 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
HATAY KIRIKHAN'DA DA YANGIN ÇIKTI
Bektaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yer ekibiyle, 5 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
MERSİN'DE TAHLİYELER SÜRÜYOR
Mersin Valisi Atilla Toros, dünden itibaren Silifke ilçesi kırsalında devam eden, bugünde Anamur ilçesinde çıkan orman yangınları ile ilgili bilgi verdi. Anamur ilçesinde bir mahallenin boşaltılması kararını verdiklerini açıklayan Vali Toros, Silifke ilçesinde ise 6 mahallede 984 hanenin boşaltılarak bin 851 kişinini tahliye edildiğini ve 53 evin yangından zarar gördüğünü söyledi.
Silifke ilçesinde dün çıkan ve bugünde devam eden orman yangınını söndürmek çalışmaları süreken, Anamur ilçesinde de orman yangını çıktı.Silifke ilçesindeki yangını bölgede yakından takip edip koordine eden Vali Atilla Toros, her iki yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı
"YENİ BİR ORMAN YANGINIMIZ VAR"
Anamur'da yeni başlayan orman yangını hakkında bilgi vererek konuşmasında başlayan Vali Atilla Toros," Anamur ilçemizin Korucuk Mahallesi'nde yeni bir orman yangınımız var. Bununla alakalı müdahaleye başladık. 18 araçla karadan müdahelemiz başladı. 2 helikopterimiz havadan müdahale ediyor. Bir helikopterimiz de yolda. Ovabaşı Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik, arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar"dedi.
BİNDEN FAZLA PERSONEL 373 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR
Dün Silifke ilçesinde başlayan ve halen devam eden orman yagını ile ilgili de bilgi veren Vali Toros," Hali hazırda 2 uçak, 9 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz. Karadan müdahale açısındada orman teşikaltımız çok güçlü müdahale ekibi ile sahada. İlçe ve çevre illerdeki araçlar bölgede müdahale ediyor. Toplam 114'ü arazöz, 44 su ikmal aracı olmka üzere 373 araçla yangına müdahale ediyoruz. 501'i orman personeli bin 16 personelle sahadayız"diye konuştu.
984 HANE BOŞALTILDI, 53 HANE YANGINDAN ZARAR GÖRDÜ
Konuşmasını sürdüren Vali Toros," Şuana kadar 6 mahalleyi tedbir amaçlı boşalttık. Balandız, Işıklı, Kırtıl, İmam Uşağı, Akdere ve Çamlıca mahallelerini boşaltmış olduk. Çatakoya, Mavikent, Yokuşbaşı, Geçirim, Bağlan, Tapırdamaz ve Tisan mevkilerini de tedbir amaçlı boşalttımığımıız ifade etmek isterim. Toplam 984 hane boşaltıldı, bin 851 kişi tahliye etmiş olduk. Barınma ihtiyacını için 3 pansiyonu hazırladık. Bir personelimiz ile 16 vatandaşımıza sağlık ekiplerimiz dumandan etkilendiği için müdahale etti. Maalesef zarar gören hanelerimiz var. İlk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Canla başla dün gece uyumadan çalışan bütün personele teşekkür etmek istiyorum. Kahramanca mücadele ettiler"ifadelerini kullandı.
MERSİN ANAMUR'DA ORMAN YANGINI
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
OSMANİYE'DEN ACI HABER GELDİ
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğu arazöz kazasında yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hasanbeyli ilçesinde dün yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Ali Tekerek, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesinin ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu Adem Nazım Demirel (20) şehit olmuş, araçta bulunan Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren yaralanmıştı. Şehit olan Demirel'in cenazesi, Düziçi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmişti.
EVLERİNE GERİ DÖNEN MAHALLELİ GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKA UĞRADI
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan ve bugün halen devam eden orman yangınında boşaltılan kırsal mahallede evler yandı, çok sayıda hayvan telef oldu. Kırsal mahalleyi yakan yangın sonrasında bölgeye dönen yöre sakinleri gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.
Yaşananları anlatan yöre sakinlerinden Nazip Türker, evde 8 kişi olduklarını, karşıda sulama suyu için çalışanların kaynak yaparken yangına neden olduğunu söyledi. Türker, "Benim burada evim vardı, bahçem vardı. İki katlı evim yandı, 2 tane büyük tosun yandı, bir ineğim etkilendi, 80 tavuğum yandı, yaklaşık bin civarında badem ile Antep fıstığı ağaçlarım, köpeklerim, kedilerim yandı. Her şeyim yandı" dedi.
Evine geri döndüğünde acı manzarayı gören Ali Rıza Gündoğdu, "Burada 21-22 ev var diye biliyorum. Yangını duyduğumuzda bir süre bekledik, yangın bizim tarafa gelince jandarmanın uyarısıyla köyü terk ettik. Ben arabama 8 kişiyi sığdırdım, götürdüm. Geri geldiğimde evim yanmıştı" şeklinde konuştu.
A HABER YANGIN BÖLGESİNDE! ZORLU MÜCADELE
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına karşı ekiplerin zorlu mücadelesi dünden beri devam ediyor. Günün aydınlanması ile birlikte havadan müdahale sürüyor. Helikopterler sortiler yapmayı sürdürüyor.
Orman kahramanları karadan alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Kozalak atması sonucu başka bölgede başlayan yangına anında müdahale edildi. Bölgede bin 115 kişi tahliye edildi. Burası oldukça sık bir orman. Yangının söndüğü noktada soğutma çalışmaları yapılıyor. Kozalak atması sonucu oluşan yangınlar kısa sürede ağaçları sarabiliyor ve ekipler burada Yeşil Vatan’ı korumak için çok önemli bir mücadele veriyor.
HATAY'DA DÜN ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.
Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı. Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi. Öte yandan, bir esnaf, bölgede görevli orman işçileri ve güvenlik güçlerine simit dağıttı. Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 18 arazöz ve 470 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.
HATAY'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ VALİ MASATLI'DAN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına 173 araç ve 470 personellerle müdahale edildiğini belirterek 2 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.
Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05'de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesine gelerek ekiplerden alevlerin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.
Vali Masatlı, şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını belirterek, "Bugün saat 19.10 civarında 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarla Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarı verildi. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve kamu kurumlarımıza bağlı ekipler bölgeye intikal ettiler. Şu an itibarıyla bölgemizde 173 araç ve 470 personelle yangına müdahale ediliyor. Yukarıbucak ve Bademli Mahallemizde tedbir amaçlı 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz. Talep halinde boş konteynerlerimize vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Bizim açımızdan şu an için rüzgarla ilgili önemli bir risk söz konusu değil. Arkadaşlarımız yangınla ilgili genel manada gerekli öngörülerle tedbirlerini alıyorlar. Araç ve personel planlaması yapılıyor. İnşallah çok önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla can ve mal kaybımız söz konusu değil" dedi.
HASSA'DA ALEVLERİN GİDEREK BÜYÜYOR
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle giderek büyürken bölgede 2 mahalle için tahliye kararı verildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgede yaşanan son durumu aktardı.
Mehmet Geçgel: Su tankerleri ile yangına müdahale ediliyor ama rüzgarın etkisiyle alevler giderek büyüyor. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında Hassa ilçesinde Yukarıbucak ve Bademli mahallesinde tahliye kararı verildi. 18 arazöz, 6 su tankı 7 ilk müdahale aracı sevk edilmişti ama çok sayıda ekip ve araç sevk edildi. Su tankerleri ve TOMA'lar bölgede alevleri söndürmek için harekete geçmiş durumda. Tepenin ardında yangın ilerliyor. Bölgede arazinin dik olması ve karanlık olması nedeniyle ekipler oldukça zorlanıyor. Ekipler müdahalesine devam ediyor. Yeniden rüzgar esmesi ile tekrar ağaçların yandığını görüyorum. Bulunduğumuz nojtaya doğru yangın ilerleyeme devam ediyor.
DENİZLİ'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, şiddetli rüzgara rağmen hava ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.
500 HEKTAR BLOK ORMAN SAHASI YANMAKTAN KURTARILDI
Blok orman sahasında, saatteki hızı 25 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılan yangının, havanın kararmadan çevrelenmesi için zamana karşı büyük bir mücadele verildi. Havadan 1 uçak ve 7 helikopterin yanı sıra karadan ise 24 arazöz, 3 iş makinesi, 20 ilk müdahale aracı ve 184 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangın, gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hızlı müdahale sayesinde 500 hektar blok orman sahası yanmaktan kurtarıldı.
HASSA'DAKİ YANGINDA 540 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan yangına 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale devam ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallerinde yaşayan 540 kişi tahliye edildi.
Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Çıkan yangın sonucunda herhangi bir yaralama ve can kaybı bir durum olmadığı belirtildi.
MERSİN'DEKİ YANGIN BÖLGESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Mersin'in Silifke ilçesinde devam eden ormanlık alandaki yangına ilişkin son durumu paylaştı. Uğur'un açıklamalarından satır başları...
"Şu sıralarda Mersin'in Silifke ilçesindeyiz ve rüzgar etkisini göstermeyi sürdürüyor. Temmuz ayının sonunda Silifke ilçesi Kırtıl mahallesinde tahliye edilmişti. Şimdi de 3 farklı noktada Kırtıl İmamuşağı Balandız mevkiinde alevler dağılmaya devam etti. Rüzgarın etkisi devam ediyor fakat yüksekteki yangındaki duman bulunduğumuz noktaya doğru geliyor. Vadi arasında yerleşim alanları tahliye edildi. Mersin Valiliği tarafından 90 hane 190 vatandaş çevre otellere ve yurtlara yerleştirildi.
Rüzgar esmesine rağmen sık sık yön değiştirmesiyle yoğun olarak duman yayılmaya devam ediyor. Vadi aralarında dumanın birikmesiyle beraber orman işçileri çok zor anlar yaşayabiliyor. Yangın aşağı doğru inen alanlarda da devam ediyor. Silifke'nin Taşucu ve birçok mahallesinde dumanın gökyüzünde kaldığını söyleyebiliriz. Mersin'deki 3 noktada süren yangında 1o helikopter, 122 araç ve 344 personelde gün içinde havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi. Gece boyunca da ekipler çalışmalarını sürdürüyor."
İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININDA 1 TUTUKLAMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Buca ilçesinde otoyolda minibüste başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden şüpheli ile sonradan gözaltına alınan aracı kiralayan kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sürücüsü, aracı kiralayan ve egzoz tamirini yapan şüpheliler tutuklanmaları, aracın tescil sahibi olan sürücü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, araç sürücüsünün tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
HATAY'DA EVLER BOŞALTILIYOR
Hatay’da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının etkili olduğu bölgedeki evler boşaltılmaya başladı.
Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi’nde ormanlık çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye kısa sürede müdahaleye başlasa da alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının etkili olduğu bölgede bulunan Yukarıbucak Mahallesi’nde evler boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarıyla ve ekiplerin sağladığı araçlarla bölgeden tahliye edildi.
Mahalle sakinleri yangının hızla büyüdüğünü söyleyerek evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdiler.
DENİZLİ'DEKİ YANGINA MÜDAHALE
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan sarp ve kayalık bölgede devam eden orman yangınına, şiddetli rüzgara rağmen hava ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre; saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Acıpayam ve Çameli Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli ekipler sevk edildi. Yangının devam ettiği arazinin sarp, kayalık ve rüzgarında şiddetli olması çalışmaları zorlaştırsa da, orman ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.
Havadan 1 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan ise 19 arazöz, 3 iş makinesi, 11 ilk müdahale aracı ve 121 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
MERSİN'DEKİ YANGINDA 90 HANE VE 190 KİŞİ TAHLİYE
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına 10 helikopter, 122 araç ile 344 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi. Mersin Valisi Atilla Toros, "Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldı, Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmaları sürüyor. Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik"dedi.
Alınan bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı .Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin yangın yerinde ekipleri koordine ederken hafif yaralandı, tedavis ise olay yerinde yapıldı.
10 HELİKOPTER İLE 122 ARAÇLI EKİP GÖREVDE
Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi. Takviye ekiplerle birlikte bölgede şuanda 10 helikopter ve 46'su araz 122 aracın yangına müdahale ettiği bildirildi.Mersin Valisi Atilla Toros'ta bölgeye giderek yangını yerinde koordine edip, bilgi aldı.
VALİ TOROS:" 90 HANEDEN 190 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK"
Yangınla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Atilla Toros," Bugün maalesef 12.45 sıralarında orman yangınımız başladı. Silifke ilçemiz Balandız ve Kırtıl Mahalleleri bölgemizde çıkan orman yangınına 10 dakika için de ilk müdahalemize başlamış olduk. 9 helikopter havadan müdahale ediyor, bir helikopterimizde yolda. Tüm birimlerden 122 araçla yangına mücadele ediyoruz. Bunlardan 46'sı arazöz. 200'ü orman personeli olmak üzere 344 personel var. Ayrıca jandarma komando ve ilçe jandarma birliklerinden 210 personel ve 60 araç da güvenlik ve destek görevini yürütüyor. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldı" dedi.
Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmalarında sürdüğüne değinen Vali Toros," Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Silifke ilçemizde 370 kişi kapasiteli 3 pansiyonu hazırladık. Can kaybı veya yaralanmamız yok. Zarar tespit çalışmaları sahada devam ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor"ifadelerini kullandı.
İZMİR BERGAMA'DA YANGIN: BÖLGDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Demircidere Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, kısa sürede Yukarıbey Mahallesi'ne ulaştı. Yangın, yerleşim alanlarına da sıçrayarak ilk belirlemelere göre 3 ev hasar gördü. Yangına, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 araç ve 12 personelin yanı sıra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediyor. Ayrıca su tankerleri ve orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterilirken, bölgedeki vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiğini belirtildi.
ÇANKIRI VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Çankırı Valiliği, Atkaracalar ilçesi Hüyük köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Yangına, orman, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin müdahalede bulunduğunun belirtildiği açıklamada, 2 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 4 iş makinesi, 26 pikap olmak üzere toplamda 52 araç ve 197 personelin görev aldığı ifade edildi. Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA!
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. 3 gündür devam eden yangına yoğun sarp arazide karadan güçlükle müdahale edildi.
5 helikopter, 8 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 9 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 2 iftaiye ve 243 kara personelin müdahalesiyle yangın bugün tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
HATAY HASSA'DA YANGIN!
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde ormanlık çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye karadan başladı.
MERSİN SİLİFKE'DE 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.
ÇANAKKALE'DE ALEVLER KONTROL ALTINDA
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Denizgöründü ile Elmacık köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez Denizgöründü köyü yangınına müdahale kapasitesinin havadan 9 uçak, 7 helikopterle, karadan da 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiyeyle arttığını belirterek, "Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldık." ifadesine yer verildi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ÇANAKKALE VALİSİ: YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK
Merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale kapasitesi arttırıldı. Yapılan açıklamaya göre havadan 9 uçak, 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiye aracı ile müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığını söyledi.
ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Gökçeköy Mahallesi Kuyualanı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
ÇANAKKALE'DE DE BAŞLADI
Çanakkale merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
MERSİN YANIYOR
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.
UŞAK'TA YANGIN KONTROL ALTINDA
Uşak'ın Banaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yenice ile Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması çalışmaları gece boyunca sürdü.
Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yenice ile Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale edilmişti.
OSMANİYE'DEN ACI HABER
Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BUCA'DAN SEVİNDİREN HABER
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca'daki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
"Yeşil Vatan"ı gece gündüz demeden savunmaya devam ettiklerine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:
"İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."
İZMİR'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.
KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE YENİDEN ARTTI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Kahramanmaraş'ta çıkan yangının son durumunu aktardı. İşte Mehmet Geçgel'in açıklamalrından satır başları...
"ALEVLER YANMAYAN NOKTALARA DOĞRU İLERLİYOR"
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeyiz gece saatlerinde mücadele devam ediyor. Ekipler şuan dört bir yandan ilerleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde yangın rüzgarın etkisiyle yeniden arttı. Şuan alevler zaman zaman yükseliyor ve bazı yanmamış alanlara doğru yangın ilerliyor. Ekipler yangının bulunduğu noktayı çevirmiş durumda. Rüzgar biraz etkisini kaybetse de yine de devam ediyor. Yangın yerleşim yerlerine yakın bir noktada değil.
"YANGIN EKİPLERİN ÜZERİNE DOĞRU İLERLEDİ"
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın 3. gününde de devam ediyor. Yangın akşam bugün akşam saatlerinde kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle alevler yeniden canlandı. Bölgeden son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, yangının çıkış nedenini de anlattı.
ARI AVLAMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞ!
Geçgel, "Gece gündüz ekiplerin özverili çalışmaları devam ediyor. Şimdi gece saatleri olduğu için karadan müdahale ediliyor. Bir süre önce Kahramanmaraş'ta alevler kontrol altına alınmıştı ancak akşam rüzgarın çıkmasıyla birlikte alevler yanmayan noktaya doğru ilerledi. Hatta ekiplerin üzerine doğru ilerledi geride bıraktığımız saatlerde. Ekipler de biraz geri çekilerek müdahale etmek zorunda kaldı. Bu noktada da ekiplerin hortumları alevlerin ortasında kaldı. Yüreklere su serpen haber ise yaralanan kimsenin olmaması.
Ayrıca yangının nasıl çıktığını da paylaşmak istiyorum. Bir vatandaşın arı avlamak için yaktığı küçük bir ateşin otluk alana düşmesi sonucu önce otlar yandı. Ardından da ormana sıçradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.
Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.
MALTEPE'DE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ! ŞÜPHELİ YAKALANDI
Maltepe'de otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, havai fişek atarak yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
HAVAİ FİŞEK SONUCU YANGIN ÇIKMIŞ!
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.
Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinlerinin, yangının havai fişek atılması sonucu çıktığını beyan ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bölgede yapılan aramada bir havai fişek rampası bulundu. Yangının, atılan havai fişekten kaynaklandığı tespit edildi.
Polis, eşkal bilgilerinden kimliğini tespit ettiği şüpheli H.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
BUCA'DA ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.
SOMA’DA ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, Soma’ya bağlı Turgutalp Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yapımı devam eden tenis kortu için demir kesildiği sırada makineden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Burada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Dün akşam saatlerinde karadan devam eden çalışmalara bu sabah hava araçları da destek verdi. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İSTANBUL MALTEPE'DE ARAZİ YANGINI!
Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde geniş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
İZMİR BUCA'DA YANGIN!
İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personelle yangına müdahale ediliyor.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
MANİSA'DAKİ ORMAN YANGININDA 2 TUTUKLAMA
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.
Öte yandan, yangının demir kesme işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otları tutuşturması ve ardından rüzgarın da etkisiyle ormana yayılması sonucu çıktığı belirlendi.
"22 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AĞIR HASARLI "
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.
- 105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik.
- 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.
Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
UŞAK'TA ORMAN YANGINI! MÜDAHALE SÜRÜYOR
Türkiye'nin dört bir yanında havaların mevsim normalleri üzerinde ısınması ve insan faktörlü ihmaller nedeniyle yangınlar yükselmeye devam ediyor. Alevlerin çıktığı yerlerden biri de Uşak oldu. Banaz ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık Köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan hem TSK’ya hem de Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ekiple müdahale ediliyor.
BAKAN YERLİKAYA: ÇANAKKALE YANGINLARI KONTROL ALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınlara ilişkin konuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de orman yangınından 139 vatandaşın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Şu anda tedavisi devam eden 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi." dedi.
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret eden Yerlikaya, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'dan kentteki orman yangınlarına ilişkin brifing aldı.
1 MAYIS'TAN BUGÜNE 115 ORMAN YANGINI
Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 1 Mayıs'tan bugüne 115 orman yangını çıktığını söyledi.
Bu orman yangınlarının 106'sının seviye 1, 4'ünün seviye 2 ve 5'inin seviye 3 olarak tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, "Seviye 3 ulusal çapta büyük yangın. Bir de seviye 4 var ki o uluslararası çapta olan yangın. Şükürler olsun ki bugüne kadar o büyüklükte bir yangın olmamıştır. Bu güzel şehrimizde dün Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. Bugün saat 14.25 itibarıyla tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
Bakan Yerlikaya, yangın güzergahını hava aracıyla gezdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden, olumsuz etkileyen bir yangındı. Yangının ilk anından itibaren kıymetli Valimizin koordinasyonunda buradaki Güzelyalı Yangın Harekat Merkezi'nde hemen Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. Rakam veriyorum, 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 sivil toplum kuruluşundan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeliyle tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın saat 14.25 itibarıyla kontrol altına alındı."
EKİPLERDEN CANSİPERHANE MÜCADELE
Devletin tüm kurum ve kuruluşları, belediyeler ve komşu vilayetlerin görevlilerinin her birinin hiç çağrılmadan hareket ettiğini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AFAD tecrübesiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çanakkale merkezde Valimizin koordinasyonunda, nihayetinde AFAD olarak da hem merkezdeki AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çanakkale'mize, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman söylediğimiz duayı yapıyoruz. 'Allah tekrarından ve bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkale'mizi, güzel şehrimizi korusun' diyoruz."
"2 BİN 220 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"
Ali Yerlikaya, yangın Çanakkale'nin merkezini tehdit ederken vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesiyle ilgili önemli bir hizmet verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan, bu orman yangını sebebiyle 1983 vatandaşımız kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yolundan olmak üzere toplam 2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle deniz tahliyesini burada anlatmak lazım. Dün bunu sosyal medyadan da paylaştım. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi, GESTAŞ, Liman Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait botlar görev yaptı. Her birini yürekten takdir ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün ziyaretine gittiğim ve şu anda geçici barınma hizmetini verdiğimiz vatandaşlarımız da gerçekten minnettarlar."
Yerlikaya, tahliye sürecinde güvenli bölgelere alınan 2 bin 220 vatandaştan 161'inin kendi isteğiyle müracaat ettiğini söyleyerek, "Biz de onları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda misafir ediyoruz. Her böyle afet döneminde olduğu gibi dünkü yangında da Türk Kızılay'ın koordinasyonunda beslenme ve çalışma grubu gerçekten güzel hizmetler yaptı. Sadece Türk Kızılay'ın kendisi değil aynı zamanda Diyanet Vakfı, Çanakkale Belediyesi, komşu vilayetlerden gelen belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının her birine müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.
"2 BİN 945 ABONEYE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLDİ"
Yangından etkilenen bölgelerde yürütülen enerji çalışma grubuyla ilgili verilere değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle durumda özellikle yerleşim alanına yaklaştıkça Orman Genel Müdürlüğümüz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen doğal gazla, elektrikle ilgili uyarıları dikkate alarak tedbir amaçlı kesintiler yapıldı. Şu ana kadar 2 bin 945 aboneye elektrik enerjisi verildi. Çınarlı köyü ve Güzelyalı'daki toplam 1131 aboneye, henüz o yangından etkilenen 2 trafonun, biz de gittik gördük, yapım süreçleri devam ettiği için biter bitmez elektrikleri verilecek. Doğal gazda biraz daha sabretmemiz gerekecek. Doğal gaz hat ve kutularında meydana gelen hasarlardan dolayı 1400 binada toplam 3 bin 200 abonemize maalesef doğal gaz verilememekte. Vatandaşlarımızın güvenliği için burada şu an için verilemiyor ama orada da doğal gazla ilgili olan dağıtım firması gerçekten cansiparane gayret gösteriyor. Tıpkı elektrik dağıtım şirketi gibi. Bunlar da en kısa zamanda verilecek."
"4 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
Yangın bölgesinde sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"139 vatandaşımız yangından olumsuz etkilendi. Sağlık İl Müdürü'müzden buradaki yapmış olduğumuz toplantılarda da bilgi aldık. Şu anda tedavisi devam eden hastanede kalan 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi. Yakın zamanda inşallah, onlar da diğer taburcu olan vatandaşlarımız gibi sağlıklarına kavuşup oradan taburcu edilecekler. Biz hem taburcu olanlara hem de tedavisi devam eden vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"GÜZELYALI'DA NEREDEYSE YANMADIK EV KALMADI!"
Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Bölgede rüzgar şu anda saatte 50 kilometrelerde. Yangın tam söndü dediğimiz sıralarda bundan yaklaşık 1 buçuk saat önce Turgut Reis Tabyası'nın olduğu bölgede sönen ancak şiddetli rüzgarla birlikte arada yanan köklerden dolayı yeniden yanmaya başladı.
Helikopterler havadan arasözler ve iş makinaları ve kurumların araçlarıyla birlikte mücadele başladı. Yapılan yoğun mücadele sonrasında yangın şuan biraz sönümlendi gibi duruyor ama rüzgar da oldukça şiddetli.
Güzelyalı mahallesinde yanmadık ev neredeyse kalmadı. Denizin hemen dibinde. Yol kenarından çıkan orman yangını Güzelyalı'yı baştan başa geçti. Evler ağaçlar yandı ve sonunda yangın çam kozalaklarının bulunduğu bölgede yangının etkisiyle çam kozalaklarının patlamasıyla yangın diğer tarafa da döndü." ifadelerini kullandı.
ADANA'DAN SEVİNDİREN HABER
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.
Maraşlı Mahallesi Murtluca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA!
Bakan Yumaklı: "Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
AYVACIK’TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekiplerinin çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
BOLU'DA YANGINA NEDEN OLAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki orman yangını, 22 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında, dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin dünden beri aralıksız havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Bu arada yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Tarlada iş yaptıkları sırada yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
MANİSA'DAN SEVİNDİREN HABER
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Badınca Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarının ise havadan ve karadan devam ettiği kaydedildi.
O YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin 3 yangının tamamen, 2 yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale merkez ve Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Manisa Soma ve İzmir Karaburun yangınlarının ise enerjisi düşürüldü, tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı." dedi.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE
Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı. Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi sürüyor.
EDİRNE'DE HAVADAN MÜDAHALE!
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı.
Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.
EDİRNE'DE ORMAN YANGINI!
Edirne'de çıkan orman yangınına 10 saattir aralıksız müdahale edilmesine rağmen ürkütücü boyuta ulaşan alevlerin evlere sıçramasına ramak kaldı.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını 10 saattir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı. Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor.
Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti.
ÇANAKKALE- EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Çanakkale Valisi Ömer Toraman devam eden yangınların ardından Çanakkale- Ezine karayolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu.
Vali Toraman, yaptığı açıklamada, “Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim” ifadelerini kullandı.
MANİSA'DA 3 ORMAN YANGININDAN BİRİ KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına ise 116 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 385 personelle müdahale sürüyor.
Dün, Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatılmış, Soma'daki orman yangınında Kozanlı Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiş ve 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN DRONE KAMERASINA YANSIDI
A Haber muhabiri Yusuf Gül, Çanakkale'nin Erenköy mahallesi devam eden yangına ilişkin son bilgiyi paylaştı.
Yusuf Gül: Çanakkale'nin Erenköy mevkiinde devam eden yangının boyutu şuan drone kamerası ile kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile ekranlara getiriyoruz. Yangında görmeye alışık olduğumuz fakat görmek istemediğimiz bir manzara söz konusu. Rüzgar hızını artırmasıyla bölgede alevler yayılım gösteriyor. İtfaiye ekipleri araçla girilemeyen yerlere girerek yangını söndürmek için ilerliyorlar. Canlarını hiçe sayarak orman kahramanları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Burada evlere yangının sıçramaması adına ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor. Erenköy mevkiinde can kaybı yok fakat yazlıkların bir çoğu alevlere teslim olmuş durumda. Bazıları ise kullanılamaz halde.
"RÜZGAR SAATTE 70 KM HIZA ÇIKTI"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bölgede dezenformasyonu önlemek adına sürekli olarak paylaşımda bulunuyor. Ömer Toraman 8 dk önce yaptığı açıklamada "Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayan Kumkale ve civar köylerimize, arazözlerle içme suyu takviyesi yapılacak. İl Özel İdaresi ekiplerimiz müdahale ediyor." dedi. Rüzgar yer yer 70 kilometre hıza çıkabiliyor. Ekipler müdahalesini sürdürüyor.
HATAY'DA ORMAN YANGINI
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde orman yangını çıktı. Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına müdahale sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 69 yangın söndürme aracı ve 200 personelle müdahale ediliyor.
ORMAN YANGINLARINDA MAHSUR KALAN 348 KİŞİ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Bugün Çanakkale’nin Merkez ilçesi Çınarlı köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınları nedeni ile mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-5) derhal görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından bölgede mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaşımız emniyetli bölgelere tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun" ifadelerini kullandı.
BİR YILDA 5 BİNDEN FAZLA YANGINLA MÜCADELE!
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl ülke genelinde 5 binden fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirdi. OGM, 4 bin 980 yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, 20 yangının ise büyüyerek daha fazla alana zarar verdiğini duyurdu.
Bazen bir yangının bile çok ağır sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen paylaşımda, her yangının, afet potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Önlenebilir küçük sebebin, büyük afetin başlangıcı olabileceğine dikkati çekilen paylaşımda, Çanakkale'de çıkan yangınların tamamının, orman dışı alanlarda başlayarak yoğun müdahalelere rağmen ormana sıçradığı anımsatıldı.
"YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"
Paylaşımda açık havada ateş ve anız yakmanın, sigara izmariti ve çöp atmanın önlenebilir sebepler olduğu belirtilerek, "Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olması, nemin yüzde 30'un altına gerilemesi ve rüzgarın saatte 30 kilometrenin üzerine çıkması durumunda yangın hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtilen paylaşımda, bu tehlikeli dönemde her sebebin büyük bir afete dönüşebileceğinin altı çizildi.
"2 DAKİKADA TESPİT 11 DAKİKADA MÜDAHALE"
Paylaşımda alınan önlemlere değinilerek, şunlar kaydedildi:
"Bunu önlemek için binlerce kilometre orman yolu, yangın önleme şeridi açıyoruz. Yangın önleme tesisleri yapıyoruz. Binlerce hektar alanda ormanı seyreltiyoruz. Ölü ve diri örtü temizliği yapıyoruz. Yangına dirençli ormanlar yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımıza eğitimler veriyor, okullarda bilinçlendirme çalışmaları düzenliyoruz. 2 dakikada tespit ediyor, 11 dakikada müdahale ediyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden, erken uyarı sistemlerine, insansız hava araçlarına kadar her türlü teknolojiyi yangınla mücadelede kullanıyoruz. 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü yangınların afete dönüşmesini engellemek için savaş halindeyiz."
Yangını önlemenin herkesin elinde olduğu vurgulanan paylaşımda, birlik çağrısı yapıldı. Paylaşımda, "Tedbirle, dikkatle yangını daha başlamadan söndürelim." ifadesi de kullanıldı.
MANİSA ŞEHZADELER YANGINI KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, Soma ilçesindeki orman yangını devam ediyor.
AYDIN KÖŞK'TEKİ ORMAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallenin alt tarafında kalan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, söndürme çalışmalarına başlarken, arazinin sarp ve havanın aşırı sıcak olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havanın karanlık olması nedeniyle hava unsurlarının müdahale edemediği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.
EDİRNE'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye geldi. Çalışmalara söndürme helikopterleri de destek veriyor.
Yangın nedeniyle Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerde yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, AA muhabirine Edirne, Enez ve çevre il ve ilçelerdeki ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirtti.
Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü aktaran Günenç, Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerdeki evlerin önlem amacıyla boşaltıldığını aktardı. Yangında iki evin ise alevlerden zarar gördüğünü belirten Günenç, vatandaşların da ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.
Edirne Valisi Yunus Sezer de yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Sezer, yangına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma ekiplerinin kısa sürede sevk edildiğini belirtti.
İlgili kurum yetkilileri ile bölgede çalışmaların koordine edildiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti: "Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmekte olup, sahadaki ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine yaklaşmamaları, bölge civarında trafiğe dikkat etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz etmektedir."
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya, CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Salih Akar ve yetkililer bölgede incelemede bulundu.
TAHLİYE ÇALIŞMASINA KATILAN EKİP ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınında, tahliye çalışmaları yaptıkları sırada alevlerin arasında kalan Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) üyeleri, ekiplerce kurtarıldı.
Çanakkale merkezli derneğin başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı. İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı. Sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, bölgede bağlı vaziyette küçükbaş hayvanlar ve köpekler olduğunu fark etti.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen USSOD ekibi, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin sitenin yolunu kapatması üzerine alanda mahsur kaldı. Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı.
Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı. USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine, bölgede AFAD koordinasyonunda hareket ederek, yangınla mücadele çalışmalarına katıldıklarını söyledi.
"BULUNDUĞUMUZ ALAN ALEV TOPUNA DÖNDÜ"
Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:
"2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."
Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.
A HABER YANGINLA MÜCADELENİN KALBİNDE
Çanakkale'de orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Evler cayır cayır yandığı o anları A Haber muhabiri Kadir Mercan ve kameraman Senat Destanoğlu bölgeden görüntüledi.
BAKANLIK DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açılmıştır.
ÇANAKKALE VALİSİ DUYURDU
19:30 itibariyle Çanakkale Havaalanı uçuş trafiğine açılmıştır.
HANGİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR?
Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık.
Devam eden yangınlarda;
• Çanakkale / Ayvacık
• Çanakkale / Ezine
• Bolu / Mudurnu
• Kahramanmaraş / Göksun
• Muğla / Milas
• Hatay / Yayladağ
• Manisa / Şehzadeler yangınlarının ENERJİSİ DÜŞÜRULDÜ.
• Çanakkale / Merkez / Dardanos
• Manisa / Soma
• Edirne / Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor.
Bu yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.
Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek.
LÜTFEN!
- Dışarıda ateş yakmayalım.
- Anız yakmayalım.
- Sigara izmariti atmayalım.
- Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."
ÇANAKKALE ALEV KAPANINDA!
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlık Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. A Haber ekibi ise bölgeden son ndurumu aktarıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Bölge ciddi anlamda tehdit altında." dedi.
EVLER VE ARAÇLAR YANDI
Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."
Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.
Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.
ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI
Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.
Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.
EVLER VE ARAÇLAR YANDI
Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.
Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.
Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi.
Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye ediliyor.
Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.
Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.
YANGIN GÜZELYALI SAHİLİNE ULAŞTI
A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktardı. Sezer, Güzelyalı yangınının yerleşim yerine kadar ulaştığını belirterek bölgede mücadelenin canhıraş devam ettiğini söyledi. Sezer konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale'nin Güzelyalı köyünü alevler sardı. Burası Çanakkale'nin 20 kilometre yakınında yazlık ve tesislerin olduğu bir yer. Çok kısa bir sürede ormanla birlikte o yangın Güzelyalı'daki sahil kısmına kadar geldi. Halen o alevler durdurulamadı zira rüzgar yaklaşık 40-50 kilometrenin üzerinde bir hızla esiyor.
Bu yangın şu anda merkeze bağlı Kumkale, Erenköy ve Haliliye Köylerine doğru ilerliyor. Yoğun duman olduğu için de Haliliye Köyü tedbiren boşaltılmış durumda. İntepe-Erenköy tarafı da kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Alevler durmadı yükselen dumanla hala devam ediyor."
HATAY'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
MUĞLA MİLAS'TA ALEVLER KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Türbe mevkisi Labranda Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.
MAHSUR KALAN 84 VATANDAŞ DENİZ YOLUYLA TAHLİYE EDİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi.
MANİSA'DAKİ YANGINDA 1 GÖZALTI!
Manisa’nın Soma ilçesinde devam eden orman yangınında bir mahalle boşaltılırken bir kişi de gözaltına alındı.
Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale edilmeye devam ediliyor. Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’nde meydana gelen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 22 su ikmal, 7 iş makinesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ile etkin bir şekilde müdahale devam ediliyor. Öte yandan yangında ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi tahliye amaçlı tahliye edildi.
VALİ AÇIKLADI
Yangın bölgesine giden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Özkan, "Soma’da Turgutalp Mahallemizde maalesef bugün saat 14.30 sıralarında bir yangın haberini aldık. Yangın haberinin alınmasıyla beraber kriz merkezinde yerel unsurlarla beraber Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yerden ve havadan müdahale başladı. Yangının yayılmasıyla beraber hem hava hem kara unsurlarının etkisi arttırıldı." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
"Tehlikeli bir zamanda bir zamanda başladı yangın. Rüzgarın hızı çok yüksek ve nem oranı düşük, sıcaklık da fazla. Yerleşim birimine de yakın olunca tüm tehlike unsurlara yan yana geldi. Bu hızla iyi bir koordinasyonla tüm araç ve gereçlerimizle yangını bir an önce sonlandırmayı istiyoruz. Hem jandarmamız, emniyetimiz, ilçe belediyemiz, kaymakamlığımız koordinasyonunda yerelde de etkin şekilde takip ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımız bölgeyi gözeterek hava destek unsurlarını yönlendiriyor. İtfaiye Daire Başkanlığımızla görüştük. Yerleşim yerlerini tehdit ve tedbirlerini görüştük. Bir an önce bu yangının söndürülmesini temenni ediyorum. Tahliye kararı verilen Kozanlı Mahallemiz var. Arkadaşlarımız orada bilgilendirme yapıyorlar. Kriz merkezinde de hangi araç ve gereç ihtiyacı varsa temin edilmeye çalışılıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. Bir kişi gözaltına alındı. Taksirle de olsa etkili bir soruşturma yürütülüyor."
"RİSKLİ BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLE TAHLİYE EDİLMİŞTİR"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yangına ilişkin, "Çanakkale Merkezdeki yangına; 9 uçak, 10 helikopter ile havadan, 69 arazöz, itfaiye, iş makinaları ve 685 personel ile müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenle tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 47 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale edilmektedir. Hayati tehlikeleri yoktur." ifadelerine yer verdi.
DENİZ YOLUYLA YANGIN TAHLİYESİ! AK PARTİ MİLLETVEKİLİ GİDER A HABER'DE
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider A Haber canlı yayınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Gider, "Şu an yerleşim yerlerinde tahliyeler hem kara hem de deniz yoluyla yapılıyor." dedi.
"ÇÖPLÜKTEN ÇIKAN YANGIN ORMAN YANGINA DÖNDÜ"
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider: Şuan ben Ayvacık'tayım. Çöplükten çıkan yangın orman yangınına dönüştü. ve tüm ekiplerimiz Çanakkale merkez yangınına da müdahale ettiği için köylülerimiz iş makinaları ile Orman Teşkilatımız canla başla müdahale ediyor. Çanakkale'nin 5 ayrı noktasında yangınla mücadele diyoruz. Gerçekten çok zor bir durum.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI: TAHLİYELERE ENGEL OLMAYIN
Çanakkale merkezde yangın Güzelyalı'ya ulaşmış durumda. Hastanenin arkasında yine mücadele ediliyor, yangın orada da patlak verdi. Ben herkese seslenmek istiyorum; işi olmayan kimse yangın bölgesinde bulunmasın. Vatandaşlarımız yangınla mücadelede su taşıyacaktır ama onlar belli bir koordinasyonu için AFAD ve Kızılay koordinasyonu içinde yapsınlar. Bizler yangın bölgesine girerek mücadeleyi engellemememiz lazım. Tahliyelere kimseye engel olmasın çünkü kimse durduk yere evinden çıkarma derdi yok. Denizden ve karadan tahliyeler devam ediyor. zaman zaman telefon alıyorum biz burada kalacağız diye.
BİR CAN KAYBINA BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Bir tane bile can kaybına tahammülümüz yok, söndü dediğimiz her yerde yangın tekrar başlıyor. Herkesten özellikle rica ediyorum, sükunetle ekiplerimize yardımcı olunsun, yardım dışında hiçbir şey için bölgede bulunmayalım. Lütfen vatandaşlarımız tahliye talimatlarına uysunlar.
ÇANAKKALE-EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31. km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
ÇANAKKALE HAVALİMANI PİSTİ TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale’de devam eden orman yangınları nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere tüm uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre pist, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar sivil uçuşlara hizmet vermeyecek.
MERSİN'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisindeki ormandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Bozyazı, Gülnar ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 3 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ile 2 ilk müdahale aracı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgeye giden Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ormanlık alanda soğutma işlemi devam ediyor.
ÇANAKKALE'DE YANGIN İŞLETMELERE SIÇRADI
Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde İzmir yolu çevresindeki işletmelere sıçradı. Vatandaşlar ve ekipler işletmeleri söndürmek için çalışıyor.
BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.
MANİSA SOMA ORMAN YANGIN
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Soma'nın Turgutalp Mahallesi’ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla yangına 7 dakika içerisinde müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
“GEREKSİZ YERE TRAFİĞE ÇIKILMAMALI”
Konuya ilişkin Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.
Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
MERSİN
Mersin'in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.