Kahramanmaraş'ta sönümlenen yangın yeniden canlandı! Alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi"

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın 3. gününde de devam ediyor. Kahramanmaraş'ta sönümlenen yangın akşam saatlerin rüzgarın etkisiyle yeniden canlandı. Müdahale sırasında alevler, ekiplerin üzerine doğru ilerledi. Olayda yaralanan olmazken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bölgeden son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, yangının çıkış nedenini de önemli bilgiler verdi.