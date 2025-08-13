13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kahramanmaraş'ta sönümlenen yangın yeniden canlandı! Alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi"
Kahramanmaraş’ta sönümlenen yangın yeniden canlandı! Alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi

Kahramanmaraş'ta sönümlenen yangın yeniden canlandı! Alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 00:46
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın 3. gününde de devam ediyor. Kahramanmaraş'ta sönümlenen yangın akşam saatlerin rüzgarın etkisiyle yeniden canlandı. Müdahale sırasında alevler, ekiplerin üzerine doğru ilerledi. Olayda yaralanan olmazken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bölgeden son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, yangının çıkış nedenini de önemli bilgiler verdi.
Kahramanmaraş’ta sönümlenen yangın yeniden canlandı! Alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi
Kahramanmaraş’ta alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi
Kahramanmaraş'ta alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi
Bakan Yerlikaya, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı
"Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı"
Emine Erdoğan ve Bagrationi’den kültür ve dostluk buluşması
Emine Erdoğan ve Bagrationi’den kültür ve dostluk buluşması
Türkiye ateş çemberinde güven ve istikrar adası
"Türkiye ateş çemberinde güven ve istikrar adası"
Kahramanmaraş’ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Grok’a soykırım sansürü!
Grok'a soykırım sansürü!
Kaptanın gemiyi limanda incelediği görüntüler ortaya çıktı
Kaptanın gemiyi limanda incelediği görüntüler ortaya çıktı
Komisyon Terörsüz Türkiye için 3. kez toplandı
Komisyon Terörsüz Türkiye için 3. kez toplandı
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
Rüşvet görüntüleri ortaya çıktı!
Rüşvet görüntüleri ortaya çıktı!
Otele gitmeden rapor imzaladı
Otele gitmeden rapor imzaladı
Daha Fazla Video Göster