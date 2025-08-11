Bolu’da orman yangını! Havadan karadan müdahale

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Göncek Köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler araziden ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN