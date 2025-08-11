11 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu'da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Bolu’da orman yangını! Havadan karadan müdahale

Bolu'da orman yangını! Havadan karadan müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2025 15:24
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Göncek Köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler araziden ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Komisyon sis bulutlarını dağıtacak
"Komisyon sis bulutlarını dağıtacak"
Çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada
Çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada
Bolu’da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Bolu'da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Çanakkale’de orman yangını! Alevlerle zorlu mücadele
Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle zorlu mücadele
Yeni evlenenlere destek kampanyası!
Yeni evlenenlere destek kampanyası!
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Kepez’de orman yangını
Kepez’de orman yangını
DASK neden önemli?
DASK neden önemli?
Çanakkale’de yangın ormanlık alana sıçradı
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuştu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'e konuştu
Turistlerin konakladığı bungalovlara dadandılar
Turistlerin konakladığı bungalovlara dadandılar
Boşanma davalarında arabuluculuk dönemi
Boşanma davalarında arabuluculuk dönemi
Daha Fazla Video Göster