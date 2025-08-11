11 Ağustos 2025, Pazartesi
Bolu'da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Göncek Köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler araziden ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.