12 Ağustos 2025, Salı
A Haber Çanakkale'de! Yangının boyutu drone kamerasına yansıdı
Çanakkale'nin Sındırgı ilçesine bağlı Erenköy ve Güzelyalı köylerinde devam eden yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Ekipler gece gündüz yangına müdahaleyi sürdürürken A Haber muhabiri Yusuf Gül ve kameraman Senat Destanoğlu bölgedeki, son durumu aktarırken o anlar drone kamerasına yansıdı.