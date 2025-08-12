A Haber Çanakkale’de! Yangının boyutu drone kamerasına yansıdı

Çanakkale'nin Sındırgı ilçesine bağlı Erenköy ve Güzelyalı köylerinde devam eden yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Ekipler gece gündüz yangına müdahaleyi sürdürürken A Haber muhabiri Yusuf Gül ve kameraman Senat Destanoğlu bölgedeki, son durumu aktarırken o anlar drone kamerasına yansıdı.