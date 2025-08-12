12 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı
Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı

Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2025 14:47
Güncelleme:12.08.2025 14:47
Artan hava sıcaklıkları nedeniyle yetkililerin uyarıları sürerken, yurdun farklı bölgelerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale merkez ve Dardanos yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı." dedi. Aydın, Bolu, Mersin, Muğla ve Sinop'ta çıkan yangınlar da kontrol altına alındı. Öte yandan, Bolu'da meydana gelen yangının çıkarılmasından şüphelenilen iki kişi gözaltına alındı.
Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı
Çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Sonu olmayan bir çukur: Sanal kumar
Sonu olmayan bir çukur: Sanal kumar
Arıza yapan uçak Hezarfen Havalimanı’na iniş yaptı
Arıza yapan uçak Hezarfen Havalimanı’na iniş yaptı
Termometreler 53 dereceyi gösterdi
Termometreler 53 dereceyi gösterdi
Dadaşlar diyarı Erzurum...
Dadaşlar diyarı Erzurum...
Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı
Kuvvetli geliyor! 4 il için sarı kodlu uyarı
Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı
Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı
Sopalı yumruklu yol kapatma kavgası kamerada
Sopalı yumruklu yol kapatma kavgası kamerada
Şehre Yakın ekibi Nakkaş Köyü’nde
Şehre Yakın ekibi Nakkaş Köyü’nde
İkinci Eyyam-ı Bahur dalgası kapıda
İkinci Eyyam-ı Bahur dalgası kapıda
Otobanda fırlayan tır lastiği yangın çıkardı
Otobanda fırlayan tır lastiği yangın çıkardı
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Daha Fazla Video Göster