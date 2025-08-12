Ayvacık’taki yangın kontrol altına alındı

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle yetkililerin uyarıları sürerken, yurdun farklı bölgelerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale merkez ve Dardanos yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı." dedi. Aydın, Bolu, Mersin, Muğla ve Sinop'ta çıkan yangınlar da kontrol altına alındı. Öte yandan, Bolu'da meydana gelen yangının çıkarılmasından şüphelenilen iki kişi gözaltına alındı.