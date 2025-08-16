A Haber alev kapanında! Rüzgar alevleri tarihi yarımadaya taşıyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın hızla büyürken, alevler tarihi Gelibolu Yarımadası’na doğru ilerliyor. Bölgedeki Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. A Haber ekibi gelişmeleri anbean aktardı. A Haber muhabiri Vedat Sezar, “Rüzgar o kadar kuvvetli ki alevleri 1 kilometre ileriye taşıyor” dedi. Yangının büyüklüğü nedeniyle bölge adeta mahşer alanına dönmüş durumda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN