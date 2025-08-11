11 Ağustos 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Çanakkale'de deniz yoluyla tahliye! AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider A Haber'de
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Son olarak Çanakkale Kepez'de orman yangını meydana geldi. Orman yangını sonrası Kepez'de yazlık evlerde ikamet edilen vatandaşlar tahliye ediliyor. Son durumu AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, A Haber canlı yayınında aktardı.