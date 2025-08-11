11 Ağustos 2025, Pazartesi

Çanakkale'de deniz yoluyla tahliye! AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider A Haber'de
Çanakkale’de deniz yoluyla tahliye! AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider A Haber’de

Çanakkale'de deniz yoluyla tahliye! AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 16:51
Güncelleme:11.08.2025 16:55
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Son olarak Çanakkale Kepez'de orman yangını meydana geldi. Orman yangını sonrası Kepez'de yazlık evlerde ikamet edilen vatandaşlar tahliye ediliyor. Son durumu AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, A Haber canlı yayınında aktardı.
